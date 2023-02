Khởi tố ông lão 65 tuổi húc CSGT lên nắp capo rồi bỏ chạy

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 8/2, VKSND huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can với ông Cao Văn Lý (65 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Tường) về tội "Chống người thi hành công vụ" theo Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Kiểm sát viên VKSND huyện Vĩnh Tường lấy lời khai với ông Cao Văn Lý. Ảnh: VKSND huyện Vĩnh Tường

Trước đó, chiều 5/2, tại đường đê tả sông Hồng (Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tường), tổ công tác của Công an huyện Vĩnh Tường ra tín hiệu dừng ô tô mang biển số 88A- 288.45 do ông Cao Văn Lý điều khiển để kiểm tra nồng độ cồn.

Tuy nhiên, khi xe đến gần tổ công tác, ông Lý bất ngờ điều khiển xe quay đầu, đi ngược chiều.

Khi bị tổ công tác chặn lại, ông Lý trình bày lý do và xin bỏ qua. Không được phía CSGT chấp thuận, tài xế này đã đâm thẳng xe vào chiến sĩ Nguyễn Danh Nam (cán bộ, Đội CSGT- Trật tự Công an huyện Vĩnh Tường) và bỏ chạy khi chiến sĩ Nam vẫn nằm trên nắp capo.

Trên đường bỏ chạy, ông Lý tiếp tục điều khiển ô tô đâm thẳng vào anh N.C.D. (37 tuổi, trú tại Mê Linh, Hà Nội) đang điều khiển xe máy đi cùng chiều.

Sau khi gây tai nạn, ông Lý không cho xe dừng lại mà tiếp tục chạy tiếp khoảng 100m nữa rồi hất chiến sĩ Nguyễn Danh Nam rơi xuống đường. Hậu quả, cả chiến sĩ Nguyễn Danh Nam và anh N.C.D. đều bị thương nặng.

Đến 15h cùng ngày, ông Cao Văn Lý điều khiển phương tiện đến Công an huyện Vĩnh Tường để trình diện. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ ông Cao Văn Lý về hành vi "Chống người thi hành công vụ" để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi.

Theo cơ quan công an, sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn với tài xế Cao Văn Lý. Người này, vi phạm ở mức 0,312 mg/L khí thở, đây là mức vi phạm cao (mức vi phạm cao nhất được quy định tại Nghị định 100/NĐ-CP là 0,4 mg/L khí thở).

Đâm chết người khi đi đòi nợ... 900 nghìn đồng

Như Dân Việt đã đưa tin: Tối 7/2, Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, đã bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu Sang (24 tuổi, ở thị xã Bình Minh) để điều tra về hành vi giết người.

Nguyễn Hữu Sang - nghi phạm đâm chết người khi đi đòi nợ - bị bắt khẩn cấp vào tối 7/2. Nguồn: CAND

Thông tin cụ thể vụ đâm chết người khi đi đòi nợ: Theo kết quả điều tra, 18h cùng ngày, Sang lái xe máy chở vợ từ nhà trọ ở phường Đông Thuận (thị xã Bình Minh) đến tìm Nguyễn Văn Thương (SN 1982, ở xã Đông Thành, thị xã Bình Minh).

Sang tìm Thương với mục đích đòi số tiền 900.000 đồng còn thiếu nợ của cha ruột. Khi gặp mặt, cả hai xảy ra cự cãi. Thương cầm thanh sắt đập vào xe máy và đánh vào người Sang. Sang giơ tay đỡ, lấy trong túi quần con dao bấm và đâm trúng ngực Thương.

Nạn nhân cầm thanh sắt chống trả nên bị Sang đâm tiếp vào vùng ngực. Sau khi gây án, Sang lấy xe máy chở vợ rời khỏi hiện trường. Thương bị đâm gục xuống nền nhà và được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo Công an thị xã Bình Minh khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ truy bắt thủ phạm, tiến hành công tác khám nghiệm phục vụ các bước điều tra.

Đến 20h cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt giữ Sang khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà trọ.

Tại cơ quan công an, Sang thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Nhân viên tiệm vàng “ôm” gần 5 lượng vàng đem bán rồi bỏ trốn

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 8/2, Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cho biết, vừa tiếp nhận từ Công an xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM hồ sơ cùng đối tượng Nguyễn Tấn Lợi (34 tuổi), ngụ xã Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Cần Giuộc quyết định tạm giữ hình sự và khởi tố vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Ảnh minh hoạ.

Lợi là nhân viên làm công cho tiệm vàng do chị N.T.H.T (33 tuổi), ngụ quận Tân Phú, TP.HCM làm chủ.

Ngày 31/1, chị T giao cho Lợi 4,6 lượng vàng 9999 tổng trị giá khoảng 250 triệu đồng để đến một tiệm vàng trên địa bàn xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc chế tác thành phẩm.



Do cầm số tài sản lớn, trên đường đi Lợi nảy sinh ý định chiếm đoạt. Đối tượng đem toàn bộ số vàng bán cho 3 tiệm vàng ở khu vực xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc chiếm đoạt lấy tiền bỏ rồi trốn không quay về lại nơi làm.

Liên lạc với nhân viên nhiều lần nhưng không được, biết Lợi lợi dụng lòng tin để chiếm đoạt tài sản của mình, chị T trình báo Công an huyện Cần Giuộc (Long An), Công an huyện Nhà Bè (TP.HCM) nhờ truy tìm người làm công "tham lam"

Ngày 7/2, đối tượng Lợi bị Công an xã Hiệp Phước phát hiện bắt giữ.

Phá đường dây lừa phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn lấy chồng Trung Quốc

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 8/2, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị đã phát đi thông báo tìm kiếm các nạn nhân trong vụ án hình sự "Mua bán người", "Mua bán người dưới 16 tuổi" và "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép".



Theo điều tra, bà Phạm Thị Tú (61 tuổi, quê xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) và Lương Thị Hải (31 tuổi, quê xã Quang Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) quen biết nhau khi tham gia một nhóm chat.

Công an Bạc Liêu phá đường dây lừa phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn lấy chồng Trung Quốc. Ảnh: CACC

Từ năm 2019-2021, bà Tú và Hải cấu kết với nhiều đối tượng khác tìm kiếm, dụ dỗ và tổ chức cho nhiều phụ nữ Việt Nam ở các tỉnh miền Tây và lân cận xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lấy chồng để thu lợi bất chính.

Tú sẽ trực tiếp hoặc thông qua các đối tượng môi giới khác tìm kiếm những phụ nữ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, trình độ học vấn thấp hoặc đã ly dị chồng để thuyết phục đưa sang Trung Quốc lấy chồng. Nhóm đối tượng này hứa lo toàn bộ chi phí, đồng thời hứa hẹn với gia đình của những người phụ nữ này ở Việt Nam sẽ nhận được số tiền từ 90 – 100 triệu đồng.

Khi qua đến Trung Quốc, Hải cùng với một số đối tượng khác mai mối gả những người phụ nữ này cho đàn ông Trung Quốc với số tiền từ 300 - 400 triệu đồng. Sau khi lấy chồng, một số phụ nữ bị ngược đãi, đánh đập, nếu muốn về Việt Nam phải trả lại cho nhóm của bà Tú số tiền đã nhận trước đó cùng với một số tiền nhất định.

Với thủ đoạn trên, nhóm của bà Tú khai đã lừa gần 30 phụ nữ ở các tỉnh Bình Dương, Bạc Liêu, Cà Mau…

Hiện Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố 7 đối tượng trong đường dây và xác định được 7 nạn nhân với số tiền bị lừa gần 1 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đề nghị những ai là nạn nhân bị dụ dỗ đưa sang Trung Quốc lấy chồng liên hệ với đơn vị thông qua địa chỉ: Số 05 đường Nguyễn Tất Thành, khóm 7, phường 1, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu hoặc gặp cán bộ Nguyễn Văn Trọng - Điều tra viên, số điện thoại 0941.560.500 để được giải quyết.

Người phụ nữ đi xe SH lấy trộm áo ở cửa hàng thời trang

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 7/2, trên mạng xã hội xuất hiện clip với nội dung người phụ nữ chạy xe máy SH lấy trộm áo khoác tại một cửa hàng thời trang.



Nguồn: PLO

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại cửa hàng thời trang trên đường Phan Văn Hớn, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Người phụ nữ vào tiệm, lấy chiếc áo mặc vào trong lúc chủ không có mặt. Ảnh chụp từ clip. Nguồn: PLO

Chị P.T.N.P (46 tuổi, quê Bình Định) cho biết vụ việc xảy ra vào trưa 5/2. Diễn biến được camera an ninh ghi lại.

Theo đó, khoảng 10 giờ 50 phút, chị P đang lúi húi làm việc ở bếp, đồng thời coi cửa tiệm. Do mải mê nấu ăn nên không hay biết có một khách nữ đi xe SH tới.

Người này mặc đồ trùm kín đầu, đeo khẩu trang rồi đi bộ đến trước cửa tiệm lựa đồ. Khi không thấy chủ, người phụ nữ tháo chiếc áo khoác treo trưng bày, mặc vào người rồi nhanh chóng lên xe bỏ đi.

Người phụ nữ sau đó mau chóng rời đi. Ảnh chụp từ clip. Nguồn: PLO

Chị P phát hiện nhưng đã muộn. “Tôi không ngờ họ đi xe sang, vẻ ngoài có vẻ có điều kiện vậy mà trộm chiếc áo” – chị P buồn bã.

Chủ tiệm cho biết, mình thuê mặt bằng bán quần áo trên đường Phan Văn Hớn chừng 6 năm nay. Chiếc áo bị mất trị giá khoảng 500 ngàn đồng.

Chị P cho biết mình thuê mặt bằng, việc mua bán thời gian gần đây gặp không ít khó khăn mà còn bị trộm. Nguồn: PLO

Ngay khi vụ trộm xảy ra, chị P có báo với một người có chức trách tại địa phương để phản ánh, chưa đến công an trình báo bằng văn bản.

Đoạn clip sau đó xuất hiện trên mạng xã hội để người dân cảnh giác.