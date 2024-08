Ukraine tấn công, nổ rung chuyển kho dầu của Nga

Hình ảnh cắt từ clip về nổ kho dầu Atlas ở quận Kamensky thuộc vùng Rostov giáp biên giới Ukraine sau cuộc tấn công vào sáng 28/8. Nguồn Newsweek

Các kênh truyền thông xã hội đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh hỏa hoạn tại kho dầu Atlas ở quận Kamensky thuộc vùng Rostov giáp biên giới Ukraine sau cuộc tấn công vào sáng 28/8.



Kênh Baza Telegram, có liên kết với các cơ quan an ninh của Nga, cho biết 3 xe tăng đã bốc cháy tại địa điểm này sau khi hai máy bay không người lái rơi xuống khu vực này. Địa điểm này được cho là chuyên lưu trữ các sản phẩm dầu mỏ và cung cấp các sản phẩm này cho quân đội Nga.

Thống đốc Rostov Vasily Golubev cho biết trên Telegram rằng, vào khoảng 3 giờ sáng, 4 máy bay không người lái đã bị bắn hạ và theo dữ liệu sơ bộ, không có thương vong. "Lực lượng ứng phó khẩn cấp đang tham gia dập tắt đám cháy. Không có mối đe dọa nào về việc đám cháy lan sang các tòa nhà dân cư", bài đăng của ông cho biết.

Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ Nga trong những tháng gần đây, năng lượng và cơ sở hạ tầng quân sự là mục tiêu trong các cuộc tấn công, mà Kiev thường không nhận trách nhiệm trực tiếp. Khi được liên hệ để bình luận, Bộ Quốc phòng Ukraine trả lời Newsweek rằng "chúng tôi không bình luận về những gì đang xảy ra ở Nga".

Các bồn chứa tại một kho dầu khác trong khu vực vẫn đang bốc cháy 10 ngày sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine tại Quận Proletarsk vào ngày 18/8.

Hình ảnh vệ tinh do Đài phát thanh Châu Âu Tự do/Đài phát thanh Tự do thu được cho thấy đám cháy tại cơ sở lưu trữ dầu mỏ Kavkaz, nơi lưu trữ dầu và các sản phẩm dầu mỏ cho quân đội Nga, vẫn đang tiếp tục lan rộng.

Các báo cáo chưa được xác nhận cho biết một vụ tấn công khác đã xảy ra vào ngày 23/8 và lính cứu hỏa đã bị thương khi cố gắng dập tắt đám cháy, khiến khói bốc lên cao gần 40 dặm.

Trong một sự cố riêng biệt, Alexander Gusev, thống đốc Voronezh, một khu vực cũng giáp biên giới với Ukraine, cho biết các mảnh vỡ từ máy bay không người lái do Ukraine phóng đã gây ra hỏa hoạn "gần các vật thể nổ" và khiến hai khu định cư phải sơ tán.

Tuy nhiên, các dịch vụ đã quyết định tạm thời sơ tán cư dân của hai khu định cư. Ông Gusev nói thêm rằng 8 máy bay không người lái của Ukraine đã bị phòng không của khu vực phá hủy.

Theo ông Baza, mối đe dọa từ máy bay không người lái của Ukraine đã khiến Sân bay quốc tế Kazan ở khu vực Tatarstan phải tạm dừng các chuyến bay và chuyển hướng các chuyến bay đến thành phố Samara trên sông Volga.

Kazan, cách biên giới Ukraine khoảng 800 dặm, là một trong 4 sân bay đã tạm dừng các chuyến bay do mối đe dọa tấn công bằng máy bay không người lái vào tháng 4. Vào tháng 6, sân bay này đã tạm thời đóng cửa vì "lý do an ninh".