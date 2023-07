Chống bão Talim theo phương châm "4 tại chỗ"



Để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 1 (TALIM) gây ra, sáng ngày 17/7, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị đã ban hành Công điện yêu cầu các địa phương, các sở, ngành, các Công ty TNHH MTV KTCTTL theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống bão.

Đối với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, chủ trì, phối hợp với UBND các huyện ven biển rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện. Hướng dẫn tàu thuyền không đi vào khu vực nguy hiểm; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu.

Tỉnh Nam Định thực hiện cấm các hoạt động vui chơi trên biển, tắm biển và cấm biển từ 12 giờ ngày 17/7 đến khi có tin bão cuối cùng. Ảnh: Mai Chiến.

Kêu gọi các phương tiện đang hoạt động trên biển, người dân trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản; nhân dân vùng cửa sông, ven biển vào nơi tránh trú an toàn, hoàn thành xong trước 18 giờ ngày 17/7.

Bên cạnh đó, thực hiện cấm các hoạt động vui chơi trên biển, tắm biển và cấm biển từ 12 giờ ngày 17/7 đến khi có tin bão cuối cùng. Và, có biện pháp đảm bảo an toàn cho tàu thuyền tại khu neo đậu.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố hoãn các cuộc họp chưa cấp bách để tập trung vào phòng chống bão.

Đối với UBND các huyện, thành phố Nam Định, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị yêu cầu lãnh đạo các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn bằng mọi hình thức thông tin kịp thời tới mọi người dân về diễn biến của bão, hướng dẫn cụ thể các biện pháp phòng, tránh bão.

Phối hợp chặt chẽ với các Công ty TNHH MTV KTCTTL thực hiện tốt việc tiêu rút, điều tiết nước ruộng, nhất là ở vùng trũng thấp, vùng có khả năng tiêu nước kém. Hướng dẫn người dân bảo vệ các ao đầm nuôi trồng thủy sản.

Bên cạnh đó, chủ động rà soát thống kê số lượng nhà yếu, nhà tạm kèm theo số nhân khẩu trên địa bàn dự kiến phải sơ tán; đồng thời có phương án sơ tán cụ thể khi có lệnh. Có phương án huy động nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ" để chủ động ứng phó với bão.

Công ty Điện lực Nam Định cắt tỉa cành cây, đảm bảo cung ứng điện trong mùa mưa bão. Ảnh: Mai Chiến.

Tổ chức kiểm tra toàn tuyến đê điều trên địa bàn, đặc biệt đối với tuyến đê biển, các công tình đang thi công, có phương án xử lý giờ đầu đối với những điểm xung yếu, nhất là ở những vị trí đã bị sạt lở.

Triển khai việc chằng chống nhà cửa, kho tàng, trường học, công sở; tháo dỡ biển quảng cáo; căt tỉa cành cây để bảo vệ đường điện và các công trình khu vực xung quanh tán cây; triển khai các phương án tiêu thoát nước đô thị…

Riêng huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng cần có phương án, kế hoạch cụ thể di dời dân để phòng chống bão; riêng thành phố Nam Định sớm có phương án di dời dân tại các khu nhà nguy hiểm.

Đối với ngành nông nghiệp, lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định yêu cầu đơn vị này hướng dẫn các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai ngay các phương án xử lý giờ đầu đối với những đoạn đê, kè xung yếu, nhất là ở những vị trí đã bị sạt lở; nắm chắc tình hình mưa bão, tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Dự báo vùng biển Nam Định có mưa to, biển động rất mạnh

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nam Định cho biết, do ảnh hưởng của bão số 1, từ đêm 17/7 đến ngày 20/7, tỉnh Nam Định có mưa vừa, sau có mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Các huyện Ý Yên, Vụ Bản, Nghĩa Hưng phổ biến từ 100 - 200mm; thành phố Nam Định và các huyện Mỹ Lộc, Nam Trực, Trực Ninh, Xuân Trường, Giao Thủy và Hải Hậu phổ biến từ 150 - 250mm.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nam Định cho biết, vùng biển tỉnh Nam Định từ chiều tối và đêm ngày 17/7, có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11; biển động rất mạnh. Ảnh tư liệu.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nam Định dự báo, gần sáng ngày 18/7, gió trong đất liền các huyện Ý Yên, Vụ Bản, Mỹ Lộc, Nam Trực, Trực Ninh và thành phố Nam Định có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 8 - 9.

Khu vực vùng ven biển như các huyện Xuân Trường, Giao Thuỷ, Hải Hậu và Nghĩa Hưng có gió mạnh cấp 7 - 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 10 - 11.

Riêng, vùng biển tỉnh Nam Định từ chiều tối và đêm ngày 17/7, có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11; biển động rất mạnh; ven bờ có sóng biển cao từ 2 - 3m, ngoài khơi sóng biển cao từ 3 - 4, biển động rất mạnh. Đề phòng nước dâng do bão từ 0,5 - 0,8m.

"Cần đề phòng vùng ven biển có sóng lớn kết hợp triều cường ảnh hưởng đến hệ thống đê biển và gây ngập úng ở vùng trũng, thấp. Ngoài ra, đề phòng nguy cơ xuất hiện dông, lốc và gió giật mạnh trong vùng ảnh hưởng hoàn lưu bão, cả trước và trong khi bão đổ bộ", Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nam Định lưu ý.

Đến nay toàn tỉnh Nam Định đã cấy, sạ lúa đạt 69.250/71.800 ha (96% diện tích). Ảnh: Mai Chiến.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định, tổng số tàu thuyền của tỉnh là 1.776 phương tiện/5.344 lao động. Hiện đã liên lạc được các tàu.

Trong đó, tàu neo đậu tại bến là 1.478 phương tiện/4.454 lao động; tàu đang hoạt động trên biển là 298 tàu/890 lao động. Cụ thể, 260/738 lao động hoạt động tại vùng ven biển Nam Định, đi về trong ngày và 38/152 lao động hoạt động tại vùng biển Quảng Ninh - Đà Nẵng, vùng biển Vũng Tàu.

Về nuôi trồng thủy hải sản, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh là 14.700 ha, trong đó nuôi nước ngọt 9.000 ha, nuôi nước mặn lợ 5.700 ha.

Toàn tỉnh có 1.019 lều, chòi/1.228 lao động tại vùng đầm bãi nuôi trồng thủy sản ngoài đê. Có 213 lồng bè nuôi trồng thủy sản của 20 cơ sở đã nhận thông tin về bão số 1.

Về sản xuất nông nghiệp, đến nay toàn tỉnh đã cấy, sạ lúa đạt 69.250/71.800 ha (96% diện tích); trong đó diện tích cấy là 41.400/69.250 ha, diện tích sạ là 27.850/69.250 ha.

Diện tích cây màu đã gieo trồng 8.150/8.500 ha (đạt 96%); trong đó lạc 250 ha, ngô 940 ha, đậu đỗ 910 ha, rau màu khác 5.780 ha.

Trên địa bàn tỉnh Nam Định hiện nay có 27 trọng điểm xung yếu, trong đó 21 trọng điểm trên đê sông, 6 trọng điểm trên tuyến đê biển.