Vết thương lâu lành ở người cao tuổi: Dấu hiệu cảnh báo suy yếu sức đề kháng

Các giai đoạn chữa lành vết thương

Vết thương lành lại qua ba giai đoạn chính:

Giai đoạn viêm: Cơ thể sẽ ngăn chặn sự mất máu bằng cách co mạch và hình thành cục máu đông. Đồng thời, các tế bào miễn dịch di chuyển đến vùng bị thương để loại bỏ vi khuẩn, tế bào chết.

Giai đoạn tăng sinh: Tạo mô hạt làm đầy vết thương, tái tạo da và mạch máu mới. Các nguyên bào sợi bắt đầu phân chia, tạo collagen và glycosaminoglycans, giúp ổn định vết thương, vết thương bắt đầu khép lại và tái tạo da.

Giai đoạn tái tạo: phần lớn các mạch máu, nguyên bào sợi, tế bào viêm tại vết thương sẽ biến mất, các collagen dư thừa được tiêu hủy đi, vết thương bắt đầu lành và có thể phát triển thành sẹo.

Vết thương ngoài da ở người lớn tuổi lâu lành hơn so với người trẻ

Vết thương ngoài da ở người lớn tuổi có thể mất thời gian hồi phục lâu hơn nhiều lần so với người trẻ. Chính sự lão hóa đã làm giảm các chức năng trong cơ thể, trong đó có hệ miễn dịch. Điều này khiến cơ thể có phản ứng viêm kéo dài, tạo nhiều chất oxy hóa phản ứng, khiến tế bào bị phá hủy, và lão hóa nhiều hơn, kéo dài quá trình lành thương.

Ngoài ra, khi tuổi càng cao, tế bào da bị thoái hóa, phân chia chậm hơn, nên người cao tuổi có làn da mỏng và dễ bị thương hơn. Vì vết thương chậm lành cộng với tình trạng các tế bào miễn dịch suy giảm chức năng, nên không thể chống lại vi khuẩn xâm nhập, dẫn đến tăng nguy cơ nhiễm trùng, viêm loét, tổn thương các vùng da xung quanh vết thương. Ngược lại, điều này càng khiến quá trình lành vết thương diễn ra lâu hơn và dễ xuất hiện biến chứng nặng.

Cân bằng dinh dưỡng: Yếu tố tiên quyết giúp phục hồi vết thương nhanh hơn

Sức đề kháng sẽ suy giảm khi cơ thể già đi nên việc cân bằng dinh dưỡng, bổ sung một số chất dinh dưỡng quan trọng là tối ưu đảm bảo vết thương nhanh phục hồi.

Carbohydrate: Không chỉ cung cấp năng lượng chính cho cơ thể, carbohydrate còn giúp dự trữ năng lượng, thúc đẩy sức khỏe tiêu hóa. Bổ sung carbohydrate từ rau xanh, hoa quả, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu…

Protein: Có vai trò xây dựng và sửa chữa da, cơ và các mô. Bổ sung nguồn protein từ thịt nạc, cá, trứng, đậu, sữa chua và phô mai…

Vitamin C: Vitamin C được coi là "siêu sao" trong việc chữa lành vết thương. Thực phẩm giàu vitamin C gồm trái cây họ cam quýt, dâu tây, rau bina, khoai tây, bông cải xanh, kiwi, ớt chuông…

Kẽm: Hỗ trợ một số chức năng trong cơ thể và đóng vai trò quan trọng trong quá trình chữa lành vết thương. Nguồn kẽm tốt nhất từ thịt, cá, thịt gia cầm...

Bài viết được cố vấn chuyên môn bởi Tiến sĩ, Bác sĩ Trịnh Hoàng Kim Tú – Trung tâm Y sinh học Phân tử, Đại học Y Dược TP.HCM

