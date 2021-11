Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang: Điểm nhấn về công tác an sinh xã hội

Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Kiên Giang về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và thực hiện phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới", thực hiện công tác an sinh xã hội và công tác kêu gọi ủng hộ nguồn lực, kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xây dựng các kế hoạch triển khai đến MTTQ Việt Nam các cấp và Ban Công tác Mặt trận ở các khu dân cư.

Bà Lê Thị Vệ - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Kiên Giang (thứ 2 từ trái sang) tiếp nhận 1 tỷ đồng từ Tập đoàn CIC Kiên Giang ủng hộ kinh phí mua vaccine và phòng chống dịch Covid-19.

Trên cơ sở đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố trực thuộc đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp trong nhân để người dân biết và tích cực tham gia thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đồng thời phối hợp với các tổ chức thành viên và các sở, ngành có liên quan phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, góp vốn xoay vòng, hỗ trợ nhau trong sản xuất góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Công tác chăm lo cho người nghèo đã được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sự phối hợp có hiệu quả của chính quyền, các ngành, các cấp, đồng thời các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tích cực hưởng ứng.



Trong thời gian qua, Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" các cấp đã vận động được 11.449.383.263 đồng. Trong đó Quỹ "Vì người nghèo" cấp tỉnh là 2.275.000.000 đồng; cấp huyện là 5.390.377.000 đồng; cấp xã là 3.784.006.263 đồng. Toàn tỉnh cất mới 280 căn nhà Đại đoàn kết trị giá: 7.845.700.000 đồngvà sửa chữa 14 căn trị giá: 185.000.000 đồng; cất mới 14 căn nhà nhà tình nghĩa, trị giá 1.404.000.000 đồng; bê tông hóa 6,6 km đường giao thông nông thôn, trị giá 1.859.000.000 đồng; xây mới 34 cây cầu trị giá 12.950.000.000 đồngvà sửa chữa 29 cây cầu trị giá 2.500.000.000 đồng.

Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên và các tổ chức tôn giáo đã vận động và trao 113.090 suất quà, trị giá 45.134.471.000 đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và gia đình khó khăn. Trong đó cấp tỉnh 5.576 suất quà, trị giá 2.788.000.000đồng; cấp huyện 107.514 suất; trị giá: 42.346.471.000 đồng.

Ban Cứu trợ cấp tỉnh cũng đã xuất Quỹ cứu trợ 160.000.000 đồng để hỗ trợ kịp thời cho 75 hộ bị sập nhà, cháy nhà, thiên tai, bệnh hiểm nghèo.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã tiến hành hỗ trợ cho 74 hộ dân thực hiện dự án mô hình hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo mua vật nuôi, cây giống và 24 hộ thực hiện mô hình "Phát triển chăn nuôi gà kết hợp nuôi cá tạo sinh kế để hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo" tại xã Định An, huyện Gò Quao (Kiên Giang) từ Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương.

Về công tác vận động ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch Covid-19: Tính từ ngày 03/6/2021 đến ngày 24/9/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Ban cứu trợ cấp tỉnh đã tiếp nhận số tiền ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ nguồn lực, mua vắc xin, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thông qua ủng hộ tiền mặt và chuyển khoản với tổng kinh phí 12.866.295.718 đồng.

Với nguồn kinh phí tiếp nhận được,Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kịp thời tới thăm, hỗ trợ các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại 08 chốt kiểm soát liên ngành của tỉnh thành lập; hỗ trợ lực lượng tham gia trực tại 28 chốt do huyện thành lập; thăm, hỗ trợ các khu cách ly, người có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực bị phong tỏa; hỗ trợ nhu yếu phẩm cho đồng bào tại Thành phố Hồ Chí Minh, hỗ trợ đội ngũ y, bác sĩ tham gia phòng chống dịch,.... với tổng kinh phí là5.974.500.000 đồng. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Ban Cứu trợ cấp tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch để tiến hànhchi hỗ trợ tiền kịp thời cho 4.700hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị cách ly và nằm trong khu vực bị phong tỏa do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tại 06 huyện, thành phố gồm: Châu Thành, Hòn Đất, Kiên Lương, Giang Thành, thành phố Hà Tiên và Thành phố Rạch với tổng kinh phí là3.760.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, xã trong tỉnh cũng đã phối hợp với các tổ chức thành viên vận động tiền và hiện vật được trên 138,5 tỷ đồng. Với số tiền và hiện vật tiếp nhận được đã tiến hành phân bổ trên 135,3 tỷ đồng để hỗ trợ cho các lực lượng tham gia trực tiếp công tác phòng, chống dịch Covid-19, các hộ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây ra trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, MTTQ Việt Nam các cấp còn phối hợp với các tổ chức thành viên, các tổ chức tôn giáo, mạnh thường quân nhà hảo tâm đã hỗ trợ nhu yếu phẩm cho 298.697 lượt người gặp khó khăn và cung cấp 1.747.349 suất cơm miễn phí. Riêng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận hiện vật bao gồm: 23 tấn gạo, 1.500 khẩu trang N95, 1.000 bộ đồ không dệt và thiết bị phòng, chống Covid-19, đã tiến hành phân bổ gạo đến các người dân trên địa bàn tỉnh và bàn giao các dụng cụ, thiết bị y tế cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thông qua Sở Y tế.

Nói về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Có sáu nhiệm vụ trọng tâm: Thứ nhất là tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 90/KH-MTTQ-BTT ngày 20/10/2020 về tuyên truyền, vận động toàn dân phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác động của đại dịch Covid - 19. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện đúng các quy định của Đảng, Nhà nước và ngành chức năng về công tác phòng, chống Covid - 19; kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đối với công tác phòng, chống Covid - 19.

Thứ hai là tiếp tục đề xuất xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy chấp thuận chủ trương chi hỗ trợ cho 4.250 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại 09 huyện: huyện Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, An Biên, Tân Hiệp, Gò Quao, An Minh, Giồng Riềng, Kiên Hải và Thành phố Phú Quốc.

Thứ ba là thực hiện công tác vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để thực hiện công tác an sinh xã hội và ủng hộ phòng, chống Covid - 19.

Thứ tư là tiếp tục phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, tiếp tục tăng cường vai trò giám sát của nhân dân trong thực hiện công tác phòng, chống Covid - 19. Thực hiện tốt công tác phối hợp với các ngành liên quan trong công tác phòng, chống Covid - 19.

Thứ năm là tổ chức tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2021 và Tết "Vì người nghèo" năm 2022; vận động Quỹ "Vì người nghèo" và hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết. Tiếp tục thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau". Tổ chức thực hiện các đợt vận động quyên góp đột xuất để cứu trợ đồng bào bị thiên tai, sự cố nghiêm trọng.

Thứ sáu là tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2021 vào dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18 /11/1930-18/11/2021) phù hợp với điều kiện và tình hình hiện nay.