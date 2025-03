Dịp lễ 30/4-1/5: Vé máy bay từ TP.HCM căng thẳng, các hãng cấp tốc tăng tải, bổ sung chuyến bay

Tăng cường chuyến bay, phục vụ cao điểm lễ

Dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến cao điểm lễ 30/4-1/5, các hãng hàng không đã chủ động chuẩn bị nguồn lực, bổ sung tàu bay, xây dựng kế hoạch tăng cường chuyến bay phục vụ hành khách

Ngày 25/3, Cục Hàng không cho biết trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 (từ ngày 25/4 đến ngày 5/5/2025), trên các đường bay nội địa, các hãng hàng không Việt Nam dự kiến thực hiện 7.536 chuyến bay (trung bình 685 chuyến/ngày), tăng tương ứng 24% so với khi chưa tăng chuyến và 21% so với cùng kỳ 2024. Các hãng sẽ cung ứng khoảng 1,5 triệu ghế, tăng tương ứng 20% so với lịch bay khi chưa tăng chuyến và 22% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, các đường bay đi/đến TP.HCM chiếm tỷ trọng lớn với 5.083 chuyến (trung bình 462 chuyến/ngày), tăng tương ứng 21%; cung ứng đạt 1,03 triệu ghế.

Các hãng hàng không bổ sung chuyến bay phục vụ khách đến/đi TP.HCM. Ảnh: Gia Linh

Riêng đường bay kết nối TP.HCM-Hà Nội, các hãng dự kiến khai thác 1.261 chuyến, tăng tương ứng 8% và 16%; cung ứng 305 nghìn ghế, tăng tương ứng 7% so với lịch bay khi chưa tăng chuyến và tăng 11% so với cùng kỳ năm 2024.

Trước đó, khảo sát của PV Dân Việt, một số chặng bay từ TP.HCM đến các điểm du lịch đã xuất hiện tình trạng "cháy" vé trong dịp lễ 30/4-1/5 sắp tới. Cụ thể, các đường bay như TP.HCM – Phú Quốc, TP.HCM – Côn Đảo, TP.HCM – Quy Nhơn… đang rất căng thẳng, khan hiếm vé giá rẻ.

Nguyên nhân được cho là vì dịp lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài tới 5 ngày nên nhu cầu đi du lịch, nghỉ dưỡng của người dân dự kiến tăng cao. Nhiều người tại TP.HCM cho biết đã tranh thủ đặt vé máy bay sớm để chủ động lịch trình và hạn chế tình trạng khan hiếm vé.

Tăng slot tại sân bay Tân Sơn Nhất, bổ sung các chuyến bay

Trong khi đó, giai đoạn cao điểm hè năm 2025 (từ ngày 15/5 đến ngày 15/8/2025), trên các đường bay nội địa, các hãng dự kiến khai thác 68.558 chuyến bay (trung bình 745 chuyến/ngày), tăng tương ứng 21%, cung ứng đạt xấp xỉ 14 triệu ghế, tăng tương ứng 21% và 18% so với lịch bay khi chưa tăng chuyến và hè năm 2024.

Các đường bay đi/đến các điểm du lịch như Cam Ranh, Phú Quốc, Đà Lạt, Quy Nhơn được các hãng tập trung khai thác với hơn 20 nghìn chuyến, chiếm tỷ trọng 30% tổng số chuyến khai thác, tăng tương ứng 32% và 20%; cung ứng gần 4,1 triệu ghế, tăng tương ứng 30% và 21% so với lịch bay khi chưa tăng chuyến và hè năm 2024.

Các đường bay trục (Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM), dự kiến các hãng khai thác 26,8 nghìn chuyến bay (chiếm tỷ trọng 39%), tăng tương ứng 24% và 14%; cung ứng gần 5,9 triệu ghế, tăng tương ứng 22% và 14% so với lịch bay khi chưa tăng chuyến và hè năm 2024.

Tính riêng các đường bay đi/đến TP.HCM, các hãng có kế hoạch thực hiện 45 nghìn chuyến với trung bình 490 chuyến/ngày, tăng tương ứng 21% và 21%; cung ứng 9,23 triệu ghế, tăng tương ứng 18 % và 23% so với lịch bay khi chưa tăng chuyến và với thời điểm cùng kỳ năm trước.

Lãnh đạo Cục Hàng không cho hay, trên cơ sở nhu cầu thị trường và kế hoạch khai thác của các hãng hàng không, Cục đã thực hiện việc điều chỉnh tham số điều phối tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo đó, nâng tham số điều phối lên mức 46 chuyến/giờ trong khung giờ ban ngày và 36 chuyến/giờ trong khung giờ ban đêm trong giai đoạn nghỉ Lễ 30/4-1/5; 44-46 chuyến/giờ trong khung giờ ban ngày và 36 chuyến/giờ trong khung giờ ban đêm trong giai đoạn cao điểm hè 2025 và dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.

Bên cạnh đó, Cục cũng đang tích cực triển khai các nội dung liên quan, phối hợp với Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam, các hãng hàng không chuẩn bị sẵn sàng cho việc đưa Nhà ga hành khách T3 vào khai thác trong dịp Lễ 30/4-1/5.