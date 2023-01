Tổng Bí thư: Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người vướng vào tham nhũng, hư hỏng

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mức kỷ lục

Ngày 3/1, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình kinh tế, thương mại toàn cầu suy giảm và gặp nhiều rủi ro, kinh tế nước ta vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh, đạt 8%, cao hơn nhiều so với kế hoạch 6-6,5% và là mức cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Thu ngân sách nhà nước tăng 14% so với năm 2021; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 11,5% so với năm trước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người vướng vào tham nhũng, hư hỏng. Ảnh TTXVN

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mức kỷ lục 732 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2021. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát ở mức 3,15% so với cùng kỳ; các cân đối lớn của nền kinh tế nhìn chung được bảo đảm; thị trường tài chính-tiền tệ vẫn cơ bản ổn định...

Đặc biệt, Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đã chủ động, tích cực chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tổng kết lý luận và thực tiễn, xây dựng trình Bộ Chính trị xem xét, ban hành các nghị quyết mới về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở toàn bộ 6 Vùng kinh tế-xã hội của cả nước.

Chúng ta đã kiểm soát có hiệu quả đại dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác cũng như nguy cơ "dịch chồng dịch," tạo cơ sở quan trọng cho việc mở cửa, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. An sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân được cải thiện...



Ngoài ra Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn nêu những kết quả nổi bất trong công tác đối ngoại, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Các vị lãnh đạo tham dự hội nghị Chính phủ với các địa phương. Ảnh VGP

Chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ

Đề cập tới những nhiệm vụ của năm 2023, Tổng Bí thư chỉ rõ cần tập trung ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; giải quyết có hiệu quả những khó khăn, hạn chế, yếu kém, cả trước mắt lẫn lâu dài, của nền kinh tế để giữ vững đà phục hồi, tăng trưởng nhanh và bền vững, thực chất hơn; tạo chuyển biến mạnh hơn trong việc thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn,... gắn với tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa nông thôn, đô thị, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện các chương trình, đề án, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo...

Tổng Bí thư đề nghị cần tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tích cực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh mạng, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ.

Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Tổng Bí thư yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là hệ thống các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp từ Trung ương đến địa phương. Xây dựng Chính phủ, chính quyền các địa phương thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

Công tác cán bộ cần làm tốt hơn nữa để lựa chọn, bố trí đúng những người thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì nước, vì dân, vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước.

Tổng Bí thư tiếp tục nhấn mạnh phải kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người vướng vào tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, cục bộ, ưu ái tuyển dụng người nhà, người thân không đủ tiêu chuẩn.

Phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, nêu gương, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Có cơ chế, chính sách khuyến khích, bảo vệ những người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Kỷ luật, kỷ cương cần được siết chặt cùng với việc thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực thi công vụ; nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức.

Kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách để "không thể, không dám, không muốn tham nhũng."

Bên cạnh đó, tư tưởng bàn lùi, lo ngại việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ cản trở sự phát triển, làm nhụt chí, làm "cầm chừng", "phòng thủ," "che chắn," giữ "an toàn" trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp... cần được chấn chỉnh, đấu tranh loại bỏ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh lại: "Những ai có tư tưởng ấy thì hãy đứng sang một bên để người khác làm! Tất cả chúng ta, nhất là những người trực tiếp làm công tác tổ chức, cán bộ, phải có tấm lòng trong sáng, có con mắt tinh đời, đừng 'nhìn gà hóa quốc.'"