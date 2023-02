Vay tiền chủ không được, đốt xưởng để hả giận gây thiệt hại gần 5 tỷ đồng

Ngày 8/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Long (SN 1993), quê ở TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ về hành vi hủy hoại tài sản.

Công an huyện Vĩnh Tường lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Văn Duy.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 27/12/2022, tại xưởng sản xuất đệm PE ở xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường do anh Nguyễn Văn Duy, trú tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường làm chủ bất ngờ xảy ra cháy, thiệt hại về tài sản gần 5 tỷ đồng. Sau khi vụ cháy xảy ra, anh Duy đã xem camera an ninh của xưởng thì phát hiện có dấu hiệu nghi vấn nên đã trình báo đến cơ quan công an.

Ngay sau nhận được tin báo, Công an huyện Vĩnh Tường đã nhanh chóng vào cuộc, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xác định nghi phạm gây ra vụ cháy là Nguyễn Văn Long.

Tại cơ quan công an, Long khai nhận, do nghiện game online, vay tiền của chủ xưởng sản xuất để lấy tiền nạp thẻ chơi game nhưng bị từ chối, bực tức đối tượng nghĩ việc đốt xưởng sản xuất để hả giận.

Do nhiều năm làm công nhân tại Xưởng sản xuất đệm PE nên Long nắm rõ các vị trí lắp đặt camera an ninh trong xưởng. Khi thực hiện hành vi đốt xưởng, Long đã đi men theo bờ tường để tránh sự theo dõi của camera an ninh.

Đốt lần 1 không thấy cháy, Long tiếp tục đốt lần 2. Khi thấy xưởng cháy, Long vẫn bình tĩnh để tham gia chữa cháy cùng mọi người. Sau đó, lo sợ về hành vi bị bại lộ nên Long đã bỏ trốn về TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và bị Công an huyện Vĩnh Tường bắt giữ.