Quan hệ tình dục đồng tính xong, đòi "phí dịch vụ" 5 triệu đồng

Ngày 21/4, Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với: Nguyễn Phương Hướng, Lã Bá Cao, Vũ Minh Thế (SN 2002; cùng trú tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) về tội Cưỡng đoạt tài sản, theo NLĐ.

Lã Bá Cao, Nguyễn Phương Hướng, Vũ Minh Thế (từ trái sang) tại cơ quan công an

Theo cơ quan công an, anh Q. (trú tại Hà Nội) thường xuyên lên mạng xã hội để tìm kiếm “bạn tình” đồng tính nam. Qua một ứng dụng online, anh Q. quen biết với Lã Bá Cao, thông tin trên PLO.

Chiều 29/3, anh Q. nhận lời mời của Cao đến một nhà trọ trên đường Đình Thôn (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm). Tại đây, cả hai quan hệ đồng tính với nhau.

Tuy nhiên, sau khi quan hệ xong, anh Q. định về thì Cao đòi 5 triệu đồng. Anh Q. không đồng ý nên hai bên xảy ra tranh cãi.

Cao gọi điện thoại cho Nguyễn Phương Hướng và Vũ Minh Thế đến phòng trọ, ép anh Q. phải đưa số tiền 5 triệu đồng “phí dịch vụ”. Ba người này đã dùng điếu cày dọa đánh, khống chế anh Q. phải trả đủ số tiền trên thì mới được về.

Do không có tiền mặt, anh Q. phải viết giấy cầm cố xe máy với số tiền 5 triệu đồng. Được các bị can cho về, anh Q. đã đến Công an quận Nam Từ Liêm trình báo sự việc.

Ngày 30/3, Công an quận Nam Từ Liêm đã điều tra xác minh làm rõ và triệu tập các đối tượng cưỡng đoạt tài sản gồm Nguyễn Phương Hướng, Lã Bá Cao và Vũ Minh Thế. Tại cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.



Đấu tranh khai thác, nhóm thanh niên này còn khai nhận đã thực hiện 3 vụ cưỡng đoạt tài sản khác cũng với thủ đoạn như trên.