Bảo hiểm Agribank khẳng định vị thế tại top 10 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ uy tín năm 2021

Thực hiện Quyết định số 161/2001/QĐ-TTg ngày 23/10/2001 của Thủ tướng Chính Phủ về việc "Phê duyệt chiến lược phát triển Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010" với mục tiêu trở thành tập đoàn Tài chính - Ngân hàng hàng đầu trong khu vực, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát Việt Nam (Agribank) đề xướng thành lập Bảo hiểm Agribank, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực Bảo hiểm Phi nhân thọ và đầu tư tài chính.

Bảo hiểm Agribank được vinh danh Top 10 Công ty Bảo hiểm phi nhân thọ uy tín năm 2021. Ảnh: ABIC.

Đề xuất này đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận và Bộ trưởng Bộ Tài chính đã cấp Giấy phép thành lập và hoạt động số 38/GP-KDBH ngày 18/10/2006 cho Bảo hiểm Agribank. Ngay từ khi hoạt động, Bảo hiểm Agribank đã xác định phương hướng kinh doanh là: Gắn hoạt động kinh doanh của Bảo hiểm Agribank với hoạt động kinh doanh của Agribank và phát triển kinh doanh tại khu vực nông nghiệp, nông thôn thông qua sản phẩm bảo hiểm liên kết với sản phẩm ngân hàng, đặc biệt là qua hoạt động cấp tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ gia đình ở khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Từ năm 2009, Bảo hiểm Agribank đã tập chung nguồn lực và triển khai xây dựng mô hình kênh phân phối sản phẩm liên kết Ngân hàng - Bảo hiểm (Bancassurance) qua hệ thống hơn 2.300 chi nhánh và phòng giao dịch của Agribank rộng khắp toàn quốc. Ðến nay, hệ thống này đã bao gồm 171 tổng đại lý và gần 30.000 đại lý viên hầu hết là cán bộ ngân hàng được đánh giá có trình độ chất lượng năng lực nghiệp vụ cao, có tinh thần trách nhiệm và khả năng giao tiếp tốt với khách hàng, có kinh nghiệp làm việc và trao đổi với bà con nông dân.

Chính vì lựa chọn hướng đi riêng phù hợp với định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp, Bảo hiểm Agribank đã đạt được những thành công đáng kể trong gần 15 năm hoạt động. Tất cả các chỉ tiêu chủ yếu như: doanh thu bán hàng, trích quỹ dự phòng nghiệp vụ, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước, thu nhập bình quân người lao động của Bảo hiểm Agribank đều tăng trưởng nhanh và bền vững. Từ 28 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm năm 2007, sau 10 năm hoạt động Bảo hiểm Agribank đã cán mốc doanh thu 1.087 tỷ đồng năm 2016 và đạt tới 1.906 tỷ đồng vào năm 2020. Tương tự như vậy, với việc phát triển mô hình kênh Banca, đến nay Bảo hiểm Agribank đã phục vụ hơn 3,5 triệu khách hàng, vượt xa con số khiêm tốn là gần 300 nghìn khách hàng năm 2011.

Những con số quý báu này thể hiện lượt hộ nông dân được bảo hiểm tính mạng và sức khỏe, lượt doanh nghiệp trong và ngoài khu vực nông nghiệp-nông thôn được bảo hiểm tài sản và trách nhiệm. Trong thời gian qua, Bảo hiểm Agribank đã giải quyết gần 190 nghìn vụ bồi thường cho các rủi ro mà khách hàng bảo an tín dụng gặp phải với tổng giá trị lên tới 3.976 tỷ đồng, giúp các hộ trả nợ vay ngân hàng, yên tâm tái sản xuất và đủ điều kiện tiếp tục vay vốn tại ngân hàng. Đây chính là giá trị to lớn mà Bảo hiểm Agribank đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực nông nghiệp và trên địa bàn nông thôn.

Sau gần 15 năm hình thành và phát triển, Bảo hiểm Agribank đã nhận được sự ủng hộ và quan tâm của đông đảo khách hàng trân quý: bà con nông dân Việt Nam, tổ hội hợp tác xã, doanh nghiệp lớn nhỏ trong và ngoài nước, chính quyền địa phương,... Với nỗ lực không ngừng - đa dạng hóa sản phẩm, Bảo hiểm Agribank cung cấp hơn 100 sản phẩm bảo hiểm phù hợp với mọi hoạt động kinh doanh: Bảo an tín dụng, bảo hiểm xe cơ giới, BH tàu thuyền, BH trâu bò,... Bảo hiểm Agribank mong muốn cùng Ngân hàng Agribank đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ Bgân hàng - Bảo hiểm.

Ngoài các hoạt động kinh doanh, bảo hiểm Agribank luôn chú trọng thực hiện công tác cộng đồng, an sinh xã hội, đặc biệt hướng đến bà con nông dân. Năm 2021, hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Bảo hiểm Agribank đã ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 số tiền gần 3 tỉ đồng tại các điểm nóng, khu vực giãn cách. Từ 10/8/2021 đến nay, Bảo hiểm Agribank triển khai cây ATM gạo hỗ trợ bà con khó khăn khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Với sự ủng hộ của hệ thống Agribank, cán bộ nhân viên Bảo hiểm Agribank và các khách hàng, đồng nghiệp, Cây ATM gạo đã kêu gọi được gần 90 tấn gao cứu trợ người dân khó khăn trước đại dịch. Cùng với đó, Bảo hiểm Agribank luôn tiên phong ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội nhằm đem đến cuộc sống tốt hơn cho bà con nông dân Việt Nam: Ủng hộ bồn chứa nước chống hạn mặn tại Bến Tre, xây cầu vượt lũ tại Nghệ An, ủng hộ trang thiết bị xây dựng trường học tại Điện Biên, tặng nhà tình nghĩa tại Hà Giang... Trong quá trình vươn tới danh hiệu đơn vị hàng đầu trên thị trường, Bảo hiểm Agribank nỗ lực là doanh nghiệp thực hiện hoạt động cộng đồng tốt nhất và cung cấp dịch vụ hoàn hảo nhất cho khách hàng.

Kết quả phân tích, đánh giá Top các doanh nghiệp uy tín do VietNam Report công bố từ năm 2012 đến nay đã được cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá cao. Uy tín của các doanh nghiệp chính là yếu tố quan trọng và có ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các đơn vị trong giai đoạn bình thưởng mới. Theo VietNam Report, uy tín của các công ty bảo hiểm được lượng hóa một cách khách quan, độc lập căn cứ theo 3 tiêu chí quan trọng: (1) Năng lực và hiệu quả tài chính trên báo cáo tài chính kiểm toán; (2) Uy tín về truyền thông dựa trên phương pháp Media Coding – mã hóa các bài viết về công ty bảo hiểm trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng; (3) Điều tra về mức độ hài lòng của khách hàng, đánh giá của chuyên gia tài chính và điều tra về tình hình kinh doanh và tốc độ tăng trưởng.

Vượt qua khó khăn trong bối cảnh hiện nay, trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh và những đóng góp nổi bật đối với nền kinh tế nói chung, với thị trường bảo hiểm Việt Nam nói riêng và các hoạt động cộng đồng, Bảo hiểm Agribank đã vinh dự được xếp hạng Top 10 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ uy tín năm 2021 của Việt Nam. Những thành công Bảo hiểm Agribank có được trước hết là nhờ sự hỗ trợ của hệ thống Agribank; sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền và đặc biệt là sự tin tưởng của khách hàng – hàng triệu người nông dân trân quý trên khắp vùng đồng bằng, miền núi, biên giới, miền biển và hải đảo trong cả nước. Bảo hiểm Agribank luôn nỗ lực nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu và chú trọng phục vụ khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn – khu vực có vị thế quan trọng hàng đầu đối với phát triển kinh tế bền vững và an sinh xã hội của đất nước.