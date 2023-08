"Vật thể lạ" bay trên đầu người đi đường ở Long An là do con chủ tiệm vàng gây ra "Vật thể lạ" bay trên đầu người đi đường ở Long An là do con chủ tiệm vàng gây ra

Bà chủ tiệm vàng K.S (58 tuổi, ngụ thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) đã gửi lời xin lỗi các gia đình xung quanh có con nhỏ do hành vi con bà ném tô, chén, ly từ lầu một xuống đất gây nguy hiểm cho mọi người.