Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội hỗ trợ nạn nhân vụ cháy 11 người chết ở Phạm Văn Đồng

Ngày 19/12, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã đến Bệnh viện E thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho nạn nhân vụ cháy tại đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Tư Liêm, đang nằm điều trị tại đây.

Bà Nguyễn Lan Hương mong muốn các nạn nhân sớm hồi phục sức khỏe để trở về với gia đình; đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân không may thiệt mạng. Bà chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm tiếp tục theo sát tình hình đời sống người bị nạn; kịp thời quan tâm, động viên, hỗ trợ, giúp nạn nhân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Kịp thời hỗ trợ nạn nhân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã trích Quỹ Cứu trợ của thành phố để hỗ trợ 5 triệu đồng/người tử vong, 3 triệu đồng/người bị thương trong vụ cháy.

11 người chết trong vụ cháy quán hát cho nhau nghe trên đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội. Ảnh: N.H.

Ngoài ra, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND quận Bắc Từ Liêm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận hỗ trợ tổng cộng 103 triệu đồng (trong đó có 3 triệu đồng tiền xe) cho gia đình có nạn nhân tử vong; 40 triệu đồng cho mỗi người bị thương.

Giám đốc Bệnh viện E Nguyễn Công Hựu cho biết, ngay sau nhận thông tin vụ cháy, bác sĩ của bệnh viện đã có mặt tại hiện trường để kịp thời sơ cấp cứu ban đầu cho nạn nhân. Bệnh viện E đã tiếp nhận, cứu chữa 4 nạn nhân. Hai trong số đó có thương tổn ở phổi đang chữa trị tại Khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc. Hai người còn lại chỉ thương tổn nhẹ, có thể sớm xuất viện.

Sáng cùng ngày, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh đã tới thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện E.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 23h ngày 18/12, lửa bùng lên từ ngôi nhà ba tầng một tum cũng là phòng trà - hát cho nhau nghe ở số 258 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm. Ngôi nhà rộng khoảng 40m2, nhìn ra cầu vượt đường Phạm Văn Đồng, phía trước là vỉa hè rộng đang để khoảng 5-6 xe máy và một ôtô.

Đến 1h sáng 19/12, ngọn lửa được dập tắt, các lực lượng cứu hộ đưa 7 người ra ngoài (5 người sức khỏe ổn định, 2 người đang cấp cứu) và phát hiện 11 người tử vong

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Ban Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an TP, Công an quận Bắc Từ Liêm khẩn trương điều tra làm rõ và xác định đối tượng đổ xăng đốt quán phòng trà hát cho nhau nghe là Cao Văn Hùng.