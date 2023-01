Ùn tắc nghiêm trọng đăng kiểm phương tiện: Bộ GTVT kiến nghị Bộ Công an những gì?

Đề xuất cho Trung tâm đăng kiểm bị tạm dừng hoạt động trở lại

Đánh giá về hoạt động đăng kiểm trong những ngày qua, Bộ GTVT cho biết, Công an TP.Hồ Chí Minh, Công an TP.Hà Nội và công an một số tỉnh, thành phố trên cả nước đã điều tra, phát hiện một số sai phạm trong hoạt động kiểm định xe cơ giới.

Qua đó, đã đình chỉ hoạt động nhiều Trung tâm đăng kiểm, khởi tố vụ án và ra lệnh bắt tạm giam nhiều bị can liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật.



"Đây là chuyên án quan trọng của lực lượng Công an nhân dân, thể hiện sự quyết liệt, hiệu quả, thượng tôn pháp luật trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực", Bộ GTVT đánh giá.

Người dân xếp hàng chờ đăng kiểm tại Hà Nội. Ảnh: CTV

Theo Bộ GTVT, việc tạm đình chỉ một số Trung tâm đăng kiểm để phục vụ công tác điều tra, đặc biệt tại khu vực TP.Hà Nội, TP.HCM và một số địa phương vào thời điểm cuối năm và dịp tết trong khi nhu cầu kiểm định kỹ thuật phương tiện xe cơ giới của người dân, doanh nghiệp tăng cao đã khiến tình trạng ùn tắc trong công tác kiểm định xe cơ giới xảy ra.

Để giảm tình trạng ùn tắc trong công tác kiểm định xe cơ giới hiện nay trên cả nước, đặc biệt là giai đoạn trước và sau dịp Tết nguyên đán Quý Mão, Bộ GTVT kiến nghị Bộ Công an xem xét và có ý kiến với Công an các địa phương rà soát, trong trường hợp không ảnh hưởng đến công tác điều tra, cho phép các Trung tâm đăng kiểm đang bị tạm dừng hoạt động được tạm thời hoạt động trở lại, nhanh chóng đáp ứng nhu cầu đăng kiểm thiết yếu của người dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục phối hợp với Bộ Công an

Bộ GTVT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và chỉ đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam có kế hoạch, sắp xếp nhân lực, thiết bị máy móc đảm bảo đáp ứng ngay khi các TTĐK được phép hoạt động trở lại.

Đồng thời, phối hợp cùng Công an các địa phương để thống nhất phương án triển khai thực hiện trong quá trình chỉ đạo điều tra, xử lý sai phạm liên quan đến lĩnh vực đăng kiểm theo đúng quy định của pháp luật.

Trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết: "hiện nay, tất cả cả các Trung tâm đăng kiểm đều ngày đêm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật để đăng kiểm".

Về các Trung tâm đăng kiểm bị tạm đóng cửa, ông An thông tin: "Tại TP.HCM có tổng số 17 trung tâm và 2 chi nhánh thì có tới 11 Trung tâm và 1 chi nhánh đóng cửa. Tại TP.Hà Nội có 31 Trung tâm còn 20 trung tâm hoạt động".

Ông An khuyến cáo người dân chủ động đưa xe đi sửa chữa khắc phục các lỗi trước khi đăng kiểm để hạn chế mất thời gian đăng kiểm, tiết kiệm thời gian cho khâu đăng kiểm, tiết kiệm thời gian cho bản thân và cho những người khác.

"Bản thân ngành đăng kiểm đã đưa ra quy định tiêu chuẩn về các lỗi để hướng dẫn các Trung tâm đăng kiểm, thực hiện đăng kiểm. Các trung tâm đều phải dán thông báo khuyến cáo cho người dân tới đăng kiểm", ông An chia sẻ.

Giải pháp trước mắt tháo gỡ khó khăn là điều rất cấp thiết, ông An cho hay, vừa qua Cục Đăng kiểm, Bộ GTVT đã kiến nghị tháo gỡ vướng mắc, khi mà nhiều các trung tâm đăng kiểm tạm đóng cửa.

Cục Đăng kiểm đề xuất, vi phạm là con người vi phạm, cá nhân, tổ chức vi phạm thì phải chịu trách nhiệm. Máy móc bị niêm phong sẽ không sử dụng.

"Nhưng máy móc không vi phạm, chúng tôi xin được tái sử dụng hệ thống máy móc, và đầu tư thêm máy móc mới, thiết bị mới vào thay thế và tăng cường các kiểm định viên để tháo gỡ khó khăn", ông An nói.

Giải pháp nêu trên là để phục vụ nhu cầu của người dân. Chúng tôi đã lên danh sách rà soát lại các hệ thống và máy móc, con người để điều động người của Cục, máy móc của Cục tới các Trung tâm để thay thế người vi phạm, tái hoạt động trở lại để phục vụ nhu cầu của người dân.

Cục đang rà soát lại các Trung tâm đăng kiểm của Cục để tái mở lại hoạt động, thậm chí có thể trưng dụng lại các Trung tâm tư nhân để tái mở lại. Hiện nay, chúng tôi tính tới mở lại 4 địa điểm đăng kiểm của Cục tại phía Nam, Cục Đăng kiểm đã phải huy động hơn 80 nhân sự rồi.