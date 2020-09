Ủy ban Tư pháp của Quốc hội: Còn 57 trường hợp bị oan liên quan đến trách nhiệm của Viện kiểm sát

Sáng nay (14/9), Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 48. Tại phiên họp, bà Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã trình bày Báo cáo thẩm tra sơ bộ các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án; các báo cáo công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao năm 2020.



Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga (ảnh quochoi.vn).

Thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, Ủy ban Tư pháp cơ bản đồng tình với những nhận định, đánh giá của Chính phủ về kết quả cũng như hạn chế trong công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm.

Một số loại tội phạm nghiêm trọng gia tăng

Ủy ban Tư pháp đã nhấn mạnh một số nội dung sau: Mặc dù về tổng thể chung, tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm về trật tự xã hội giảm, tuy nhiên một số loại tội phạm nghiêm trọng gia tăng, như: chống người thi hành công vụ tăng 14,2% (trong đó chống lại lực lượng Công an đang thi hành nhiệm vụ tăng 280%); gây rối trật tự công cộng tăng 49,2%, giao cấu với trẻ em tăng 17,9%...

Việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam còn nhiều vi phạm, dẫn đến số trường hợp Viện kiểm sát nhân dân các cấp không phê chuẩn tăng mạnh so với năm 2019. Còn 17 trường hợp Cơ quan điều tra phải đình chỉ bị can do không có sự việc phạm tội và hành vi không cấu thành tội phạm hoặc hết thời hạn điều tra không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm.

Về thẩm tra Báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát. Uỷ ban Tư pháp nhận thấy, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, Kiểm sát xét xử các vụ án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân các cấp trong năm 2020 tiếp tục được tăng cường và đạt nhiều kết quả tích cực.

Qua kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã kịp thời phát hiện, yêu cầu hủy bỏ nhiều quyết định trái pháp luật của Cơ quan điều tra và ban hành 1.070 kiến nghị, kháng nghị yêu cầu khắc phục vi phạm; số kiến nghị được chấp nhận, thực hiện đạt tỷ lệ 96,6%, vượt 16,6% so với chỉ tiêu yêu cầu của Quốc hội.

Trong công tác kiểm sát xét xử: Không có trường hợp nào Viện kiểm sát truy tố mà Tòa án cấp sơ thẩm tuyên không phạm tội; tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm được Tòa án chấp nhận đều vượt chỉ tiêu yêu cầu của Quốc hội. Công tác giải quyết án tham nhũng, kinh tế được Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo quyết liệt, số vụ án được khởi tố tăng, tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế tăng 14,6%.

Còn 57 trường hợp bị oan liên quan đến trách nhiệm của Viện kiểm sát

Tuy nhiên, theo bà Lê Thị Nga vẫn còn 57 trường hợp bị oan liên quan đến trách nhiệm của Viện kiểm sát; còn 60 trường hợp truy tố thiếu căn cứ, sai tội danh, sai khung hình phạt. Tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm các vụ án hình sự được Tòa án chấp nhận mặc dù vượt chỉ tiêu của Quốc hội, nhưng giảm 5% so với năm 2019.

Về thẩm tra Báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về công tác của ngành Tòa án, đối với công tác giải quyết các vụ án hình sự: Chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người vô tội. Hình phạt mà Tòa án áp dụng cơ bản bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật.

Về thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, đối với thi hành án hình sự: Uỷ ban Tư pháp ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác thi hành án hình sự, nhất là trong điều kiện dịch bệnh và số người bị kết án phạt tù, số người chấp hành án tại các cơ sở giam giữ cũng như số người bị kết án tử hình tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2019.

Tuy nhiên, tại một số trại giam vẫn còn để xảy ra 18 phạm nhân bỏ trốn, trong đó có trường hợp phạm tội mới, gây hoang mang trong dư luận, còn một số trường hợp phạm nhân chết do tai nạn lao động, chết do đánh nhau, chết do tự sát, đặc biệt là còn để xảy 03 trường hợp người bị kết án tử hình và bị can bị bắt về hành vi phạm tội về ma túy tự sát tại trại tạm giam.