Văn Toàn khóc vì HAGL “đá cho vui”, bầu Đức triệu hồi Công Phượng

HAGL thua liền 5 trận ở giai đoạn 2 của mùa giải năm nay và là đội duy nhất trải qua thành tích tệ hại này. Sau thất bại 1-2 trên sân của CLB TP.HCM, tất cả những người yêu mến đội bóng phố Núi và các thành viên của CLB đều rất buồn bực. Trên các diễn đàn, CĐV HAGL tỏ ra rất bức xúc và cho rằng đội bóng coi thường CĐV. Một người nói: "HLV Nguyễn Văn Đàn bảo rằng HAGL không có cơ hội vô địch thì toàn đội sẽ nỗ lực để cống hiến cho NHM nhưng thi đấu như vậy thì khác gì coi thường các CĐV HAGL". Thậm chí nhiều người lại khởi động cho chiến dịch "Các bạn không thay đổi, chúng tôi đành từ bỏ" mà Hội CĐV HAGL miền Bắc từng khởi xướng năm ngoái.

Nguyễn Văn Toàn bật khóc khi HAGL thua liểng xiểng.

Cầu thủ HAGL bây giờ đa phần hiền lành và biết chấp nhận thất bại, dù họ thực sự rất buồn. Điều đặc biệt nghiêm trọng là các cầu thủ đã quen với thất bại và coi đó là việc bình thường, chấp nhận nó một cách vô điều kiện. Cứ quan sát một chút, chúng ta dễ dàng nhận thấy những ngôi sao của HAGL như Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy đã bớt đi nhiều niềm vui chơi bóng, ngày càng vắng đi những tiếng cười. Văn Toàn là cầu thủ khát khao chiến thắng nhất và cũng là người dằn vặt nhất, bứt dứt nhất với thất bại của đội nhà, cảm thấy có lỗi với CĐV. Sau mỗi trận thua, Văn Toàn dồn tức giận vào chai nước hoặc đá vào thinh không như một cách giải toả sự bức bối, thậm chí, đôi khi, Văn Toàn còn mắng các cầu thủ đàn em vì họ không dám tự tin chơi bóng hoặc không có khát khao chiến thắng.

Sau trận thua CLB TP.HCM 1-2, Văn Toàn bức xúc: "HAGL đã thua tách biệt, thua liên tiếp như vậy nên cầu thủ bị ảnh hưởng đến tâm lý. Tâm lý không tốt, cầu thủ sẽ thi đấu không tự tin. Ở lượt về, tôi khó mà hài lòng với bản thân vì đã không giúp đội bóng có kết quả tốt. Tôi mong rằng mùa giải năm sau sẽ không bị chuỗi trận như thế này. Sau khi vào Top 8, tất cả mọi người đã cảm thấy thỏa mãn và thi đấu không tốt. Rất khó để làm biện pháp tâm lý với các cầu thủ. Tôi chỉ hi vọng tất cả phải nhìn khán đài mà đá. Sau 5 trận thua vậy tôi rất buồn và ngại với người hâm mộ. Tôi hi vọng cả đội sẽ thi đấu tốt hơn. Tôi muốn nói với người hâm mộ đã luôn cổ vũ HAGL là chúng em đã cố gắng hết sức. Đây là giai đoạn khó khăn, mong mọi người tiếp tục ủng hộ đội bóng. Tôi cảm thấy có lỗi khi thi đấu bết bát như vậy, tôi hi vọng sẽ đá tốt hơn".

Người ta vẫn nói: HAGL sở hữu một dàn cầu thủ giỏi, kỹ thuật cá nhân rất tốt, đạo đức sáng ngời nhưng nhược điểm hay trở lực đưa đội lên đỉnh cao là những cầu thủ này dễ dàng chấp nhận thất bại và không có tham vọng chiến thắng. Tham vọng chính là điều kiện đủ để đưa trình độ lên đỉnh cao. Đỗ Hùng Dũng của Hà Nội FC từng nói: "Với đội khác, á quân là thành công nhưng với Hà Nội FC, về nhì là một thất bại. Chỉ có vô địch mới được coi là thành công ở Hà Nội FC, còn bất cứ kết quả gì đều là thất bại cả". Đây chính là điều khác biệt giữa Hà Nội FC, với kỷ lục 5 lần vô địch V.League, là đội duy nhất bảo vệ thành công Cúp QG sau 16 năm. Văn Quyết từng tiết lộ: Mọi cầu thủ HAGL đều có thể thi đấu cho Hà Nội FC, còn Tuấn Anh thừa nhận: Cầu thủ Hà Nội FC có chuyên môn cao nhưng lại được những người anh lớn như Thành Lương, Văn Quyết dìu dắt nên họ tiến bộ rất nhanh.

HAGL thua 5 trận liên tiếp, thành tích tồi tệ nhất trong lịch sử đội bóng và là điều không thể chấp nhận được với một đội hình mà 3/4 từng là thành viên của các đội tuyển quốc gia, trong đó, những Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, Xuân Trường là trụ cột của ĐT Việt Nam. Cầu thủ HAGL thất vọng, cảm thấy xấu hổ với thành tích này, CĐV đội bóng phố Núi rất buồn và mất niềm tin và bầu Đức cũng đã có những tính toán cho mùa giải tới. Hiện nay, đang có 2 thông tin rất quan trọng, liên quan đến nhân sự của HAGL mùa giải tới. Theo đó, đội bóng phố Núi có thể thay HLV trưởng và Công Phượng gần như chắc chắn sẽ trở lại HAGL.

Như tất cả NHM bóng đá Việt Nam đều biết, CLB TP.HCM đã đề nghị HAGL cho mượn Công Phượng thêm một năm nữa và thậm chí, đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác còn đề nghị mua đứt Công Phượng, kể cả với giá 1 triệu USD. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành của HAGL Nguyễn Tấn Anh nhấn mạnh rằng câu chuyện này chưa được quyết định bởi Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức vẫn chưa đưa ra ý kiến chỉ đạo về vụ việc này. Mới đây, đặc biệt là sau thất bại 1-2 trước chính CLB TP.HCM, bầu Đức đã đưa ra quan điểm cá nhân, theo đó, Công Phượng sẽ trở về phố Núi để phục vụ cho HAGL. Quyết định sơ bộ được đưa ra nhưng Công Phượng và ban huấn luyện của HAGL chưa nhận được quyết định ấy từ Bầu Đức.

Ở một diễn biến khác, bầu Đức cũng đang gấp rút tìm kiếm người thay thế cho HLV Văn Đàn – người đang thất bại cùng HAGL với 5 trận thua liên tiếp. Rất nhiều cái tên được tiến cử cho bầu Đức nhưng chưa có bất cứ lời mời nào được phát đi từ HAGL. Kiếm được HLV giỏi, phù hợp với HAGL và hợp với bầu Đức bây giờ quả thật rất khó. HLV Hoàng Anh Tuấn, người hùng World Cup của Việt Nam, người có công đưa lứa Quang Hải, Văn Hậu, Tấn Tài, Hoàng Đức, Tiến Linh… lên đỉnh cao, có thể giúp HAGL trở thành đội bóng tham vọng hơn, thi đấu hiệu quả hơn, cân bằng hơn nhưng giữa bầu Đức và HLV Hoàng Anh Tuấn lại có những bất đồng về quan điểm. Nói thẳng, họ không có sự tôn trọng tối thiểu với nhau. Nhiều người nhắc đến Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng của TP.HCM, khả năng này thực sự bất khả thi. Rồi Kiatisak là cái tên nhận được nhiều hy vọng từ cộng đồng CĐV HAGL nhưng điều này rất khó bởi Zico Thái giờ không muốn rời Thái Lan.

HAGL thua cả 5 trận ở giai đoạn 2 và thất bại toàn diện trước những đội bóng mạnh nhất Việt Nam, đó không phải là thành tích thống kê dành cho đội bóng mạnh và có tham vọng trở lại đỉnh cao của bóng đá Việt Nam. Chất lượng cầu thủ HAGL được cả V.League đánh giá cao, được các đội bóng mạnh nhất thèm muốn nhưng họ vẫn thất bại ở V.League. Giờ, HAGL cần sự thức tỉnh ở bầu Đức, cần sự thay đổi tư duy của bầu Đức, cần phải đánh tan cái tư tưởng "đá cho vui" đi và cần một cuộc cách mạng ở HAGL. Cụ thể, HAGL bây giờ cần một HLV đủ cá tính, đủ tham vọng, đủ tài năng chuyên môn để vá lại tất cả những lỗ hổng về chuyên môn và về tham vọng cho cầu thủ HAGL. HLV ấy cần phải định vị lại trong đầu từng cầu thủ HAGL rằng trong thể thao, bạn không thể thành công nếu không có khát khao trở thành số 1 và làm tất cả những gì có thể để thực hiện mục tiêu ấy.

Bầu Đức đang thay đổi nhưng với tốc độ chưa đủ nhanh, cầu thủ HAGL cũng đang tỉnh ngộ nhưng chỉ có Văn Toàn mới có sự quyết liệt, tham vọng chinh phục đỉnh cao và thể hiện trách nhiệm với cảm xúc của CĐV. Điều quan trọng, HAGL hiện tại chưa có đủ tiềm lực tài chính để thực hiện một cuộc cách mạng, trước hết không phải là chinh phục đỉnh cao V.League mà để ngăn đà tuột dốc không phanh, trôi xuống cuối BXH như hiện nay…