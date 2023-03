Trong các ngày 21 và 22/3/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 27. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét đề nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đối với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng.

Căn cứ quy định của Đảng, Ủy Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng. Ảnh T.L

Trước đó, ngày 6/3/2023, Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ Hải Phòng đã họp để xem xét, đề nghị Ban Thường vụ Thành uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thi hành kỷ luật đối với ông Đỗ Hữu Ca bằng hình thức Khai trừ Đảng.

Cũng trong ngày 6/3, Ban Thường vụ Thành uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã họp, xem xét và đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với ông Đỗ Hữu Ca bằng hình thức Khai trừ.

Ông Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.