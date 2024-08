Trực thăng tấn công Ka-52 "Alligator" cất cánh để tấn công các vị trí của Ukraine trong chiến dịch đánh bại các đơn vị của Lực lượng vũ trang Ukraine tại khu vực Kursk của Nga. Ảnh Sputnik

Nhà phân tích Dmitry Drize cho rằng, Liên Hợp Quốc một lần nữa đã không thể đưa ra lập trường về cuộc tấn công lãnh thổ Nga của lực lượng Ukraine. Cho đến nay, Mỹ và EU vẫn chỉ đưa ra những tuyên bố mơ hồ. Công chúng Ukraine chủ yếu dựa vào các nguồn thông tin của Nga và các chuyên gia quân sự nước ngoài cũng đã kiềm chế không đưa ra những dự đoán chi tiết.



Rõ ràng là thế giới bên ngoài vẫn chưa nhận thức đầy đủ về những gì đang diễn ra, do đó có những phản ứng im lặng. Nguyên tắc "cần phải nói điều gì đó, nhưng không rõ chính xác đó là gì" có thể được phát hiện. Ví dụ, "tờ báo chính thức", The Washington Post, trích dẫn các nhà phân tích, đưa ra giả thuyết rằng một trong những lý do khiến Kiev xâm lược Khu vực Kursk là để phá vỡ nguồn cung cấp khí đốt của Nga cho Tây Âu.

Cơ sở cho những tuyên bố như vậy là tình hình xung quanh trạm đo khí đốt gần Sudzha, nơi mà gần đây truyền thông phương Tây thường xuyên đề cập đến. Không rõ ai đang kiểm soát trạm nhiên liệu này vào lúc này. Chắc chắn, nếu van bị đóng, khí đốt thực sự sẽ ngừng chảy, điều đó là hiển nhiên. Tuy nhiên, để phá vỡ nguồn cung cấp, không cần phải vượt qua biên giới Nga. Điều này có thể dễ dàng thực hiện từ lãnh thổ Ukraine, vì đó là nơi đường ống đi qua. Trong mọi trường hợp, tại thời điểm viết bài, nhiên liệu vẫn đang chảy bình thường.

Đây là đặc điểm hoài nghi của thời đại chúng ta. Kinh doanh là trên hết, và ngay cả sự thù địch cũng không cản trở.

Trong khi đó, ngoài điều đó ra thì vẫn có sự im lặng tương đối. Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đang nói về việc Nga xứng đáng bị trừng phạt như thế nào, theo quan điểm của ông. Trong khi Phương Tây nói về điều đó rất ít. Một bình luận của người đứng đầu ủy ban quốc phòng Bundestag của Đức rằng Kiev có thể sử dụng xe tăng Leopard trên vùng đất lịch sử của Nga này nghe có vẻ không quá nghiêm trọng.

Có thể cho rằng hầu hết giới lãnh đạo chính trị phương Tây không ngờ đến một diễn biến như vậy. Kiev đã không tham khảo ý kiến của họ hoặc xin phép họ. Điều này đưa chúng ta đến điểm quan trọng nhất rằng, bản chất của cuộc đối đầu đang thay đổi và một lằn ranh đỏ khác đã bị xóa bỏ. Trước đây có một quy tắc bất thành văn - người Mỹ và Tây Âu không muốn leo thang, chứ đừng nói đến xung đột trực tiếp với Moscow, vì vậy Ukraine được phép phản công nhưng không được tấn công và vũ khí phương Tây không được sử dụng trên lãnh thổ Nga và tất nhiên, biên giới không được vượt qua. Trong kịch bản này, cuộc xung đột có thể kiểm soát được và diễn ra trong một khuôn khổ đã định.

Nhìn chung, đây là một xu hướng. Trên toàn thế giới, các ranh giới đỏ đang bị vượt qua, các quy tắc cũ của trò chơi đang bị phá vỡ và mọi thứ đang mất kiểm soát.

Vì vậy, đối với xung đột Nga-Ukraine, lựa chọn thực sự khá đơn giản: hoặc là sẽ có sự leo thang thù địch hoặc đàm phán. Hoặc trước tiên là cái trước và sau đó là cái sau. Nhưng tất nhiên, sẽ tốt hơn nếu chúng ta nhảy thẳng đến cái sau.