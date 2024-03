Vạn trải nghiệm lý thú tại “thành phố triệu điểm đến” Vinhomes Grand Park

Sống rực rỡ giữa bốn mùa lễ hội

Suốt dịp Tết Nguyên đán vừa qua, ghi nhận cho thấy đã có hàng chục ngàn du khách và cư dân đổ về đại đô thị Vinhomes Grand Park để tham dự chuỗi sự kiện bùng nổ được tổ chức với quy mô hoành tráng như Ngày hội khinh khí cầu rực rỡ, lễ hội Hàn Quốc K-Festival in Grand Park, Light Up Grand Park, nối tiếp đến Tết với "Phố Tân Thời - Hội Tân Xuân"…

Không chỉ hòa nhịp bất tận vào hoạt động lễ hội, cư dân còn được thỏa sức mua sắm tại các shop thời trang, tiêu dùng, ăn uống ở các nhà hàng ẩm thực trải đều khắp các phân khu và tham gia lễ hội suốt đêm ngày tại tuyến phố Broadway, Phố Chợ đêm Grand Park...

Đặc biệt, rất nhiều du khách, cư dân trẻ háo hức khi sắp tới, Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall và Công viên giải trí VinWonders, hàng chục nhà hàng, khu ẩm thực đa quốc gia sẽ xuất hiện tại tâm điểm sôi động này. "Chắc chắn Vinhomes Grand Park sẽ mang diện mạo mới, sầm uất và tươi mới hơn, là điểm đến mà giới trẻ trong khu vực không thể bỏ qua" – ông Tâm Vũ, quản lý marketing nhãn hàng đồ uống kinh doanh tại đây nhận định.

Vinhomes Grand Park là thành phố bốn mùa lễ hội giữa thiên nhiên xanh hiếm có.

Không chỉ là tâm điểm giao thương, giải trí thời thượng, Vinhomes Grand Park còn mở ra vô số không gian gặp gỡ cho cư dân và du khách khao khát tận hưởng thiên nhiên. Với nhiều gia đình sống ở Vinhomes Grand Park, bãi cát trắng, đường dạo trải dài bên bờ nước xanh biếc, Bến du thuyền, Đại lộ mua sắm, Quảng trường… đưa Đại đô thị trở thành biểu tượng nghỉ dưỡng đẳng cấp hàng đầu khu vực, giữa lòng TP.HCM sôi động. Công viên trung tâm có khoảng xanh rộng đến 36ha với hàng chục ngàn cây xanh tại 15 công viên chủ đề sẽ là không gian lý tưởng cho cư dân và du khách thư giãn, hòa mình với thiên nhiên. Cùng với đó là hơn 100 điểm nướng BBQ thỏa sức cho 15.000 người đến thăm quan, picnic, vô số các công viên nội khu nhỏ gần căn hộ. Đây là không gian lý tưởng để đại gia đình, cộng đồng cư dân giao lưu, gắn kết.

Trong khi đó, với giới đam mê thể thao, Vinhomes Grand Park đã trở thành điểm đến quen thuộc để cư dân tập luyện, giao lưu. Nơi đây sở hữu sân tập golf hai tầng với 36 slots, hơn 800 máy tập gym, 13 bể bơi ngoài trời và vườn tập dưỡng sinh cho người lớn tuổi. Hệ thống phòng tập dày đặc, trang bị ở khắp các khu căn hộ, không gian công cộng... nhằm xây dựng cộng đồng đầy cảm hứng thể thao và khỏe mạnh suốt 365 ngày/năm.

Với chất sống sôi động suốt 4 mùa, chỉ sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, Vinhomes Grand Park đã trở thành đại đô thị đáng sống bậc nhất phía Nam, là tổ ấm của gần 60.000 cư dân và thu hút hàng trăm ngàn lượt du khách đến tham quan. Đại đô thị này cũng trở thành thành phố triệu điểm đến, mang lại vạn trải nghiệm hấp dẫn trong lòng TP.Thủ Đức.

Đầu tư hứa hẹn nhờ hệ sinh thái "triệu điểm đến"

Là hình mẫu đại đô thị "all-in-one", hệ sinh thái tiện ích đủ đầy tại Vinhomes Grand Park giúp mỗi cư dân có thể sống tận hưởng trọn vẹn. Thậm chí mỗi căn hộ cũng là một "điểm đến" an cư, nghỉ dưỡng cao cấp.

Mọi nhu cầu của cư dân đều được đáp ứng đầy đủ từ vui chơi, giải trí đến giáo dục, chăm sóc sức khỏe như hệ thống trường liên cấp Vinschool, trường Quốc tế KGS (Hàn Quốc), Brighton College, Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, hệ thống tiện ích thể thao hoành tráng…

Nằm ngay trung tâm thành phố Thủ Đức, Vinhomes Grand Park nắm giữ lợi thế lớn với đường Vành đai 3 chạy xuyên tâm, kết nối ngay vào cao tốc Long Thành - Dầu Giây đến các trung tâm công nghệ hàng đầu ở Đông Nam Bộ như Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Dương. Hệ thống xe buýt điện VinBus, taxi Xanh SM, và tương lai là tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên kết nối Vinhomes Grand Park đến làng đại học Thủ Đức, trung tâm TP.HCM… và các khu công nghiệp gần đó. Tất cả tạo nên bức tranh hạ tầng giao thông đồng bộ và hiện đại, giúp cư dân di chuyển dễ dàng, thuận tiện, đồng thời mở ra tiềm năng sinh lời vượt trội cho bất động sản khu vực.

Vincom Mega Mall hứa hẹn tạo cú hích mới cho thị trường BĐS tại đại đô thị.

Theo nhiều chuyên gia bất động sản, "vũ trụ giải trí" VinWonders và Vincom Mega Mall chính thức đi vào hoạt động từ tháng 4 sẽ tạo ra cú hích mới cho thị trường bất động sản tại phía Đông TPHCM. Những xu hướng mới, chuẩn mực mới trong việc lựa chọn nhà ở của các gia đình thượng lưu sẽ khiến mặt bằng giá bất động sản có nhiều thay đổi. Bên cạnh đó, thực tế ngày càng nhiều người nước ngoài, giới tinh hoa đến sống và làm việc tại Vinhomes Grand Park cũng tạo thêm làn sóng thanh khoản trên thị trường.

Sự hội tụ của hàng loạt công trình vui chơi, giải trí, hệ sinh thái tiện ích "all in one" đủ đầy đưa Vinhomes Grand Park trở thành Thành phố triệu điểm đến, Đại đô thị đáng sống và là tài sản sinh "vàng ròng" trong tương lai.