Về quê ăn Tết: Bối rối vì mỗi nơi cách ly, khuyến cáo một kiểu

Về quê ăn Tết: Khổ với "xanh, vàng, cam, đỏ"

Anh Trần Văn Mạnh (quê ở Nghệ An hiện công tác tại Hà Nội) đang lên kế hoạch về quê ăn Tết. Năm ngoái sợ dịch Covid-19 nên anh không về, năm nay lại dịch nhưng đã ở thời "thích nghi an toàn" nên anh cũng hy vọng có thể về đoàn tụ với bố mẹ già.

Nghe quy định của tỉnh về cách ly, phòng dịch, anh lại tắt niềm vui được về quê ăn Tết.

Theo đó, tỉnh Nghệ An quy định người dân khi về quê nếu đến/về từ các khu vực màu đỏ (nguy cơ rất cao cấp độ 4) mà đã tiêm đủ mũi vaccine Covid-19 (vừa khỏi Covid-19) thì tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày, test nhanh ở ngày đầu và ngày thứ 7 kể từ ngày về địa phương.

Người chưa tiêm đủ mũi thì cách ly tại nhà, nơi lưu trú ít nhất 7 ngày kể từ ngày về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày, test nhanh ở ngày đầu và ngày thứ 7 kể từ ngày về địa phương; người chưa tiêm thì cách ly tại nhà 14 ngày và tất cả mọi người đều phải test nhanh ở ngày đầu và ngày thứ 7 kể từ ngày về địa phương và phải xét nghiệm 3 lần, vào ngày 1, ngày 7 (test nhanh) và ngày 14 (xét nghiệm PCR).

Gần Tết, người dân có nhu cầu về quê ăn Tết tăng cao (Ảnh minh họa: Người lao động)

Còn người về từ vùng cam (nguy cơ cao cấp độ 3) tiêm đủ vaccine (vừa khỏi Covid-19) tự theo dõi sức khỏe 7 ngày, không phải xét nghiệm; người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ phải theo dõi tại nhà 7 ngày và test nhanh vào ngày thứ 7; người về từ vùng xanh và vàng (cấp độ 1 và 2) thì khai báo y tế bắt buộc.

"Đọc xong quy định là biết không thể về quê ăn Tết rồi. Vì gia đình chỉ có 2 vợ chồng tiêm đủ mũi vaccine, 2 con nhỏ chưa tiêm. Tôi cũng đang ở quận cam Hoàng Mai dù phường tôi màu vàng, ca bệnh cách nhà tôi rất xa.

Nhưng theo quy định của tỉnh, về quê ăn Tết cũng chỉ được 3-4 ngày mà phải ôm nhau theo dõi sức khỏe tại nhà thì cũng khó. Dịch tình hình này cũng chưa biết màu sắc còn nhảy múa thế nào", anh Mạnh chia sẻ.

Để chuẩn bị cho việc người dân các nơi về quê ăn Tết, nhiều tỉnh đã ra quy định về phòng dịch đối với người về từ các tỉnh.

Tại Quảng Ngãi còn "cẩn thận" hơn khi quy định người về từ các tỉnh có số mắc cao, khu vực đỏ, cam nếu tiêm đủ liều vaccine thì về phải xét nghiệm PCR rồi tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày. Người chưa tiêm đủ liều vaccine thì xét nghiệm PCR, cách ly tại nhà 7 ngày, rồi theo dõi sức khỏe tiếp 7 ngày; người chưa tiêm vaccine phải xét nghiệm PCR 3 lần, cách ly tại nhà 14 ngày, tiếp tục theo dõi sức khỏe 14 ngày….

Không chỉ yêu cầu test nhanh, nhiều tỉnh còn yêu cầu người về quê ăn Tết từ vùng đỏ, cam phải xét nghiệm PCR (Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại TP.HCM. Ảnh HCDC)

F1-F2 dù đã tiêm đủ liều vaccine hay chưa cũng phải cách ly y tế tại nhà từ 7-14 ngày (tùy trường hợp tiêm đủ hay chưa), xét nghiệm RT-PCR từ 2-3 lần (nếu đã tiêm đủ vaccine sẽ xét nghiệm 2 lần, tiêm chưa đủ thì xét nghiệm 3 lần)…

Không chỉ mỗi nơi quy định phòng dịch một kiểu mà mới đây tỉnh Thanh Hóa cũng vừa có "thư ngỏ" kêu gọi người dân nếu không quá cần thiết thì không nên về quê ăn Tết. Điều này khiến nhiều người con xa quê đang háo hức về quê ăn Tết chạnh lòng.



Trong khi đó, ở TP.Đà Nẵng, Lâm Đồng, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau... rất "rộng rãi", người dân về quê ăn Tết dù ở vùng nào đã tiêm đủ liều vaccine thì chỉ cần khai báo y tế và áp dụng các biện pháp như quy định chung của Bộ Y tế.

Đừng "ngăn sông cấm chợ" khiến người dân không dám về quê ăn Tết

Về việc nhiều địa phương đang "dựng" những hàng rào vô hình gây khó cho người dân về quê ăn Tết bằng nhưng quy định cách ly, theo dõi nghiêm ngặt, PGS.TS Trần Đắc Phu – nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, điều này không nên.

PGS Phu phân tích, tình hình dịch hiện nay, chúng ta không chạy theo mục tiêu "zero Covid", đa số người dân cũng đã được tiêm đủ liều vaccine Covid-19, do đó, việc thích ứng an toàn, linh hoạt là hướng đi chính xác.

Hiện Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết 128 và Quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, các địa phương cũng cần có các giải pháp để "thích ứng an toàn" chứ không phòng dịch bằng cách ngăn cấm, hạn chế giao thương, sinh hoạt.

Theo PGS Phu, khi "mở cửa" thì chúng ta chấp nhận số ca Covid-19 vẫn còn tăng cao. Tuy nhiên, do chúng ta đã "phủ vaccine" nên không cần thực hiện giãn cách trên diện rộng mà chỉ kiểm soát rủi ro nếu số mắc tăng cao.

Thư ngỏ của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thanh Hóa kêu gọi người dân hạn chế về quê ăn Tết gây chạnh lòng cho nhiều người con xa quê. Ảnh: N.T

"Vì thế, các tỉnh cần thực hiện nghiêm quy định này, tránh mỗi nơi làm một kiểu gây ảnh hưởng tới làm kinh tế cũng như an sinh xã hội. Việc địa phương vận động hay ra quy định "làm khó" người dân về quê dịp Tết sẽ tạo ra một số tiền lệ không hay và gây dư luận không tốt", PGS Phu nhấn mạnh.



PGS Phu cũng cho biết, Bộ Y tế đã có quy định về cách ly, xét nghiệm đối với người về từ vùng dịch. Theo đó, chỉ có người về từ vùng dịch màu đỏ (cấp độ 4) hoặc vùng cách ly y tế (phong tỏa) và các trường hợp nghi ngờ ho, sốt, khó thở, hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ mới phải xét nghiệm Covid-19.

Do đó, PGS Phu cho rằng, việc địa phương yêu cầu toàn bộ người vào địa bàn hoặc tất cả người về từ vùng vàng phải xét nghiệm Covid-19 2-3 lần là không cần thiết, gây tốn kém. Hơn nữa, khi người dân thấy mình xét nghiệm "âm tính" cho rằng không có bệnh, chủ quan phòng dịch thì càng có nguy cơ lây lan dịch.

Về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho rằng, một số địa phương có văn bản yêu cầu cách ly, giám sát (7 - 14 ngày) người về từ các vùng có dịch, thậm chí có địa phương gửi thư ngỏ vận động người dân không về quê đón Tết để tránh lây lan dịch bệnh như vậy không nên.

"Người dân về nghỉ Tết mấy ngày mà bắt cách ly 7 – 14 ngày, thực sự là gây khó dễ cho người dân để họ không về nữa", ông Nga nêu.

Ông Nga cho rằng, việc này rõ ràng không đúng với tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 128 của Chính phủ. "Tôi thấy bây giờ khi tiêm vaccine đầy đủ rồi thì việc đi lại giữa các quốc gia còn được. Vậy mà các địa phương ở trong nước lại hạn chế nhau. Đây là hành động làm khó dễ, khổ nhất vẫn là người dân không được về quê sum họp với gia đình", ông Nga nêu.

"Tôi nghĩ rằng chính quyền chỉ cần yêu cầu khai báo, thống kê danh sách, tuyên truyền cho người dân về việc tuân thủ quy định phòng, chống dịch, khuyến cáo người dân hạn chế tiếp xúc với người trở về là đủ để đảm bảo an toàn", ông Nga nói.

Người dân về quê ăn Tết không lơ là phòng dịch Covid-19 " Người dân khi về quê ăn Tết phải tuyệt đối tuân thủ nghiêm 5K mọi chỗ, mọi nơi, hạn chế tiếp xúc với đám đông, giảm đi lại không cần thiết, không tổ chức các hoạt động đông người không cần thiết, không tổ chức ăn uống linh đình, hạn chế thăm nom, tụ tập…". PGS.TS Trần Đắc Phu