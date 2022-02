Văn Mai Hương “lột xác” đầy quyến rũ, cuốn hút ở tuổi 28

Ca sĩ Văn Mai Hương vừa thực hiện một bộ ảnh kỉ niệm tại Ninh Bình. Diện những bộ trang phục đa phong cách giữa cảnh sắc thiên nhiên đầy thơ mộng, giọng ca "Cầu hôn" khoe khéo vẻ gợi cảm cùng nét đẹp đậm chất Á Đông.

Văn Mai Hương lột xác trong bộ ảnh ở Tràng An. Ảnh: Tuấn Ti

Bước vào độ tuổi 28, Văn Mai Hương có sự "lột xác" thấy rõ về mặt hình ảnh. Âm nhạc của cô ở thời điểm hiện tại cũng hướng tới sự trưởng thành, chín chắn, cảm xúc và đàn bà hơn.

Năm 2021 đánh dấu một năm hoạt động ấn tượng, nhiều dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp ca hát của Văn Mai Hương. Là ca sĩ hiếm hoi của showbiz Việt phát hành album phòng thu trong thời điểm làng giải trí chịu tác động nhiều của dịch bệnh, sản phẩm đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ.

Mặc dù đã bước qua tuổi 28 nhưng Văn Mai Hương vẫn khiến nhiều người lầm tưởng về độ tuổi. Ảnh: Tuấn Tu.

Trong năm, Văn Mai Hương cũng sở hữu thêm nhiều hit ghi dấu ấn tên tuổi như: Hương, Chim quý trong lồng, Mai đây em thương một chàng trai, Trên cây cầu bên sông...

Song song với các dự án được đầu tư kỹ lưỡng về mọi mặt, nữ ca sĩ cũng gây chú ý liên tục góp mặt trong các chương trình truyền hình với nhiều vai trò khác nhau. Nổi bật nhất phải kể đến việc cô tham gia chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc "Xuân hạ thu đông, rồi lại xuân" với tư cách khách mời và gây sốt với nhiều phần biểu diễn ấn tượng.

Sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Văn Mai Hương đã được ghi nhận. Những ngày cuối năm 2021, hình ảnh của Văn Mai Hương xuất hiện trên Billboard đặt giữa Quảng trường Thời đại (Times Square) ở New York, Mỹ.

Văn Mai Hương đã có một năm thành công với nhiều dự án âm nhạc vang tiếng. Ảnh: Tuấn Ti.

Cô là đại diện của chiến dịch quảng bá mang tên EQUAL trong tháng 12 nhằm tôn vinh cá tính và màu sắc âm nhạc nổi bật của những nghệ sĩ nữ trên toàn thế giới. Đồng thời, Văn Mai Hương cũng là một trong số những nghệ sĩ nữ khoá sổ chiến dịch EQUAL năm 2021 do Spotify khởi xướng.

Sản phẩm "Chim quý trong lồng" đánh dấu sự kết hợp của cô cùng producer K-ICM liên tục thắng ở các giải thưởng trong nước, quốc tế như: Giải "Best Music Video" tại chiến dịch bình chọn "MTV FAN CHOICE 2021"; giải "Best Music Video" tại "Giải thưởng truyền hình châu Á - Asian Television Awards" lần thứ 26; giải "MV được yêu thích nhất" tại "Mai Vàng" lần thứ 27.

Năm 2022, Văn Mai Hương ấp ủ nhiều dự án âm nhạc đặc biệt. Ảnh: Tuấn Ti.





Sự kết hợp ấn tượng giữa Văn Mai Hương và Hòa Minzy trong tiết mục "Ngày chưa giông bão & Always Remember Us This Way" tại chương trình "Xuân hạ thu đông, rồi lại xuân" cũng đã được vinh danh tại hạng mục "Video nổi bật nhất youtube năm 2021" - hạng mục thuộc hệ thống giải thưởng của Vietnam Entertainment Awards (VEA) năm 2021.

Riêng tại giải thưởng thường niên "Làn sóng xanh" lần thứ 24 - năm 2021, Văn Mai Hương được vinh danh ở 3 hạng mục là: Nữ ca sĩ của năm, Ca sĩ đột phá, Top 10 ca khúc được yêu thích.

Từ dịp Tết Nguyên đán cho đến nay, nữ ca sĩ 9x vẫn tất bật tham gia các chương trình biểu diễn để phục vụ các khán giả trên mọi miền của tổ quốc. Bước sang năm mới, Văn Mai Hương cũng ấp ủ nhiều dự án đặc biệt và sẽ sớm bật mí với khán giả trong thời gian sắp tới.