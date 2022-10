Hơn 20.000m2 văn phòng cho thuê tại TP.HCM

Nửa đầu năm 2022, dù nguồn cung mới còn hạn chế so với năm 2021, thị trường văn phòng TP.HCM vẫn tiếp tục ghi nhận sự hồi phục.

Theo Cushman & Wakefields (C&W) Việt Nam, nhu cầu không gian văn phòng vốn gắn liền với nền kinh tế. Tăng trưởng kinh tế đồng nghĩa với việc nhiều việc làm được tạo ra, từ đó thúc đẩy nhu cầu nhiều hơn đối với tất cả các loại không gian cho người lao động, trong đó có văn phòng.

Thị trường văn phòng cho thuê tại TP.HCM vẫn tiếp tục ghi nhận sự hồi phục. Ảnh: H.T

Bà Trang Bùi, CEO C&W Việt Nam cho biết trong quý 3 vừa qua, thị trường không ghi nhận được nguồn cung mới, tổng nguồn cung tích lũy hạng A và B vẫn là 1,43 triệu m2 sàn văn phòng. Tuy nhiên, thị trường chứng kiến tỷ lệ hấp thụ tốt với 21.354m2 đã được cho thuê. Đáng chú ý, có 58% các giao dịch đã được kí kết tại các tòa nhà văn phòng thuộc quận 7.

Ngoài ra, lãnh đạo C&W Việt Nam nhận định về giá thuê văn phòng toàn thị trường vẫn giữ ổn định, với 59 USD/m2/tháng (tương đương 1,4 triệu đồng) đối với hạng A và 34 USD/m2/tháng (tương đương 810 nghìn đồng) đối với hạng B.

Đại diện C&W Việt Nam cũng dự báo, trong 3 năm tiếp theo, thị trường văn phòng TP.HCM sẽ đón nhận hàng loạt các dự án văn phòng mới hoàn thành có vị trí đắc địa, điển hình như The Nexus (2023), The Hallmark (2023), The Crest Tower B (2023), The Sun Tower (2024), The Pearl (2024) và IFC One Saigon (2024)…

Thị trường chứng kiến tỷ lệ hấp thụ tốt với 21.354m2 đã được cho thuê. Ảnh: H.T

Các chuyên gia dự báo, do phần lớn nguồn cung mới của nửa sau năm 2022 đến từ khu vực ngoài trung tâm, giá thuê của cả hai hạng dự kiến sẽ không có nhiều sự điều chỉnh cho đến năm 2024. Tỷ lệ trống văn phòng hạng A sau một giai đoạn có sự cải thiện từ quý 3/2021 được dự đoán sẽ dần tăng lên, chạm mức hơn 25% trong năm 2024 khi xuất hiện một làn sóng văn phòng hạng A mới xuất hiện.

Tỉ lệ lấp đầy văn phòng cho thuê tại TP.HCM là 100%

Theo khảo sát của C&W Việt Nam, tỷ lệ lấp đầy của các văn phòng cho thuê ở trung tâm TP.HCM đạt tương đương 100%. Đơn cử như, các cao ốc tại quận 1 như Saigon Centre (đường Lê Lợi) có diện tích cho thuê 45.800m2, Diamond Plaza (đường Lê Duẩn) cho thuê 16.000m2 và Bitexco (đường Hải Triều) cho thuê 37.700m2... đã lấp đầy diện tích.

Trong khi đó, các cao ốc khác như Vietcombank Tower (Công trường Mê Linh) chỉ trống 8% trên 44.000m2, Sun Wah Tower (đường Nguyễn Huệ) trống 3% trên 18.000m2, M Plaza (đường Lê Duẩn) chỉ trống 0,4% trên 25.000m2.

Ông Bùi Ngọc Sơn - Giám đốc công ty TNHH Dân Thái cho biết, công ty ông đã chuyển đổi mô hình làm việc trong gần nửa năm nay. Thay vì thuê toàn bộ văn phòng 50m2 cho 5 nhân viên như hồi trước, ông Sơn cho nhân viên làm việc tại nhà. Theo ông Sơn, điều này giúp công ty tiết kiệm hơn 50% chi phí trong khi năng suất công việc tăng lên đáng kể.

Mô hình làm việc hybrid (kết hợp làm việc từ xa và làm việc tại văn phòng) đang trở thành xu hướng trên thế giới. Ảnh: H.T

Trong khi đó, JLL châu Á cho biết, mô hình làm việc hybrid (kết hợp làm việc từ xa và làm việc tại văn phòng) đang trở thành xu hướng. Điều này ảnh hưởng đến thị trường văn phòng cho thuê trong tương lai.

Báo cáo Future of Work cho thấy, 56% tổ chức ở Châu Á Thái Bình Dương có khả năng áp dụng chế độ cho phép làm việc từ xa cho tất cả nhân viên vào năm 2025, cho thấy xu hướng làm việc năng động vẫn sẽ tiếp tục. Các nhà quản lí bất động sản doanh nghiệp cho rằng việc quản lí thành công mô hình làm việc hybrid sẽ là ưu tiên chiến lược quan trọng nhất trong ba năm tới.

Trong đó bao gồm việc khám phá các lựa chọn không gian làm việc linh hoạt, với tỷ lệ trung bình các không gian linh hoạt ở Châu Á Thái Bình Dương dự kiến tăng từ nay đến năm 2025.

Ông Jordi Martin, Giám đốc điều hành JLL Work Dynamics, Châu Á Thái Bình Dương cho biết: ''Ba năm tới sẽ là thời điểm định hình bất động sản khi các doanh nghiệp vạch ra con đường tương lai và xem xét lại mục đích của danh mục đầu tư. Những thay đổi nhanh chóng do đại dịch gây ra đã đem lại cơ hội để các doanh nghiệp tạm dừng và suy nghĩ về chiến lược bất động sản trong dài hạn và cách điều chỉnh sao cho phù hợp với các ưu tiên kinh doanh trong tương lai".