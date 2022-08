Ukraine thừa nhận chiến sự với Nga rơi vào bế tắc, Nga ráo riết săn lùng 'kẻ phá hoại' ở Crimea

Nga bị cáo buộc pháo kích các thị trấn và làng mạc ở khắp Ukraine khi xung đột kéo dài và đang ở thế bế tắc. Ảnh: AP

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vào thứ Năm 18/8 tại thành phố Lviv, miền tây Ukraine. Cuộc gặp nhằm để thảo luận về việc tìm ra giải pháp chính trị cho cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine cũng như giải quyết mối đe dọa đối với nguồn cung cấp lương thực toàn cầu và nguy cơ xảy ra thảm họa tại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu ở Ukraine hiện do lực lượng Nga kiểm soát. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Ukraine cho biết, cuộc chiến kéo dài gần 6 tháng giữa 2 bên đang rơi vào bế tắc, theo The New Daily.

Cuộc chiến đã khiến hàng triệu người phải chạy trốn, hàng nghìn người thiệt mạng và làm sâu sắc thêm rạn nứt địa chính trị giữa phương Tây và Nga.

Nhà phân tích quân sự Ukraine Oleh Zhdanov cho biết ở phía Nam, các lực lượng Ukraine ngày 18/8 đã đẩy lùi một cuộc tiến công của lực lượng Nga gần thị trấn Bilohirka, phía Đông Bắc Kherson.

Bộ Chỉ huy Tác chiến miền Nam của các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, các lực lượng Ukraine đã ngày 18/8 đã tiêu diệt 29 "lính Nga" cũng như phá hủy pháo, xe bọc thép và một kho tiếp liệu quân sự của đối phương ở Kherson.

Reuters không thể xác nhận độc lập các báo cáo chiến trường.

Các nhà ngoại giao cho biết Mỹ, Albania, Pháp, Ireland, Na Uy và Anh đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhóm họp vào ngày 24/8 để thảo luận về tác động của cuộc chiến ở Ukraine, đánh dấu 6 tháng cuộc xung đột nổ ra.

Một loạt vụ nổ tại các căn cứ quân sự và kho đạn của Nga ở Crimea tuần qua đã cho thấy một sự chuyển dịch trong cuộc xung đột, với việc quân đội Ukraine dường như có khả năng tiến sâu hơn vào lãnh thổ do Nga kiểm soát. Crimea cung cấp tuyến đường tiếp tế chính cho các lực lượng Nga ở miền nam Ukraine, nơi Kiev đã lên kế hoạch phản công lớn trong những tuần tới.

Trong một diễn biến khác, các cơ quan tình báo của Nga đang ráo riết săn lùng những kẻ phá hoại ở Crimea sau một loạt vụ nổ nghiêm trọng trong tuần qua tại các căn cứ quân sự trên bán đảo này.

Các quan chức Nga và Ukraine đã nhất trí rằng những kẻ phá hoại phải chịu trách nhiệm cho các vụ nổ lớn hôm 16/8 tại một kho đạn của Moscow gần thị trấn Dzhankoi.