Vay vốn của Hội, tự quyết nơi mua con giống, thức ăn

Ứng dụng cơ giới hóa trồng rau an toàn

Hội ND TP.Biên Hoà là 1 trong những đơn vị Hội cơ sở quản lý tốt hiệu quả nguồn vốn vay Quỹ HTND. Từ đầu năm 2019 đến nay, Hội ND TP.Biên Hòa đã thực hiện 5 đợt giải ngân nguồn vốn Quỹ HTND với tổng số tiền trên 2,5 tỷ đồng cho các dự án của các phường Hiệp Hòa, Trảng Dài, Tân Phong, Tân Hạnh...

Đối tượng được vay có thể là các hộ gia đình hoặc vay theo các dự án do Hội ND các địa phương làm đại diện cho các hộ dân. Bình quân, mỗi hộ dân được vay từ 20 - 50 triệu đồng, thời gian tham gia thực hiện dự án là 18 tháng với mức phí vay 0,55%/tháng, thời điểm thu phí 3 tháng/lần.

Nông dân xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh, Đồng Nai đầu tư trồng rau an toàn mang lại hiệu quả kinh tế cao. ảnh: Hoàng Hải

Ông Nguyễn Trường Sơn (ở phường Trảng Dài) là 1 trong hàng trăm hộ nông dân trên địa bàn TP.Biên Hòa vay vốn Quỹ HTND. Ông Sơn cho biết: Lần đầu tiên được vay vốn từ Quỹ HTND, ông cảm thấy hài lòng vì vốn được giải ngân nhanh chóng. Với số tiền 20 triệu đồng được vay, ông Sơn lập tức đổi chiếc máy cày nhỏ sang đời mới hơn để phục vụ cho việc trồng rau.

Ông dự định năm nay sẽ thay lưới cho nhà trồng rau an toàn rộng 2 sào đất, hiện đang canh tác các loại rau của gia đình. Bên cạnh đó, tiền bán rau sẽ được ông Sơn sẽ trích lại để dành mỗi ngày, sau 18 tháng, khi tới kỳ ông Sơn sẽ thực hiện trả vốn theo đúng quy định.

Còn tại phường Hiệp Hoà, Hội ND TP. Biên Hòa đầu tư 500 triệu đồng Quỹ HTND để hỗ trợ hội viên thực hiện dự án nuôi cá chép giống. Ông Châu Văn Hiệp - Chủ tịch Hội ND phường Hiệp Hòa chia sẻ: Trước đây do không có vốn ban đầu nên nông dân nơi đây phải lấy con giống và thức ăn nuôi cá từ một đầu mối, do đó lợi nhuận của nông dân hoàn toàn phụ thuộc vào người cung cấp và thu mua sản phẩm.

Được vay vốn từ Quỹ HTND, người dân đã tự quyết định nơi mua con giống và thức ăn cho cá theo ý mình, nên qua vài vụ thu hoạch lợi nhuận đã cao hơn.

Quản lý vốn vay hiệu quả

Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của nguồn vốn vay Quỹ HTND, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Đồng Nai đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội tổ chức triển khai thực hiện tốt chỉ tiêu được giao về xây dựng, phát triển và quản lý nguồn vốn Quỹ HTND.

Song song với việc kiện toàn, hoàn thiện tổ chức Quỹ HTND các cấp theo hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ tỉnh Hội cũng quan tâm, chỉ đạo sát sao việc thực hiện Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, các cấp Hội tích cực tham mưu với UBND tỉnh và huyện để cấp bổ sung vốn từ nguồn ngân sách sang.

Tính đến nay, tổng nguồn vốn ngân sách đã cấp cho Quỹ HTND đạt trên 32 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh cấp 25 tỷ đồng, ngân sách huyện cấp trên 5 tỷ đồng. Đồng thời, thành lập Ban vận động xây dựng Quỹ HTND ở tất cả các cấp. Đến nay, có 157/157 Hội ND cấp xã tổ chức vận động Quỹ HTND, số tiền chuyển lên cho Quỹ HTND huyện quản lý là 11,7 tỷ đồng.

Hiện, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh Đồng Nai hiện trên 47 tỷ đồng. Nguồn vốn Quỹ HTND được Hội ND tỉnh triển khai cho vay tại 187 dự án với 1.828 hộ vay. Trong đó, có 111 dự án trồng trọt (chiếm 59%), 61 dự án chăn nuôi (chiếm 33%), 9 dự án thủy sản (chiếm 5%) và 6 dự án khác (chiếm 3%).

Để quản lý nguồn vốn hiệu quả, Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh thường xuyên kiểm tra tình hình hoạt động quỹ và chương trình phối hợp với các ngân hàng tại các xã. Bên cạnh đó, Hội còn tập trung tuyên truyền về các mô hình, gương điển hình làm ăn có hiệu quả từ nguồn vốn Quỹ HTND trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử… Qua đó, nhận được sự đóng góp và ủng hộ mạnh mẽ của các ngành, các cấp, các Mạnh Thường Quân và nhất là cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn.