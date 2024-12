Vụ cháy phòng trà 12 người tử vong ở Phạm Văn Đồng, Hà Nội nghi do bị phóng hoả

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 18/12, ngọn lửa đã bùng phát mạnh tại địa chỉ số 260 Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội). Đây là một ngôi nhà ống, cao 3 tầng, dạng phòng trà.

Vụ cháy phòng trà ở Phạm Văn Đồng xảy ra vào khuya ngày 18/12. Ảnh: ĐX

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm lên ngôi nhà khiến công tác cứu hộ ít nhiều gặp khó khăn. Lực lượng chức năng đã khẩn trương điều động xe cứu hoả chuyên dụng cùng các cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tới hiện trường.

Ngôi nhà xảy ra hoả hoạn cao 3 tầng, dạng nhà ống. Ảnh: Vinh Hải

Khoảng 10 xe cứu thương cũng được điều đến và túc trực ngay phía ngoài vụ hoả hoạn.

Rất nhiều xe cứu thương túc trực sẵn bên ngoài hiện trường. Ảnh: ĐX

Đám cháy đến thời điểm hiện tại đã được khống chế, dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên hậu quả đã gây thiệt hại nặng nề về người. 12 người đã tử vong trong vụ cháy phòng trà ở Phạm Văn Đồng.

Đám cháy hiện đã được khống chế nhưng đã gây thiệt hại lớn về người. Ảnh: Tất Định

Đến thời điểm này có khoảng 10 người thiệt mạng trong vụ hoả hoạn. Ảnh: Tất Định

Hình ảnh 1 đối tượng mang theo 1 chiếc xô xuất hiện gần hiện trường. Ảnh: Đài PT và TH Hà Nội

Thông tin từ lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm, nguyên nhân vụ hoả hoạn có thể do một đối tượng phóng hoả gây ra. Theo vị lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm, trong lúc có nhiều người đang uống cà phê tại tầng một của quán, 1 đối tượng đã dùng xô đựng xăng rồi phóng hỏa khiến ngọn lửa bùng lên.

Hiện đối tượng này đã tới cơ quan công an đầu thú.