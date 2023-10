Bê bối đời tư của Lee Sun Kyun và loạt diễn viên ảnh hưởng thế nào tới điện ảnh Hàn Quốc?

Đời sống riêng tư của người nổi tiếng có ảnh hưởng như thế nào đến công việc hoặc hoạt động của họ? Đặc biệt đối với các diễn viên, những người có sự giao thoa giữa cuộc sống cá nhân và nhân vật trong phim mà họ tham gia.

Các vấn đề xã hội có thể mang lại những hậu quả nặng nề đối với các công việc diễn viên đã tham gia hoặc dự kiến xuất hiện. Chính lý do này khiến các diễn viên có xu hướng không chia sẻ nhiều về cuộc sống cá nhân. Chuyện riêng tư của các diễn viên tiếp tục bị truyền thông khai thác, dẫn tới trục trặc trong công việc. Do đó, các diễn viên nổi tiếng phải luôn "cảnh giác" bởi hình ảnh của họ là một tài sản có giá trị lớn.

Sự nghiệp của nam diễn viên gạo cội Lee Sun Kyun "lụi tàn" vì bê bối ma túy. Ảnh: IT.

Tranh cãi xung quanh nam diễn viên Lee Sun Kyun bị điều tra bê bối ma túy

Truyền thông Hàn Quốc liên tục đưa tin về sự thất vọng của công chúng Hàn Quốc đối với bê bối ma túy liên quan đến nam diễn viên Lee Sun Kyun. Ra mắt truyền hình với bộ phim sitcom "Lovers" năm 2001, Lee Sun Kyun được yêu mến vì hình ảnh trong sạch, giản dị và đạo đức của mình. Danh sách phim của anh bao gồm các bộ phim truyền hình như "White Tower" (2007), "Coffee Prince" (2007), "Pasta" (2010), "Golden Time" (2012), 'My Mister' (2018) và các bộ phim điện ảnh như "All About My Wife" (2012), "Hard Day" (2014) và "Parasite" (2019). Không thể phủ nhận rằng, có một cảm giác khó chịu nhất định khi xem lại những tác phẩm này do những cáo buộc liên quan đến ma túy gần đây xung quanh Lee Sun Kyun.

Vào ngày 19/10, tờ báo Kyunggi đã đưa tin độc quyền về nghi ngờ "bê bối ma túy" liên quan đến ngôi sao hàng đầu "L", và những gợi ý trong bài báo nhanh chóng hướng đến Lee Sun Kyun. Giữa những đồn đoán, công ty quản lý của Lee đã xác nhận vào ngày 20/10 rằng, anh ấy thực sự là "Ngôi sao hàng đầu L" được đề cập. Cơ quan này cho biết: "Chúng tôi đang xác minh sự thật liên quan đến những nghi ngờ xung quanh nam diễn viên Lee Sun Kyun và sẽ hợp tác đầy đủ với mọi cuộc điều tra sắp tới. Hơn nữa, Lee Sun Kyun đã đệ đơn khiếu nại cá nhân "A", người liên tục đe dọa và tống tiền anh". Tuyên bố này đã gây ra phản ứng dữ dội từ công chúng.

Mấu chốt của việc Lee Sun Kyun có thực sự sử dụng ma túy dần chuyển sang các vấn đề khác. Việc đánh giá chính xác vụ việc là rất khó khăn vì các cuộc điều tra vẫn đang ở giai đoạn đầu và có thể mất một thời gian. Tuy nhiên, các bộ phim sắp ra mắt của anh như "Escape: Project Silence" và "Land of Happiness", cùng bộ phim truyền hình "No Way Out" đã phải đối mặt với những thách thức lớn tới mức không lường trước được.

Đối với diễn viên, đặc biệt là tại làng giải trí Hàn Quốc, hình ảnh là tất cả. Những tranh cãi xung quanh đời tư của Lee Sun Kyun khiến khán giả khó có cái nhìn khách quan về tác phẩm của anh. Mặc dù chưa có phán quyết chính thức về cáo buộc ma túy nhưng những tác phẩm của anh đã không còn ở vị trí như xưa.

"Ảnh đế" Yoo Ah In đứng trước nguy cơ đi tù vì ma túy. Ảnh: IT.

"Ảnh đế" Yoo Ah In bị buộc tội không giam giữ vì cáo buộc sử dụng Propofol và các loại thuốc gây nghiện khác 181 lần

Nam diễn viên Yoo Ah In ra mắt khán giả với bộ phim truyền hình "Sharp" năm 2004, đã bị buộc tội không giam giữ vì cáo buộc sử dụng ma túy. Sinh năm 1986, anh nhận được tình cảm yêu mến nhờ vai diễn trong các bộ phim truyền hình như "Sungkyunkwan Scandal", "Secret Love Affair", "Six Flying Dragons" và các bộ phim điện ảnh như "Punch", "Veteran" và "The Throne".

Tuy nhiên, Yoo Ah In đã phá hủy danh tiếng được xây dựng cẩn thận của mình chỉ sau một đêm. Từ tháng 9/2020 đến tháng 3/2022, anh bị cáo buộc thường xuyên sử dụng propofol y tế, dưới chiêu bài gây mê để thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ tại các bệnh viện ở Seoul. Yoo Ah In thậm chí có ý định bỏ trốn ra nước ngoài bị cảnh sát khám xét và bắt giữ vào ngày 9/6. Nam diễn viên đang phải đối mặt với phiên tòa mà không bị giam giữ.

Giống như Lee Sun Kyun, Yoo Ah In có một số tác phẩm sắp ra mắt. Quy mô thiệt hại là vô cùng lớn. Việc phát hành bộ phim Netflix "Match", bộ phim "High Five" và loạt phim Netflix "End of Fools" của Netflix đã bị hoãn vô thời hạn. Giới giải trí Hàn Quốc không khỏi "ngao ngán", gán cho tình huống này là "phiền toái không thể lường trước".

Bộ phim "1947 Boston" gặp họa vì Bae Sung Woo lái xe khi say xỉn

Bộ phim "1947 Boston" được phát hành vào tháng 9/2023 đã gặp khó khăn do tranh cãi về nam diễn viên chính Bae Sung Woo. Bộ phim bắt đầu bấm máy vào tháng 9/2019 và kết thúc vào tháng 1/2020, vẫn chưa được phát hành. Vấn đề nảy sinh khi Bae Sung Woo bị phát hiện lái xe trong tình trạng say xỉn trong thời gian đang quay phim truyền hình "Fly Dragon" của đài SBS vào tháng 11/2020, và tin tức này nổ ra vào tháng 12/2020. Kết quả là tất cả các dự án liên quan đến Bae Sung Woo đều phải đối mặt với nhiều thách thức và thậm chí anh trai anh, phát thanh viên Bae Sung Jae cũng bị tổn hại hình ảnh.

Hình ảnh trong sáng của Park Hye Su bị "vấy bẩn" vì cáo buộc bạo lực học đường. Ảnh: IT.

Tranh cãi về bạo lực học đường liên quan đến nữ diễn viên Park Hye Su trong phim "You and I"

Bộ phim "You and I" (2023) đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức do tranh cãi về "bạo lực học đường" diễn ra xung quanh nữ diễn viên chính Park Hye Su. "You and I" kể câu chuyện về hai học sinh trung học Semi và Ha Eun, những người trải qua tháng ngày trong giảng đường như mơ với những lời yêu chưa thể nói. Park Hye Su đóng vai Semi. Bộ phim dự kiến ra mắt vào ngày 25/10 tới đây, nhưng đã thu hút nhiều sự chú ý hơn về đời sống cá nhân của nữ diễn viên hơn là nội dung.

Vào tháng 2/2021, một bài đăng của một người tạm gọi là A tuyên bố mình là nạn nhân bạo lực học đường, xuất hiện trên diễn đàn Nate của Hàn Quốc. Trong đó, người này tố cáo Park Hye Su đã bắt nạt mình.

Mặc dù phía Park Hye Su tuyên bố cô không liên quan đến bạo lực học đường mà A kể lại, nhưng càng có nhiều tiết lộ khiến vấn đề leo thang. Công ty quản lý của cô là Santa Claus Entertainment tuyên bố: "Chúng tôi khẳng định các cáo buộc là sai sự thật, với mục đích vu khống và bôi xấu Park Hye Su một cách ác ý" và theo đuổi các hành động pháp lý.

Bất chấp lập trường kiên định từ công ty quản lý, những cáo buộc và lời khai chống lại Park Hye Su vẫn liên tục nổ ra trên mạng xã hội. Park Hye Su sau đó đã rút lui khỏi tất cả các dự án đã lên lịch của mình và tạm nghỉ vô thời hạn. Vào ngày 9/10/2022, cô xuất hiện trước công chúng tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 26 trong chương trình ra mắt "You and I". Ngày 10/10, cô tuyên bố: "Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn nhưng lập trường của tôi vẫn không thay đổi. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết sức".

Rất khó để biết được sự thật trong các vụ bạo lực học đường vì lời khai của nạn nhân và thủ phạm thường mâu thuẫn với nhau. Tuy nhiên, hình ảnh của Park Hye Su chắc chắn đã bị hoen ố vì những tranh cãi. Việc khôi phục lại danh tiếng trước đây của cô trong mắt công chúng có thể phải mất một thời gian dài.

Nữ diễn viên Kim Heera là thành viên nhóm côn đồ khi còn đi học

Nữ diễn viên Kim Heera, người nổi tiếng nhờ bộ phim truyền hình Netflix "The Glory" (2022) cũng vướng vào tranh cãi bạo lực học đường. Sau khi kết thúc bộ phim "Amazing Rumor 2: Counter Punch" (2023), nhiều thông tin tiêu cực đã xuất hiện về thời trung học của Kim Heera.

Có thông tin cho rằng trong những năm học cấp hai, Kim đã tham gia một nhóm côn đồ tên là "Big Sang Ji" và cô đã thừa nhận điều này.

Tuy nhiên, sau khi tranh cãi nổ ra, phía Kim Heera đã thay đổi tuyên bố, dù xác nhận cô là thành viên của "Big Sang Ji" nhưng nữ diễn viên phủ nhận mọi liên quan đến bạo lực học đường. Khi những người tố cáo đưa ra nhiều bằng chứng hơn, vấn đề trở nên vô cùng rối ren.

Theo các báo cáo, lịch trình xuất hiện của Kim Heera trên "SNL Korea Season 4" tập 9 đã bị hủy bỏ. Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục biểu diễn theo lịch trình trong vở nhạc kịch "Frida". Với những tranh cãi đang diễn ra, việc được tin tưởng để giao đảm nhận các dự án mới có thể là một thách thức đối với nữ diễn viên.

Hình ảnh "bad boy" ngoài đời của Choi Hyun Wook trái ngược với những gì anh thể hiện trong phim. Ảnh: IT.

Nam diễn viên Choi Hyun Wook vứt tàn thuốc và quay video thân mật với phụ nữ

Một đoạn video tiết lộ đời tư của ngôi sao đang lên Choi Hyun Wook đã để lại vết nhơ cho hình ảnh trong sáng trước đây của anh. Trong video được quay ở Apgujeong Rodeo, Choi Hyun Wook đang hút thuốc trong khi mặc áo không tay màu đen và quần đùi màu trắng, một tay khác anh ôm một người phụ nữ.

Sau khi video được lan truyền, Choi Hyun Wook đã đăng lời xin lỗi viết tay lên mạng xã hội của mình. Mặc dù việc hút thuốc và quan hệ với bạn gái là điều hoàn toàn bình thường, nhưng có sự chồng chéo giữa tính cách trên màn ảnh và cuộc sống cá nhân của anh ấy đã dẫn đến nhận thức tiêu cực của công chúng. Choi Hyun Wook hiện đang gặp gỡ khán giả với bộ phim truyền hình "Shimmering Watermelon" và bộ phim truyền hình mới "High Cookie" của anh ra mắt vào ngày 23/10.

Hình ảnh của một diễn viên không phải là một khái niệm đơn giản. Khi những tranh cãi về đời sống cá nhân "xâm nhập" vào hình ảnh trước công chúng của họ, khán giả khó có thể tách biệt nghệ thuật với nghệ sĩ. Trong một số trường hợp tích cực, sự chồng chéo này thậm chí có thể thúc đẩy một dự án, ví dụ như trước đây, nam diễn viên Lee Sun Kyun đã sử dụng hình ảnh gia đình của mình trong nhiều tác phẩm và quảng cáo khác nhau.

Đó là một con dao hai lưỡi. Các diễn viên cần nhận thức được tầm quan trọng của những hành động trong quá khứ của họ và bản chất nghề nghiệp của họ, nơi hình ảnh của họ liên tục được công chúng đón nhận. Vì vậy, bê bối ma túy gần đây của nam diễn viên gạo cội Lee Sun Kyun đã gây nên sự thất vọng lớn trong dư luận Hàn Quốc, những người từng ủng hộ anh.