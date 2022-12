"Về đích" sớm, Hà Nội phạt đến 71 tỷ đồng các cơ sở vi phạm phòng cháy

Ngày 12/12, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, thực hiện Kế hoạch số 513/KH-BCA-C07 ngày 7/10/2022 của Bộ Công an về tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH trên phạm vi toàn quốc, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Công an Thành phố đã triển khai nhiều biện pháp, giải pháp đồng bộ, qua đó tính đến ngày 12/12/2022, đã hoàn thành trước thời hạn 100% chỉ tiêu rà soát, kiểm tra theo yêu cầu của Bộ Công an.

Theo đó, ngay sau khi nhận được Kế hoạch số 513/KH-BCA-C07 ngày 7/10/2022 của Bộ Công an, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã ký ban hành Kế hoạch số 273/KH-CAHN-PC07 ngày 13/10/2022 và tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai đồng loạt đến 30 UBND cấp huyện và Chủ tịch, Trưởng Công an 579 xã, phường, thị trấn; chính thức ra quân tổng kiểm tra từ ngày 15/10 theo đúng chỉ đạo của Bộ Công an.

Hà Nội hoàn thành trước thời hạn việc tổng rà soát, kiểm tra an toàn về Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, lực lượng chức năng đã xử phạt hơn 71 tỷ đồng với các cơ sở vi phạm. Ảnh: CACC

Đồng thời, tham mưu UBND Thành phố ban hành văn bản số 3447/UBND-NC ngày 17/10/2022 để chỉ đạo Thủ trưởng các Sở, ngành, UBND nhân dân các quận, huyện, thị xã đồng loạt vào cuộc trong "chiến dịch 60 ngày đêm".

Để việc triển khai "chiến dịch 60 ngày đêm" đảm bảo hiệu quả, Công an Thành phố yêu cầu các đơn vị Công an quận, huyện, thị xã, UBND xã, phường, thị trấn phải rà soát, lập danh sách tổng số cơ sở thuộc diện quản lý, đăng ký chỉ tiêu kiểm tra theo từng ngày, từng tuần để thực hiện; thành lập 6 Tổ công tác tới từng quận, huyện, thị xã để hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai của Công an cấp huyện, UBND cấp xã, Công an cấp xã, đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của các đơn vị; thường xuyên tổng hợp, báo cáo, đôn đốc, chấn chỉnh cũng như tăng cường tuyên truyền triển khai Kế hoạch 513/KH-BCA-C07 của Bộ Công an với mục đích nhằm tạo sự ủng hộ, đồng tình, cùng vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền và toàn dân trong đợt tổng kiểm tra, rà soát.

Công an TP.Hà Nội đã tạm đình chỉ 193 cơ sở kinh doanh karaoke, bar, vũ trường. Ảnh: CACC

Sau gần 2 tháng triển khai thực hiện, với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của lực lượng Công an và Chính quyền các cấp, kết quả rà soát tính đến ngày 12/12/2022, trên địa bàn Thành phố có tổng số 159.780 cơ sở thuộc diện quản lý, trong đó có 19.575 cơ sở do cơ quan Công an quản lý và 140.205 cơ sở do UBND cấp xã quản lý.

Tính đến ngày 12/12/2022, Công an Thành phố, UBND cấp xã đã hoàn thành việc tổng rà soát 100% cơ sở thuộc diện quản lý.

Quá trình kiểm tra đã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cho người dân, cơ sở trong việc đảm bảo an toàn về PCCC.

Đợt tổng rà soát, kiểm tra đã phát hiện, lập biên bản vi phạm, ban hành 8861 quyết định xử phạt xử phạt, với tổng số tiền phạt 71.020.580.000 đồng.

Đồng thời, tham mưu ban hành 1680 quyết định tạm đình chỉ hoạt động; 1.198 quyết định đình chỉ hoạt động và 29.902 văn bản kiến nghị, yêu cầu cơ sở dừng hoạt động để tổ chức khắc phục các tồn tại, vi phạm về PCCC.

Riêng đối với loại hình cơ sở kinh doanh karaoke, bar, vũ trường, qua rà soát, trên địa bàn TP.Hà Nội hiện có 1.520 cơ sở kinh doanh karaoke, trong đó, có 23 cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ theo phụ lục II Nghị định số 136/2020/NĐ-CP; 742 cơ sở do Cơ quan Công an quản lý, 778 cơ sở do UBND cấp xã quản lý.

Qua kiểm tra, rà soát tính đến ngày 12/12/2022, đã tổ chức kiểm tra 3.256 lượt cơ sở, xử phạt 415 trường hợp, phạt tiền trên 3.8 tỷ đồng; tạm đình chỉ 193 cơ sở, đình chỉ 554 cơ sở, ban hành, tham mưu UBND cấp quận ban hành 1081 văn bản yêu cầu các cơ sở dừng hoạt động để khắc phục các tồn tại, vi phạm về PCCC; 439 cơ sở có văn bản thông báo cơ quan quản lý dừng hoạt động kinh doanh để khắc phục các yêu cầu không đảm bảo các điều kiện về PCCC.