Vì sao "siêu phẩm" của đạo diễn kỳ cựu Steven Spielberg khó giành Oscar 2022?

Đã từng có thời điểm, một bộ phim như West Side Story sẽ nghiễm nhiên giành giải Phim xuất sắc nhất tại Oscar mà không cần phải bàn cãi nhiều. Bộ phim hội tụ tất cả những gì mà BTC Oscar yêu thích. Những góc quay đẹp như mơ, sống động, một đạo diễn đáng kính, có uy tín đang ở lúc xế chiều của sự nghiệp, một bộ phim khiến cho người ta phải hồi tưởng về một Hollywood xưa cũ... Dễ dàng hiểu được bộ phim của đạo diễn Steven Spielberg được biết tới như một sản phẩm điện ảnh nặng ký cho giải thưởng Oscar, trước cả khi nó ra mắt công chúng và giới chuyên môn.

West Side Story là một tác phẩm chuyển thể gần như hoàn hảo. Tác phẩm lấy cảm hứng từ bộ phim nổi tiếng về Shakespeare của Leonard Bernstein và Stephen Sondheim. Đạo diễn Steven Spielberg đã cải thiện và nâng tầm phiên bản điện ảnh năm 1961 về mọi mặt. Về mặt thẩm mỹ, bộ phim chinh phục người xem từ những cảnh máy quay lướt nhẹ như bơ đến cận cảnh gợi một cách chuyên nghiệp. Về mặt âm nhạc, nó có lợi thế - vì chính diễn viên đã tự hát trong phim. Ngoài ra còn có những chỉnh sửa nhỏ nhưng quan trọng để hiện đại hóa bộ phim, bao gồm cả tuyển chọn diễn viên tốt hơn, thống nhất hơn về bối cảnh chính trị trong phim.



Câu chuyện chính xoay quanh mối tình của người đồng sáng lập băng Jets - Tony (Ansel Elgort) và nàng Maria (Rachel Zegler) - em gái kẻ đứng đầu băng Shark. Họ tình cờ quen trong một buổi khiêu vũ và phải lòng nhau từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, mối thù giữa hai băng đảng khiến chuyện tình của hai người gặp nhiều sóng gió.

Nếu bi kịch của Romeo và Juliet đến từ mối thù giữa hai dòng họ, chuyện tình trong West Side Story trở thành tai họa bắt nguồn từ khác màu da. Tác phẩm chạm đến nhiều vấn đề của người Mỹ như xung đột sắc tộc, sự phân chia giàu nghèo hay tình trạng bạo lực trong giới thanh thiếu niên. Những điều này vẫn tồn tại trong xã hội hiện đại, khiến câu chuyện phim không bị cũ hay mất giá trị nhân văn. Cuối phim, êkíp truyền tải thông điệp ca ngợi tình yêu, sự đoàn kết và lòng vị tha giữa người với người.

West Side Story bước vào đêm trao giải Oscar diễn ra vào ngày 27/3 để tham gia giải thưởng cao quý nhất: Phim xuất sắc nhất. Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, giải thưởng này dường như đã trở thành cuộc đua của hai ứng viên nặng ký The Power of the Dog và Coda.

Khả thi là Spielberg có thể giành được giải Đạo diễn xuất sắc lần thứ ba, nhưng Jane Campion cũng có vẻ không hề thua kém. Diễn viên Ariana DeBose, nổi bật với vai Anita của West Side Story, có vẻ sẽ mang về giải vàng ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Các diễn viên chính của phim như Rachel Zegler và Ansel Elgort hoàn toàn vắng mặt trong các đề cử.

Làm thế nào mà một bộ phim tinh túy, xứng đáng đoạt giải Oscar như vậy lại có kết cục "bi thảm" như vậy? Có thể thấy rằng, nam diễn viên Elgort, người bị buộc tội vào năm 2020 (sau khi West Side Story kết thúc việc quay phim) đã tấn công tình dục một cô gái 17 tuổi năm 2014. Sự hiện diện của Elgort ngay lập tức gặp nhiều phản ứng từ phía khán giả. Bên cạnh đó, màn trình diễn kém cỏi của nam diễn viên này trong phim cũng khiến cho bộ phim bị ảnh hưởng.

Có lẽ West Side Story cũng phải chịu gánh nặng của sự kỳ vọng. Bộ phim ra rạp vào tháng 12/2021, hơn một năm rưỡi sau khi đại dịch ảnh hưởng toàn cầu. Dù nhận điểm "tươi" 92% trên Rotten Tomatoes, West Side Story không thành công tại phòng vé, chỉ thu về 73,8 triệu USD trên ngân sách 100 triệu USD. Nhiều chuyên gia cho rằng dòng nhạc kịch không hấp dẫn khán giả đại chúng như trước. Các ca khúc và tình tiết trong phim chỉ mang tính kinh điển, thiếu mới mẻ. Theo trang Slate, Steven Spielberg mang đến một tác phẩm tốt nhưng không dành cho tất cả. Đồng thời, câu chuyện gốc của West Side Story vẫn gây tranh cãi về cách miêu tả các nhân vật nhập cư suốt nhiều năm qua.