Vành đai 3 TP.HCM: Người dân cản trở thi công do tranh chấp tiền bồi thường mặt bằng

Ngoài khó khăn do thiếu cát san lấp, dự án Vành đai 3 TP.HCM càng thêm khó do bị vướng mặt bằng. Đặc biệt, có gói thầu xây lắp bị người dân cản trở thi công do đang tranh chấp tiền bồi thường mặt bằng.