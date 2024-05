Ba bộ phim "The Dark Knight" của Christopher Nolan đạo diễn được giới mộ điệu coi là thương hiệu phim siêu anh hùng hay nhất từng được thực hiện. Loạt phim được phát hành từ năm 2005 đến năm 2012. Tác phẩm của đạo diễn từng đoạt giải Oscar 2024 được tôn sùng vì sự trưởng thành trong kịch bản và quy mô điện ảnh, cũng như diễn xuất đạt tầm nghệ thuật của Heath Ledger và Christian Bale.

Nối tiếp thành công của người hùng của thành phố Gotham, DC liên tục cho ra mắt các bộ phim về Batman, nhưng không thể nào vượt qua được cái bóng quá lớn của "The Dark Knight".

Gần đây, khán giả đổ dồn sự quan tâm vào Vũ trụ DC (DCU) của James Gunn, trong đó David Corenswet sẽ đóng vai Siêu Nhân - Superman. Với dự án mới "Batman: The Brave and the Bold" được James Gun công bố, người hâm mộ hiện đanc "khát" thông tin chi tiết về việc ai sẽ là "Hiệp sĩ bóng đêm".

Vào đầu tháng 4 năm nay, Alan Ritchson đã bộc lộ mong muốn được hóa thân thành Người Dơi tiếp theo trong một chia sẻ với THR. "Tôi khao khát trở thành Batman", nam diễn viên 41 tuổi hào hứng chia sẻ.

"Tôi thích đứng trên mái nhà và hét lớn rằng, tôi muốn trở thành Bruce Wayne! Siêu năng lực của anh ấy là gì? Trí thông minh! Anh ấy là anh hùng thông minh nhất. Tôi thực sự muốn được đảm nhận vai diễn này", anh nói thêm.

Ứng cử viên "nặng ký" vai Người Dơi: Cao 1m91, dày dạn kinh nghiệm võ thuật

Ngoại hình của Alan Ritchson được nhận xét hoàn hảo để hóa thân Batman. Ảnh: FW.

Sở hữu chiều cao 1,91m cùng vóc dáng cơ bắp rắn rỏi, Alan Ritchson hoàn toàn phù hợp với hình ảnh Batman mạnh mẽ, oai hùng. Kỹ năng diễn xuất, hành động chuyên nghiệp của anh cũng là điểm cộng lớn, giúp anh dễ dàng chinh phục những pha hành động gay cấn trong phim.

Ngoài ngoại hình và kỹ năng diễn xuất, Alan Ritchson còn hứa hẹn mang đến cho Batman một nét tính cách mới mẻ, thú vị. Với kinh nghiệm diễn xuất đa dạng, anh có thể khai thác chiều sâu nội tâm của nhân vật, thể hiện những mảng màu khác biệt trong con người Bruce Wayne/Batman.

Bộ phim mới nhất của Ritchson là một bộ phim hành động, anh vào vai Anders Lassen trong "The Ministry of Ungentlemanly Warfare". Xuyên suốt phim, Ritchson trải qua nhiều phân cảnh hành động máu lửa. Là diễn viên dày dạn kinh nghiệm trong thể loại này, màn trình diễn của Ritchson là một điểm nổi bật trong các bài đánh giá về "The Ministry of Ungentlemanly Warfare". Đặc biệt ở hồi kết, trong cảnh quay tối tăm và nhân vật tả xung hữu đột giữa vòng vây phe địch, Ritchson gây ấn tượng mạnh khi cận chiến với loạt kẻ thù. Đây được đánh giá là thước phim giúp anh trở thành ứng viên sáng giá cho vai diễn Batman trong "The Brave and the Bold".

Trong "The Ministry of Ungentlemanly Warfare", Ritchson đã đối đầu trực diện với "cựu Siêu Nhân" của Vũ trụ DC là Henry Cavill. Ngôi sao của loạt phim "Reacher" thậm chí còn trông có vẻ to lớn hơn Henry Cavill, vốn cũng là một nam diễn viên có ngoại hình khổng lồ.



Nam diễn viên của "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" trở thành một lựa chọn vừa vặn cho vai diễn Batman. Trong phần hai của Reader, Ritchson đã thể hiện khả năng chiến đấu, điều tra độc lập hoàn hảo. Bên cạnh đó, có nhiều cảnh nhân vật của Ritchson thẩm vấn tội phạm theo phong cách Batman, sử dụng nỗi sợ hãi làm vũ khí để có được câu trả lời.

Alan Ritchson là diễn viên kỳ cựu đối với thể loại phim hành động tại Hollywood. Ảnh: THR.

Alan Ritchson sinh ngày 28/11/1982 tại Grand Forks, Bắc Dakota, Hoa Kỳ. Anh được biết đến với vai diễn Aquaman/Arthur Curry trong loạt phim siêu anh hùng "Smallville" của The CW, Thad Castle trong sitcom hài của NBC "Blue Mountain State" và Frederick "Freddy" Hayes trong loạt phim truyền hình khoa học viễn tưởng "Blindspot" của NBC.

Ritchson bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình vào đầu những năm 2000 với những vai diễn nhỏ trong các bộ phim truyền hình như "Third Watch" và "The O.C". Năm 2005, anh có vai diễn đột phá trong vai Aquaman/Arthur Curry trong loạt phim siêu anh hùng "Smallville". Anh xuất hiện trong vai diễn này trong sáu mùa, cho đến năm 2010.

Sau khi "Smallville" kết thúc, Ritchson đóng vai chính trong sitcom hài của NBC "Blue Mountain State" từ năm 2009 đến năm 2011. Anh cũng đóng vai chính trong các bộ phim như: "Righteous Kill" (2008), "Expelled: No Dogs Allowed" (2008), "World War Z" (2013) và "Don't Breathe" (2016).

Năm 2015, Ritchson đóng trong loạt phim truyền hình khoa học viễn tưởng "Blindspot" của NBC. Anh đóng vai chính trong loạt phim này trong bốn mùa, cho đến năm 2019.

Năm 2021, Ritchson đóng vai chính trong loạt phim hành động "Reacher", dựa trên loạt tiểu thuyết cùng tên của nhà văn nổi danh Lee Child. Anh cũng sẽ đóng vai chính trong bộ phim sắp tới "The Boys Presents: Diabolical", một phần phụ hoạt hình của loạt phim siêu anh hùng The Boys của Amazon Prime Video.