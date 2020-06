Vải thiều Bắc Giang tiếp tục ngồi "chễm chệ" trong các siêu thị lớn của Thái Lan

Đó là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Phương- Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam về kế hoạch quảng bá sản phẩm vải thiều Bắc Giang trong và ngoài nước.

Vải thiều Bắc Giang sẽ được bày bán trong một số siêu thị ở Thái Lan.

Cụ thể, chia sẻ với phóng viên Dân Việt, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam Nguyễn Thị Phương, cho biết: "Thực hiện cam kết của Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam là "đóng góp vào sự thịnh vượng của Việt Nam và nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt"; suốt cả mấy tháng qua, đội ngũ mua hàng chúng tôi đã đến thăm vườn vải của các hộ nông dân và Hợp tác xã tại huyện Lục Ngạn – tỉnh Bắc Giang để cùng lên kế hoạch thu mua và phân phối. Chúng tôi mong mỏi mang đến loại vải chất lượng ngon nhất, tươi nhất, giá cả tốt nhất đến cho từng hộ gia đình Việt Nam.

Trái vải được mua trực tiếp từ nông dân với chất lượng cao nhất theo thị trường tại thời điểm thu mua, qua đó góp phần định hướng giá cả cho mùa vụ. Tuần lễ quảng bá và giới thiệu trái vải tại Hà Nội cũng sẽ được tổ chức nhằm đưa trái vải vào bán trong hệ thống 38 Big C & Go trên cả nước. Ngoài ra, chúng tôi ước tính, mùa vải năm 2020, hệ thống Big C & GO! trên toàn quốc sẽ tiêu thụ khoảng 1.000 tấn vải Lục Ngạn – Bắc Giang, gấp 3 lần sản lượng tiêu thụ vải năm ngoái.

Đặc biệt, vụ vải năm 2020, Central Retail tiếp tục xuất khẩu trái vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) sang Thái Lan - trưng bày lên quầy kệ của hệ thống đại siêu thị Tops, Central Food Hall (Chuỗi Kinh doanh Bán lẻ Thực phẩm của Central Group) để giới thiệu đến người dân thủ đô Bangkok (Thái Lan)".

Vải thiều Lục Ngạn xuất hành đến hệ thống siêu thị BigC & GO và Lan Chi Mart trên cả nước.

Ngoài bán trực tiếp, Central Retail sẽ giới thiệu tới khách hàng một số món ăn và thức uống được chế biến từ trái vải như chè vải rau câu, chè vải hạt sen, thạch rau câu vị vải, kem mút vải, bánh flan vải, nước trái vải, vải chiên xù và bánh rán mặn nhân vải… góp phần mang đến cho thực khách nhiều sự lựa chọn hơn.

"Trong suốt giai đoạn bán vải thiều, Central Retail cũng dành những vị trí đẹp nhất và bắt mắt nhất để giới thiệu những trái vải có thương hiệu với đầy đủ thông tin, chứng nhận VietGap, mã vạch truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý...", đại diện Central Retail khẳng định.

Đặc biệt, ngay trong Lễ khai mạc "Tuần lễ Vải thiều Bắc Giang 2020", Central Retail cam kết, mua 5 container chở vải thiều Lục Ngạn xuất hành đến hệ thống siêu thị BigC & GO và Lan Chi Mart trên cả nước, đưa những trái vải tươi, ngon đến tay người tiêu dùng.

Đáng chú ý, trong việc xúc tiến tiêu thụ quả vải thiều Lục Ngạn niên vụ 2020, hệ thống siêu thị BigC sẽ áp dụng chương trình mua 1 tặng 1(bó vải) nhằm kích cầu mua sắm, đảm bảo giá bán tốt nhất đến tay người tiêu dùng.

Với hàng loạt hoạt động xúc tiến tiêu thụ vải thiều được triển khai trên hệ thống bán lẻ của Central Retail, ước tính mùa vải 2020, Central Retail sẽ tiêu thụ khoảng 1.000 tấn, gấp ba lần sản lượng tiêu thụ năm 2019.

Không chỉ với quả vải thiều, Big C & GO! luôn đồng hành cùng Bắc Giang trong việc quảng bá và tiêu thụ các sản phẩm OCOP và đặc sản của tỉnh nhà như Mì Chũ, dưa hấu; củ đậu Lục Nam, bưởi hồng da xanh, cam lòng vàng ...