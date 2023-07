Ứng phó bão số 1: Hải Phòng cơ bản hoàn tất đưa các phương tiện tàu, thuyền vào tránh trú

UBND thành phố Hải Phòng vừa có công điện yêu cầu các sở, ban, ngành TP và UBND các quận, huyện tiếp tục thực hiện Công điện số 53/CĐ-PCTT-TKCN&PTDS ngày 15/7/2023 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão TALIM, tăng cường thông tin, tuyên truyền để người dân biết, chủ động phòng chống bão, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Clip: Các phương tiện tàu thuyền neo đậu an toàn tại khu Cảng Cá Đồ Sơn. Video: Thu Thủy





Hình ảnh các thuyền của ngư dân cũng đã vào bờ tìm nơi tránh trú. Ảnh: Thu Thủy

Bà Đào Khánh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành Ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Thành Ủy Hải Phòng trực tiếp về Đồ Sơn kiểm tra chỉ đạo công tác phòng chống bão. Ảnh: Thu Thuỷ

Để chủ động ứng phó với bão số 1, Ban thường vụ Thành Ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Thành Ủy đã trực tiếp kiểm tra chỉ đạo công tác phòng chống bão tại quận Đồ Sơn, đồng thời, chỉ đạo đình chỉ hoạt động du lịch, vui chơi giải trí tại các khu vực biển, đảo và tàu thuyền hoạt động đánh bắt hải sản từ 18 giờ ngày 17/7/2023.

Các phương tiện ở địa phương chủ động phòng tránh, di chuyển vào nơi tránh trú an toàn. Ảnh: Thu Thủy

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN quận Đồ Sơn, đến 18 giờ ngày 17/7/2023 đã phối hợp kiểm đếm, thông báo cho 100% người và phương tiện ở địa phương chủ động phòng tránh, di chuyển vào nơi tránh trú an toàn. Ngoài ra, có 68 phương tiện với 285 lao động khác thuộc thành phố Hải Phòng đã được tránh trú an toàn tại khu vực Bến Xăm của quận này.

Người dân di chuyển, bảo vệ tài sản tại Khu 2, Đồ Sơn. Hải Phòng. Ảnh: Thu Thủy

Nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa các sự cố liên quan đến cây xanh, đặc biệt trong mùa mưa bão, công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng đã tiến hành kiểm tra, rà soát và cắt tỉa cành, hạ độ cao, chặt hạ các cây sâu mục, chết khô nguy hiểm trên đường Phạm Văn Đồng.

Công nhân của Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng đang cắt tỉa cành lá, hạ độ cao cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: Thu Thủy

Về phía công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng, đơn vị đã sẵn sàng thực hiện phương án đảm bảo tiêu thoát nước khu vực đô thị trong trường hợp xảy ra mưa lớn. Trước đó, đơn vị cho vận hành các trạm bơm nước thải kiểm tra, vận hành các cánh phai, van 1 chiều đảm bảo khả năng tiêu thoát nước của các tuyến đường, khu dân cư trong lưu vực.

Đối với những khu vực xung yếu tiềm ẩm nhiều nguy cơ rủi ro, đơn vị đã bố trí lực lượng giăng dây cảnh báo và cắt cử cán bộ công nhân viên trông coi, nhắc nhở người dân đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông phòng tránh các rủi ro không đáng có.

Công nhân công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng đang khơi thông các hố ga, phòng chống lụt lội khi có bão

Tính đến 17h ngày 17/7, Hải Phòng đã cơ bản hoàn tất đưa các phương tiện tầu, thuyền vào tránh trú an toàn, không để bất cứ tầu, thuyền nào hoạt động trong sóng to gió lớn. Một số quận, huyện xung yếu cũng đã triển khai tích cực với tinh thần không chủ quan, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do cơn bão gây ra.

Ở một diễn biến khác, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Hải Phòng cũng đã có Thông báo về việc đình chỉ các hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa, cáp treo, vui chơi giải trí trên các khu vực biển đảo, ven sông để ứng phó với cơn bão số 1.

Theo đó, đình chỉ hoạt động du lịch, vui chơi giải trí tại các khu vực biển, đảo và tàu thuyền hoạt động đánh bắt hải sản từ 18 giờ ngày 17/7; đình chỉ các hoạt động giao thông vận tải đường thuỷ nội địa, phà sông, phà biển, tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long từ 19 giờ ngày 17/7.