Chân dung nữ Thiếu tướng được Bộ trưởng Bộ Công an điều động giữ chức vụ mới

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá, TS Trần Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng ANND I nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND.

Đồng thời, điều động Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND đến nhận công tác và giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng ANND I.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng ANND I. Ảnh: CAND

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, các cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm đều được đào tạo bài bản, có lập tư tưởng vững vàng, lối sống trong sạch, có năng lực trong quản lý điều hành, được tập thể tín nhiệm...

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ mong muốn Đại tá Trần Văn Tuấn và Thiếu tướng Đinh Ngọc Hoa tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện bản thân; phát huy trình độ, kinh nghiệm, trải nghiệm đã có để cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo các nhà trường đoàn kết thống nhất, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ Công an giao phó.

PGS.TS Đinh Ngọc Hoa khi còn mang cấp hàm Đại tá. Ảnh: CAND

Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa có 21 năm công tác tại Văn phòng Bộ Công an, từ Phó Trưởng phòng Nghiên cứu tổng hợp, rồi Trưởng phòng Tham mưu chuyên đề Xây dựng lực lượng, Hậu cần - Kỹ thuật, chị đã cùng tập thể lãnh đạo đơn vị đề xuất nhiều giải pháp kịp thời, phục vụ lãnh đạo các cấp chỉ đạo xử lý dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.

Gần 30 năm công tác trong lực lượng CAND, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa đã vinh dự được nhận nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ Công an về thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và rất nhiều phần thưởng khác của Tổng cục Chính trị CAND, Văn phòng Bộ Công an.