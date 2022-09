Ukraine ồ ạt tấn công trung tâm điều khiển UAV và binh lính Nga ở Kherson

Lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công vào ký túc xá của Trường Đại học Bách khoa ở Kherson, nơi có một số lượng lớn binh lính Nga đang ở. (Ảnh: Reuters/Vyacheslav Madiyevskyy)

Theo Pravda, lực lượng Ukraine ngày 29/9 đã tấn công sở chỉ huy của Nga ở quận Beryslav và trung tâm điều khiển UAV trên mặt đất của đối phương ở Davydiv Brid. Cả Beryslav và Davydiv Brid đều thuộc tỉnh Kherson - nơi Ukraine đang tiến hành chiến dịch phản công mạnh mẽ để giành lại lãnh thổ chiến lược này từ Nga.

Tổng cộng, lực lượng Ukraine đã tấn công vào 6 khu vực tập trung quân nhân, vũ khí và trang thiết bị của quân đội Nga ở thành phố Kherson, thành phố Nova Kakhovka và thành phố Nova Kardashynka (đều thuộc tỉnh Kherson). Ukraine cũng tấn công một đoàn xe và các thiết bị quân sự của Nga ở Nova Kakhovka 2 lần. Lực lượng Tên lửa và Pháo binh của Ukraine đã thực hiện tổng cộng 276 vụ bắn phá nhằm vào các lực lượng Nga ngày 29/9.

Trước đó, các xạ thủ phòng không của Không quân Ukraine đã bắn hạ một lúc 2 máy bay cường kích của Nga trên bầu trời tỉnh Mykolaiv vào cùng ngày 29/9.

Ủy viên hội đồng khu vực Kherson do Kiev bổ nhiệm, ông Sergey Khlan cho biết, các đơn vị quân đội Nga đang tập trung tại một ký túc xá đại học ở thành phố Kherson (Nga kiếm soát) đã bị tấn công vào ngày 29/9, New Voice of Ukraine đưa tin.

Theo ông Khlan, ký túc xá này thuộc về Trường Đại học Bách khoa ở Kherson và hiện đang được sử dụng làm nhà ở quy mô lớn cho binh lính Nga.

Về hậu quả của cuộc tấn công, ông Khlan nói rằng vài chục binh lính Nga đã thiệt mạng.

Vị quan chức Ukraine này cũng lưu ý rằng, người Nga đã lo sợ đến gần tòa nhà, vì các vụ nổ có thể tiếp tục.

Vào giữa tháng 9, bà Natalia Humeniuk, phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy Tác chiến miền Nam của quân đội Ukraine cho biết, Ukraine đang đặt gần như toàn bộ tỉnh Kherson do Nga kiểm soát trong tầm bắn.

Theo bà Humeniuk, ở phía nam Ukraine, các đơn vị quân đội của Nga đang bị kẹp chặt giữa Lực lượng vũ trang Ukraine và hữu ngạn sông Dnipro. Các binh sĩ Nga có cơ hội đầu hàng dưới sự bảo trợ của luật nhân đạo quốc tế hoặc rút về nhà.

Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng, chỉ có thể nói về việc kết thúc chiến tranh khi Ukraine giải phóng được toàn bộ các vùng lãnh thổ của nước này hiện do Nga kiếm soát.