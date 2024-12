Nạn nhân vụ cháy phòng trà khiến 11 người tử vong: "Chỉ chậm 1-2 phút nữa chắc tôi không qua khỏi"

Vụ cháy phòng trà ở Phạm văn Đồng: "Chỉ chậm 1-2 phút nữa chắc tôi không qua khỏi"

Sáng 19/12, bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến Bệnh viện E thăm hỏi tình hình sức khỏe của các nạn nhân trong vụ cháy quán phòng trà ở số 258 đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) khiến 7 người bị thương, 11 người tử vong. Trong đêm 18/12, 4 nạn nhân bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Theo bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân, khoảng 23h20 đêm 18/12, bệnh viện tiếp nhận 4 nạn nhân trong vụ cháy nói trên. Sáng nay, cả 4 bệnh nhân sức khỏe cơ bản ổn định. Trong đó có 2 người nặng hơn do ngộ độc khí CO, đang được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội, thăm hỏi sức khỏe các nạn nhân. Ảnh: Gia Khiêm

Là một trong những người may mắn thoát nạn sau vụ cháy, đến sáng 19/12, sức khỏe của anh Vũ Văn K. đã cơ bản ổn định. Nhớ lại thời điểm xảy ra hỏa hoạn, anh Khanh chưa hết bàng hoàng, sợ hãi.

Theo anh K., khoảng 22h30, anh cùng 4 người bạn vào phòng trà trên đường Phạm Văn Đồng ngồi uống nước và nghe mọi người hát karaoke. Ngồi được khoảng 30 phút, nhóm anh K. nghe tiếng hô hoán "cháy" trước cửa.

Trước tình huống cấp bách, ngọn lửa bùng lên rất dữ dội ngay trước cửa do cháy nhiều xe máy kèm khói lớn nên anh K. và nhiều người không có cơ hội để thoát ra bằng cửa chính. Theo bản năng, anh K. vội tìm cách chạy lên tầng 2. Song tại tầng 2 khói cũng bốc lên nghi ngút nên việc tìm đường thoát nạn gặp nhiều khó khăn.

Anh Vũ Văn K. may mắn thoát nạn sau vụ cháy. Anh đang được người thân chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: Gia Khiêm

Khi đã kiệt sức, anh Kha. thấy có nước bắn vào người nên cố gắng bò đến nơi có nước. Ít phút sau, cảnh sát phòng cháy chữa cháy phá cửa giải cứu anh K. cùng một số người mắc kẹt.

"May mắn các chiến sĩ cảnh sát PCCC có mặt kịp thời nên tôi mới có cơ hội sống sót, chỉ chậm 1-2 phút nữa chắc tôi không qua khỏi", anh K. nhớ lại.

Vụ cháy phòng trà ở Phạm văn Đồng: May mắn sống sót nhờ học kỹ năng thoát nạn PCCC

Sau nhiều giờ được các bác sĩ tích cực điều trị, sáng nay tình trạng sức khỏe, tinh thần của anh Nguyễn Việt C. (trú quận Bắc Từ Liêm) đã dần ổn định. May mắn thoát chết sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, anh C. khẳng định điều quan trọng nhất khi xảy ra cháy là bình tĩnh và nhanh chóng tìm cách thoát nạn.

Sáng nay tình trạng sức khỏe, tinh thần của anh Nguyễn Việt C. (trú quận Bắc Từ Liêm) đã dần ổn định. Ảnh: Gia Khiêm

Theo anh C., trước đây liên tục được học, tập huấn kiến thức về phòng cháy, chữa cháy nên chợt nghĩ chạy ra bằng cửa chính sẽ không còn cơ hội sống sót. Trong giây phút quyết định, anh vội lấy chiếc khẩu trang trong túi bịt vào mũi, tìm cách chạy lên tầng 2.

"Trên tầng 2 mọi thứ tối om, khói đen đặc quánh nên tôi nằm sát xuống nền nhà, tìm cách ra cửa sổ. May mắn, vừa đến cửa sổ tôi được cảnh sát giải cứu. Khi xảy ra cháy, quán bị mất điện tối om nên nhiều người không tìm được cách thoát nạn", anh C. kể.

Túc trực bên cạnh giường bệnh, chị H. (vợ anh C.) kể, tối 18/12, anh C. cùng một số người bạn đến quán để xem đá bóng. Sau khi xem đá bóng xong, anh C. và bạn ngồi lại hát karaoke thì quán bốc cháy.

"Khoảng 2h, tôi nhận được tin báo của Bệnh viện E nên vội chạy đến. May mắn, chồng tôi chỉ bị thương, không nguy hiểm đến tính mạng", chị H. chia sẻ.

Khoảng 23h03 ngày 18/12, Tổng đài 114 Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy tại quán phòng trà ở số 258 đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Đến 23h40, Cảnh sát PCCC Công an Hà Nội và Công an các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân,... đã khống chế được ngọn lửa, đưa 7 người ra ngoài và phát hiện 11 người tử vong. Vào cuộc điều tra, xác minh nguyên nhân vụ cháy, công an xác định nghi phạm Cao Văn Hùng (51 tuổi, ở huyện Đông Anh, TP Hà Nội) từng đến quán trên để uống bia rồi phát sinh mâu thuẫn với nhân viên quán. Do đó, tối 18/12, đối tượng đã mua xăng đổ vào khu vực tầng một của quán, nơi có nhiều xe máy, rồi châm lửa đốt. Ngày 19/12, Hùng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố, tạm giam để điều tra tội Giết người, chỉ sau hơn một tiếng gây án. Theo Công an Hà Nội, Hùng có hai tiền án cướp và trộm cắp tài sản. Nghi phạm có hộ khẩu thường trú tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm nhưng hiện ở tại thôn Đại Đồng, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội.