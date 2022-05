Vây bắt 21 đối tượng mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn tình cảm

Cuối chiều 19/5, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đang tiến hành xử lý đối với 21 đối tượng đi tham gia vụ hỗn chiến bằng dao, kiếm tự chế để giải quyết... mâu thuẫn tình cảm, tại xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch).

Nhóm đối tượng bị bắt giữ trong vụ đi tham gia vụ hỗn chiến để giải quyết... mâu thuẫn tình cảm. Ảnh: Công an cung cấp

Công an huyện Nhơn Trạch cho biết, 2 ngày trước, trong lúc tuần tra tại khu vực ấp 1 (xã Long Thọ) đã phát hiện 21 thanh, thiếu niên từ 13 - 23 tuổi cầm nhiều hung khí đang so kè chuẩn bị vào cuộc hỗn chiến. Thấy vậy, công an đã nhanh chóng bủa vây bắt giữ các đối tượng đưa về trụ sở làm việc và thu giữ 5 dao tự chế, 1 gậy ba khúc.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận, vào tối 17/5, Huỳnh Hồ Đức Hòa (17 tuổi) đến nhà bạn gái tại thị trấn Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch) chơi thì bị Nguyễn Minh Khanh (22 tuổi) chặn xe lại và thách thức đánh nhau. Lúc này, Hòa chạy xe máy về quán cà phê Phổ (ấp 1, xã Long Thọ) gọi điện rủ 14 người mang theo hung khí và hẹn nhóm của Khanh gặp mặt "nói chuyện".

Khanh sau khi nhận được điện thoại của Hòa hẹn gặp mặt đã rủ thêm 5 đối tượng điều khiển 3 xe máy tới quán cà phê Phổ tham gia đánh nhau. Khi 2 nhóm thanh niên đang so kè nhau thì công an ập vào bắt giữ.

Hiện vụ việc tiếp tục được xác minh điều tra làm rõ.