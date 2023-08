Long An: Xe máy va chạm ô tô du lịch, nạn nhân “bay lên” nóc xe tử vong tại chỗ

Khoàng 14 giờ 10 ngày 6/8, đông người dân ven đường tỉnh 833 cách ngã tư Xoài Đông thuộc khu vực ấp Phước Hưng 2, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc không xa, bất ngờ nghe tiếng va chạm rất mạnh giữa hai phương tiện lưu thông trên đường.

Xe máy và ô tô đối đầu nhau trên đường tỉnh 833 thuộc xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Ảnh: Thiên Long.

Khi chạy đến, họ chứng kiến xe máy biển số 62M1.908.87 và ô tô du lịch 4 chỗ màu đen biển số 62A.255... va chạm cùng trên một làn đường cách nhau chừng 8m. Ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu, xe máy gần như hư hoàn toàn.

Tai nạn đâm trực diện đã làm thanh niên (ngụ huyện Bến Lức, chưa rõ họ tên) "bay" tử xe máy lên cao rồi thẳng xuống nóc xe ô tô du lịch nằm dài bất động.

Nạn nhân điều khiển xe máy "bay" lên nóc ô tô du lịch chết tại chỗ. Ảnh: Thiên Long

Dân địa phương chạy đến định đưa nạn nhân cấp cứu, lúc lại gần phát hiện thanh niên này tử vong trên... nóc xe du lịch do đa chấn thương. Do chưa tìm được giấy tờ tùy thân, tên tuổi nạn nhân còn chưa rõ, song căn cứ biển số xe máy, công an bước đầu xác định người này ở huyện Bến Lức.

Tài xế ô tô đã rời phương tiện đến công an trình báo.

Quan sát tại nơi xảy ra, nhiều người hết sức làm lạ khi nạn nhân tự "bay" lên nóc xe lại nằm dọc theo phương tiện mà không rơi xuống đất.

Công an huyện Cần Giuộc có mặt tại hiện trường để khám nghiệm dấu vết, tử thi, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng hi hữu như thế này.