Mới đây, hãng phim Warner Bros. (WB) đã chính thức công bố về loạt ba bộ phim về Batman do đạo diễn Matt Reeves. "The Batman" là một thành công lớn của WB trong năm vừa qua, ngay sau khi phim ra mắt, đã có không ít câu hỏi đặt ra về tương lai của loạt phim.

Matt Reeves từ lâu đã ấp ủ hy vọng làm một loạt ba phim. Thế nhưng với thành công của bộ phim đầu tiên, kế hoạch của nam đạo diễn này lập tức đã mở rộng thêm một số loạt phim dài tập của HBO. Warner Bros. đã chính thức xác nhận kế hoạch thực hiện "The Batman 2" với Matt Reeves và nam diễn viên Robert Pattinson chưa đầy hai tháng sau khi bộ phim đầu tiên được phát hành.

DC hé lộ loạt phim ba phần "The Batman"

"The Batman" của DC được giới chuyên môn đánh giá cao. (Ảnh: IT).

Thông tin này nằm trong báo cáo về Giai đoạn 1 của Vũ trụ DC được công bố bởi hai Giám đốc điều hành của DC Studios là James Gunn và Peter Safran. Gunn xác nhận rằng, Reeves đang có kế hoạch thực hiện một bộ ba phim điện ảnh "The Batman" và "The Penguin" đối với thể loại truyền hình, sẽ phát hành trên HBO. Gunn nói thêm, bộ phim truyền hình không nằm trong Vũ trụ DC hiện tại, mà thiết lập một không gian hoàn toàn riêng biệt. Có ý kiến cho rằng "The Batman 2" có thể bắt đầu quay phim vào năm nay. Warner Bros. cho biết, "The Batman 2" sẽ phát hành độc quyền tại các rạp vào ngày 3/10/2025.

Hiện tại, Matt Reeves cho thấy anh và James Gunn đang hợp tác để xây dựng tương lai của Người Dơi thông qua một kế hoạch cụ thể. Mặc dù trọng tâm là xây dựng một vũ trụ DC theo hướng tránh nhiều diễn viên khác nhau đảm nhận cùng một nhân vật, nhưng bộ ba phim "The Batman" của Matt Reeves là ngoại lệ. Các dự án này sẽ diễn ra bên ngoài Vũ trụ điện ảnh DC chính và được phép duy trì riêng biệt.

"Batman 2" cùng với "Joker: Folie à Deux" nằm trong dự án DC Elseworlds, ngoài ngoài vũ trụ DC chính, đã được xác nhận đang được phát triển tại Warner Bros. Gunn nói rằng, sẽ có một tiêu chuẩn "cực kỳ cao" đối với bất kỳ dự án DC nào muốn được thực hiện mà không nằm trong vũ trụ DC chính. "The Batman" đã đạt 750 triệu USD và nhận được đánh giá tốt về nội dung, nên có thể tin chắc rằng các phần còn lại Matt Reeves sẽ có chất lượng tương tự. Warner Bros. đã rất tự tin vào đạo diễn Matt Reeves khi công bố ngày phát hành của "The Batman 2" và hé lộ kế hoạch bộ ba phim.