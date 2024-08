Vẻ đẹp quyến rũ của siêu mẫu cao 1,73m khiến Kỳ Duyên phải "dè chừng" ở Miss Universe Vietnam 2024

Siêu mẫu châu Á Quỳnh Anh lọt Top 33 Miss Universe Vietnam 2024

Thông tin Supermodel Me 2021 (Siêu mẫu châu Á) Quỳnh Anh tham gia cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024 thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc. Cô sở hữu chiều cao 1,73m cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 82-63-93cm.

Chia sẻ với PV Dân Việt về lý do tham gia cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024, Quỳnh Anh cho hay: "Ở mỗi thời điểm, điều gì đến đều có nguyên nhân. Tôi cho rằng đã đến lúc mình cần có một bước chuyển mình mới, một thử thách mới để thử thách giới hạn của bản thân".

Quỳnh Anh giành chiến thắng tại cuộc thi Supermodel Me 2021 (Siêu mẫu châu Á ). (Ảnh: FBNV)

Theo Siêu mẫu châu Á 2021, việc tham gia cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024 là cơ hội để cô "lột xác" trong con đường sự nghiệp của mình. "Trước đây mọi người nhận diện tôi chỉ là một người mẫu thời trang. Tôi muốn chứng minh rằng hơn cả thế, tôi còn là một người đại diện, người truyền cảm hứng cho tất cả mọi người. Khi đã từng đại diện nước nhà "chinh chiến" tại một cuộc thi quốc tế nên tôi hiểu được tầm quan trọng khi tham gia Miss Universe Vietnam", người đẹp sinh năm 1999 chia sẻ.

Trước khi tham gia cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024, Quỳnh Anh từng được cộng đồng yêu nhan sắc biết đến ghi danh tại The Face Việt Nam 2018. Nhờ sự giúp đỡ của siêu mẫu Võ Hoàng Yến, cô giành giải Á quân của chương trình. Bước ra khỏi The Face Việt Nam 2018, Quỳnh Anh là gương mặt được nhiều nhà thiết kế đình đám tin tưởng, giao cho vị trí quan trọng trong các show diễn. Cuối năm 2020, Quỳnh Anh đảm nhận vai trò huấn luyện viên của "The Face Online".

Siêu mẫu Quỳnh Anh lọt Top 33 Miss Universe Vietnam 2024. (Ảnh: Miss Universe Vietnam)

Hiện tại, nữ siêu mẫu sở hữu chiều cao 1,73cm đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi tranh tài cùng Top 33 thí sinh tại vòng chung kết Miss Universe Vietnam 2024, trong đó có nhiều đối thủ "đáng gờm" như: Ca sĩ MLee; Nguyễn Cao Kỳ Duyên - Hoa hậu Việt Nam 2014; Vũ Thúy Quỳnh - Top 5 Miss Cosmo Vietnam 2023; Lương Hoa Đan - Á hậu 1 Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam 2022...

Đề cập đến đối thủ "đáng gờm" nhất tại chung kết Miss Universe Vietnam 2024, Quỳnh Anh chia sẻ với PV Dân Việt: "Đối với tôi, tất cả các thí sinh tham gia Miss Universe Vietnam năm nay đều là đối thủ "đáng gờm". Vì ai cũng có câu chuyện riêng, vẻ đẹp riêng, màu sắc riêng để mang tới đấu trường sắc đẹp này".

Với sự tự tin, chuyên nghiệp cùng kinh nghiệm làm người mẫu, Quỳnh Anh được cộng đồng yêu nhan sắc đánh giá là thí sinh "nặng ký" khiến dàn thí sinh phải "dè chừng" tại vòng chung kết Miss Universe Vietnam 2024.

Ngắm vẻ đẹp quyến rũ của siêu mẫu châu Á Quỳnh Anh - đối thủ của Kỳ Duyên tại chung kết Miss Universe Vietnam 2024:

Quỳnh Anh sở hữu chiều cao 1,73m cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 82-63-93cm. (Ảnh: Miss Universe Vietnam)

Trước khi tham gia cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024, Quỳnh Anh từng giành giải Á quân chương trình The Face Việt Nam 2018. (Ảnh: FBNV)

Mỹ nhân sinh năm 1999 thừa nhận lần đầu tiên đến với cuộc thi nhan sắc nên cô có nhiều điều bỡ ngỡ. (Ảnh: FBNV)

Theo Siêu mẫu châu Á 2021, việc tham gia cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024 là cơ hội để cô "lột xác" trong con đường sự nghiệp của mình. (Ảnh: FBNV)

"Khi đã từng đại diện nước nhà tham gia "chinh chiến" tại một cuộc thi quốc tế nên tôi hiểu được tầm quan trọng khi tham gia Miss Universe Vietnam. Đây cũng là cơ hội để tôi "lột xác" cũng như làm mới mình trong con đường sự nghiệp sau này”, siêu mẫu Quỳnh Anh chia sẻ. (Ảnh: FBNV)

Phong cách thời trang đời thường của Siêu mẫu châu Á Quỳnh Anh trẻ trung không kém phần cá tính. (Ảnh: FBNV)

Trên trang cá nhân, Quỳnh Anh thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh cô diện trang phục bikini gợi cảm. (Ảnh: FBNV)

Mỹ nhân sinh năm 1999 được khen ngợi nhan sắc ngày càng thăng hạng. (Ảnh: FBNV)

Siêu mẫu Quỳnh Anh cho biết, đến với Miss Universe Vietnam 2024, cô dành nhiều thời gian luyện tập catwalk, tập thể dục và rèn luyện cách ăn nói... (Ảnh: FBNV)



Quỳnh Anh được cộng đồng yêu nhan sắc kỳ vọng sẽ "làm nên chuyện" tại vòng chung kết Miss Universe Vietnam 2024. (Ảnh: FBNV)