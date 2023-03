Vác hung khí tìm đối thủ hỗn chiến bị công an ngăn chặn vì đăng ảnh lên mạng để "ra oai"

Ngày 18/3, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết vừa phát hiện nhóm đối tượng vác hung khí, lái xe máy để hỗn chiến sau mâu thuẫn trên địa bàn xã An Điền.



Theo đó, ngày 17/3, qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Bến Cát phát hiện nhiều hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một nhóm đối tượng đem theo nhiều hung khí, điều khiển xe máy trên đường thuộc địa bàn xã An Điền.

Hình ảnh các đối tượng đăng tải lên mạng xã hội.

Ngay lập tức, thông tin này được Công an thị xã tập trung đánh giá, rà soát. Sau hơn 1 giờ truy xét, 14 đối tượng cùng nhiều hung khí nguy hiểm đã bị lực lượng công an phát hiện, triệu tập về trụ sở để làm việc khi nhóm này đang tụ tập ăn nhậu tại bờ sông Thị Tính.

2 thành viên trong nhóm đối tượng.

Số hung khí cảnh sát thu giữ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn với Danh, Ba Lưỡng từ trước nên Nguyễn Trung Nghĩa (tự Trọng "Lỳ", 30 tuổi) đã đem chuyện này kể với Nguyễn Thái Sơn (tự Sơn Tin, 17 tuổi, cùng ngụ tại xã An Điền) để được hỗ trợ.

Sau khi được đàn em đồng ý, Trọng "Lỳ" đã cùng Sơn "Tin" và 12 đối tượng mang theo nhiều hung khí đi trên 8 xe máy tìm nhóm đối thủ để giải quyết mâu thuẫn nhưng không gặp.

Nhiều đối tượng trong nhóm của Trọng đã đăng tải các hình ảnh nhằm ra oai với bạn bè và đối thủ trên mạng xã hội nên các trinh sát đã phát hiện, ngăn chặn vụ việc.