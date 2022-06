VĐV Nguyễn Thị Oanh: “Cô gái không phổi” của điền kinh Việt Nam

Chủ tịch nước vừa quyết định tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho bốn vận động viên Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Oanh.

Đội tuyển bóng đá nam U23 và đội tuyển bóng đá nữ quốc gia được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba, theo quyết định ngày 31/5. Ngoài ra, 19 cá nhân xuất sắc khác được tặng Huân chương Lao động hạng ba.

Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Huy Hoàng là hai trong bốn vận động viên xuất sắc SEA Games 31. Vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh sinh năm 1995, giành ba huy chương vàng ở ba nội dung 1.500m, 5.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật; phá một kỷ lục SEA Games ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng sinh năm 2000, đoạt năm huy chương vàng, trong đó bốn huy chương vàng cá nhân 400m tự do, 1.500m tự do, 800m tự do, 200m bướm và một huy chương vàng nội dung tiếp sức 4x200m tự do nam; phá hai kỷ lục SEA Games nội dung 400m tự do và tiếp sức 4x200m tự do nam.

Kình ngư Trần Hưng Nguyên sinh năm 2003, giành huy chương vàng 200m hỗn hợp nam, 400m hỗn hợp nam, 4x200 m tự do và đặc biệt là nội dung 200m ngửa nam là bất ngờ lớn.

Nguyễn Thị Hương sinh năm 2001, giành năm huy chương vàng, trong đó có ba huy chương vàng cá nhân và hai huy chương vàng đồng đội môn đua thuyền canoeing.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 với 1.341 thành viên, trong đó có 951 vận động viên; giành tổng cộng 446 huy chương các loại, gồm 205 huy chương vàng, 125 huy chương bạc, 116 huy chương đồng, phá kỷ lục SEA Games tại 17 trong tổng số 30 nội dung.