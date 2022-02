Vào khách sạn cùng bạn đồng tính, ngủ dậy thấy "bay mất" tài sản hàng trăm triệu đồng

Ngày 21/2, thượng tá Trương Nhật Minh - Trưởng Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Chung Tấn Vũ (SN 1992, ngụ Tân Bình, TP.HCM) để điều tra xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Cùng ngày, Công an huyện Bến Lức đã tổ chức khen thưởng, biểu dương tinh thần cán bộ, chiến sĩ trong Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Bến Lức vì đã gác lại chuyện đón Tết để hoàn thành nhiệm vụ.

Đối tượng Vũ thời điểm bị Công an huyện Bến Lức bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, khuya 28 Tết (ngày 29/1), trực ban Công an huyện Bến Lức tiếp nhận trình báo của anh N.V.H (SN 1984, ngụ Bến Lức, Long An) về việc bị một đối tượng mới quen biết lấy trộm tài sản.

Một số tang vật thu giữ từ Vũ.

Theo trình báo, anh H cho biết anh cùng một thanh niên (không rõ lai lịch) mới quen biết vào một khách sạn trên địa bàn khu phố 10, thị trấn Bến Lức quan hệ đồng tính.

Sau khi quan hệ, anh H lăn ra ngủ, tỉnh dậy thì không thấy thanh niên trên đâu, kiểm tra tài sản anh H phát hiện bị mất 1 nhẫn vàng (24k, nặng 5 chỉ), 1 lắc vàng (18k, nặng 18 chỉ), 1 ĐTDĐ iPhone 12 Promax. Hoảng hốt, anh H xuống sảnh khách sạn kiểm tra thì phát hiện chiếc SH cũng không còn.

Biết tài sản của mình bị nam thanh niên mới quen lấy đi, anh H đã đến cơ quan công an trình báo.

Thượng tá Trương Nhật Minh - Trưởng Công an huyện Bến Lức khen thưởng động viên kịp thời tổ công tác xuyên Tết truy bắt đối tượng Vũ.

Trình báo của anh H khá mơ hồ, nhân thân của đối tượng cũng không rõ, vụ việc lại rơi vào ngày cuối năm nhưng với quyết tâm phá án, Ban chỉ huy Công an huyện Bến Lức đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc. Kiểm tra hệ thống camera trong khách sạn, tổ trinh sát bước đầu nhận dạng được đối tượng, tổ chức khoanh vùng truy xét đối tượng. Các tổ trinh sát thuộc Đội Cảnh sát hình sự đã gác lại chuyện đón Tết cùng gia đình lên đường truy tìm đối tượng.

Sau nhiều ngày lần theo dấu vết, các tổ trinh sát xác định 1 nghi can tên Vũ có đặc điểm giống đối tượng mà camera trong khách sạn ghi lại đang ở quận Tân Bình, TP.HCM. Tuy nhiên để bắt đúng người đúng tội, các tổ trinh sát phải theo dõi thêm nhiều ngày, sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ, ngày 18/2, Công an huyện Bến Lức đã tiếp cận, khống chế Vũ đưa về trụ sở làm rõ.

Tại cơ quan điều tra Vũ khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Công an huyện Bến Lức đang tổ chức thu hồi tài sản mà Vũ trộm của anh H.