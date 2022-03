Những "siêu" diễn viên chưa từng được chạm tay vào tượng vàng Oscar

Có thể nói, chìa khóa để giành chiến thắng tại giải Oscar chính là sở hữu một câu chuyện "lay động lòng người". Một chàng diễn viên trẻ mới nổi có màn trình diễn đầu tay bùng nổ. Một ngôi sao già cỗi, mờ nhạt dần với năm tháng bất ngờ có một tuyệt phẩm đánh dấu sự quay trở lại, hoặc một diễn viên cả sự nghiệp bị "gắn" vào một loại vai, bất ngờ tỏa sáng với vai diễn hoàn toàn khác biệt.

Nhiều diễn viên tài năng nhưng vô duyên với tượng vàng Oscar. (Ảnh: Variety).

Thường thì diễn viên chiến thắng giải Oscar sẽ được lựa chọn bởi chính "động lực" họ mang lại cũng như hiệu quả của chiến dịch vận động hậu trường. Tuy nhiên, đã có không ít gương mặt tài năng thường chỉ được xướng tên đề cử và cứ mãi "vô duyên" với chiếc tượng vàng.

Trái ngược với những tên tuổi "ẵm" về hàng loạt chiến thắng như Daniel Day-Lewis hoặc Frances McDormand, cũng có thể điểm danh một loạt ngôi sao có diễn xuất tuyệt vời nhưng chưa từng giành giải Oscar như Willem Dafoe, Glenn Close, Will Smith...



Glenn Close

Glenn Close. (Ảnh: independent).

Cùng với với diễn viên quá cố Peter O'Toole, bà là người giữ kỷ lục cho nhiều đề cử Oscar diễn viên xuất sắc nhất mà chưa từng chiến thắng. Glenn đã có tới tám lần được đề cử trong suốt sự nghiệp dài gần năm thập kỷ. Năm 2018, Glenn Close từng là người dẫn đầu trong danh sách giành tượng vàng với vai diễn trong The Wife. Tuy nhiên màn trình diễn xuất sắc của Olivia Colman trong Favourite đã khiến bà trượt chân sau đó.

Bộ phim ra mắt năm 2021 mang tên Hillbilly Elegy được cho là thành công nhất gần đây của bà, tuy nhiên Glenn khó có "cửa" dành Oscar với sản phẩm này. Dẫu vậy, người hâm mộ tin một ngày Glenn Close sẽ giành được tượng vàng cho sự cống hiến bền bỉ của mình.

Bradley Cooper

Bradley Cooper trong phim Nightmare Alley. (Ảnh trong phim).

Sau khi đạt được bước đột phá trong bộ phim hài có phần nhảm nhí The Hangover, Cooper tiếp tục khẳng định mình là một trong những nam diễn viên hàng đầu của Hollywood trong các bộ phim như Silver Linings Playbook, American Hustle, American Sniper và A Star is Born. Bradley Cooper có tới 8 lần nhận được đề cử Oscar, trong đó có 3 đề cử cho Nam chính xuất sắc nhất.

Cooper cũng đã được Viện hàn lâm công nhận về công việc sản xuất và đạo diễn, nhưng chưa bao giờ giành được giải thưởng. Trong khi phần diễn xuất của Bradley Cooper trong Nightmare Alley không được đánh giá cao trong mùa giải năm nay, thì bản thân bộ phim đang nằm trong danh sách Phim hay nhất.

Willem Dafoe

Willem Dafoe. (Ảnh: independent)

Nhiều người nghĩ rằng chắc hẳn Willem Dafoe đã giành được giải Oscar nhưng sự thật không phải vậy. Từng khiến khán giả kinh ngạc với khả năng diễn xuất trong nhiều vai diễn, nhưng nam diễn viên kỳ cựu này đã bốn lần bỏ lỡ tượng vàng trong các phim Platoon, Shadow of the Vampire, The Florida Project, At Eternity's Gate. Trong đó, vai diễn của ông trong The Florida Project (đạo diễn Sean Baker) là màn trình diễn đáng tiếc nhất.

Dafoe đã được dự đoán sẽ giành chiến thắng vào thời điểm đó, chỉ để thua Sam Rockwell trong Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

Tom Cruise

Tom Cruise (Ảnh: independent)

Dù đã dần bước sang những năm cuối sự nghiệp, Tom Cruise vẫn gắn bó với những bộ phim bom tấn mang đậm tính thị trường. Tuy vậy, giới chuyên môn chưa bao giờ đánh giá thấp khả năng diễn xuất của nam diễn viên này.

Tom Cruise từng được đề cử tượng vàng Oscar với màn trình diễn trong phim Magnolia. Đây có thể nói là tác phẩm hay nhất của Cruise từ trước đến nay. Eileen Berlin - quản lý lâu năm của Tom Cruise cho biết, chính tâm lý cầu toàn, ám ảnh với việc luôn hoàn hảo của Tom là điều khiến anh “chưa bao giờ hạnh phúc”: "Cruise rất tham vọng và quyết tâm trở thành ngôi sao. Điều đó khiến cậu ấy trở thành người cầu toàn trong mọi việc. Trước đây hay bây giờ vẫn vậy", Eileen chia sẻ.

Matt Damon

Mat Damon vẫn mòn mỏi chờ giải Oscar. (Ảnh: independent)

Matt Damon là một trong những tên tuổi lớn nhất của Hollywood chưa bao giờ giành được giải Oscar, mặc dù đã gần chạm đến tượng vàng ba lần. Năm 1998, anh thua cuộc sau khi được đề cử Good Will Hunting, mặc dù anh đã giành được chiến thắng ở hạng mục Kịch bản gốc hay nhất. Các đề cử sau đó cho Invictus và The Martian tiếp theo vào năm 2010 và 2016, đều thua cuộc.

Vai chính của anh trong bộ sử thi Trung cổ tuyệt vời năm ngoái The Last Duel cũng mang lại nhiều hi vọng, nhưng sau đó đã bị loại hoàn toàn khỏi danh sách đề cử.

Will Smith

Will Smith có cơ hội giành Oscar năm 2022 với King Richard. (Ảnh: independent)

Khởi đầu là một rapper, Will Smith đã đánh bóng tên tuổi mình với loạt phim truyền hình Fresh Prince of Bel-Air, từ đó anh tập trung vào sự nghiệp diễn xuất và đạt được hai đề cử nam chính xuất sắc nhất lần lượt với Ali (2002) và The Pursuit of Happyness (2007).

Trong năm nay, màn hóa thân vào nhân vật Richard Williams trong bộ phim King Richard được đánh giá là đối thủ nặng ký đối với các nam diễn viên khác trong kỳ Oscar thứ 94.