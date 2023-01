Ukraine tuyên bố san phẳng căn cứ lính đánh thuê Wagner khét tiếng ở Donbass Ukraine tấn công căn cứ lính đánh thuê Wagner khét tiếng ở Donbass

Quân đội Ukraine đã tấn công một căn cứ của lính đánh thuê Wagner của Nga tại thị trấn Pervomaisk, tỉnh Lugansk do Nga kiểm soát, theo New Voice of Ukraine.

