Đối tượng đốt cháy quán cà phê ở đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) có thể bị xử lý thế nào?

Lời khai kẻ đốt quán cà phê ở đường Phạm Văn Đồng làm 11 người chết

Theo cơ quan chức năng, sau khi vụ cháy xảy ra, lực lượng công an nghi vấn quán cà phê ở số 258 Phạm Văn Đồng bị đốt và đã khẩn trương truy tìm, bắt giữ đối tượng gây án.

Đến khoảng 0h ngày 19/12, Công an Hà Nội đã bắt giữ được nghi phạm Cao Văn Hùng.

Tại cơ quan Công an, Hùng khai nhận từng đến quán để uống bia rồi phát sinh mâu thuẫn với nhân viên quán. Do đó, tối 18/12, đối tượng đã mua xăng đổ vào khu vực tầng một của quán cà phê, nơi có nhiều xe máy, rồi châm lửa đốt. Khi thấy ngọn lửa bùng lên, người đàn ông bỏ đi.

Đến 23h03 cùng ngày, Tổng đài 114 Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy.

Công an TP đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Hà Nội và Công an các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Tây Hồ đến hiện trường phối hợp chính quyền, người dân địa phương tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Nghi phạm Cao Văn Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Đến 23h40, đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng đã hướng dẫn, hỗ trợ, đưa 7 người ra ngoài (trong đó 5 người sức khỏe ổn định, 2 người được đưa đi bệnh viện cấp cứu) và phát hiện 11 người đã tử vong.

Nhà chức trách cho biết, Hùng có 2 tiền án về tội Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản.

Có thể đối mặt hình phạt cao nhất của tội giết người

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, có thể thấy rằng nghi phạm trong vụ án có nhân thân xấu, cần được giáo dục cải tạo nhưng vẫn không có ý thức chấp hành pháp luật, hành vi vô cùng tàn nhẫn, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến nhiều người chết và thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, gây phẫn nộ bất bình trong dư luận xã hội.

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dữ liệu camera giám sát ở khu vực xung quanh, lấy lời khai của người làm chứng và thực hiện các hoạt động tố tụng theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục hỏi cung bị can, lấy lời khai của những người làm chứng và người bị hại còn sống để xác định nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của đối tượng và xác định hậu quả đối tượng đã gây ra đối với xã hội để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo ông Cường, một người bình thường sẽ nhận thức được rằng xăng là chất cháy nguy hiểm, dễ bắt lửa và khi cháy, rất khó có thể dập tắt, nếu dùng xăng để đốt nhà hậu quả rất khó lường, khi phát hiện ra nhiều người ở trong nhà mà lại tưới xăng ở cửa chính để đốt những người trong nhà rất khó có thể giữ được mạng sống, thực tế có đến 11 người tử vong là hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Nguyên nhân bước đầu cơ quan điều tra xác định do mâu thuẫn cá nhân nên nghi phạm đã dùng xăng để đốt khiến 11 người chết, nhiều người bị thương và thiệt hại nghiêm trọng về tài sản nên đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với nghi phạm về tội giết người.

Nạn nhân sẽ được xác định là tất cả những người có mặt trong ngôi nhà đó chứ không chỉ là 11 người tử vong, những người khác may mắn thoát chết là nằm ngoài ý chí chủ quan của nghi phạm, nên với những người còn sống có quyền yêu cầu mức chế tài xử lý đối với bị can và yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Ngoài tội giết người đã được làm rõ, cơ quan điều tra sẽ tiến hành định giá tài sản bị thiệt hại và có thể khởi tố thêm về tội hủy hoại tài sản theo quy định tại Điều 178 Bộ luật hình sự.

Vị chuyên gia cho rằng, nếu bị kết án về nhiều tội danh, bị cáo có nhân thân xấu, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội, rất có thể lần này bị cáo sẽ không còn cơ hội sửa chữa sai lầm, tòa án sẽ áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất.