Ví Covid-19 như thủy triều, Thế giới Di động của ông Nguyễn Đức Tài “lộ” nhiều kế hoạch tham vọng

Công ty Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) của ông Nguyễn Đức Tài vừa có buổi gặp gỡ với nhà đầu tư và báo cáo về tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2020, bất chấp ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 đối với ngành bán lẻ, đặc biệt là các chuỗi bán lẻ vật lý, doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế của Thế giói Di động vẫn ghi nhận tăng trưởng lần lượt 7,8% và 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, doanh thu tháng 7 của Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) chỉ đạt hơn 8.600 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, tổng doanh thu chuỗi Thế Giới Di Động (TGDĐ) và Điện Máy Xanh (ĐMX) đã giảm đến 17% so với cùng kỳ khi sức cầu tiêu thụ các sản phẩm điện tử, điện máy giảm phản ánh rõ rệt việc người dân thắt chặt chi tiêu do ảnh của đại dịch Covid-19.

Công ty tiếp tục phải tạm đóng cửa 31 cửa hàng, trong đó ở Đà Nẵng là 29 đơn vị và Quảng Nam là 2 cửa hàng. Ngoài ra, tại một số địa phương khác, tuỳ theo mức độ dịch bệnh mà chính quyền có thể yêu cầu cửa hàng chỉ bán mang đi hoặc giới hạn số lượng khách mua sắm (đang áp dụng tại hơn 150 cửa hàng khác).

Dịch bệnh như thủy triều, MWG định hướng bảo vệ lợi nhuận

Chủ tịch MWG Nguyễn Đức Tài nhìn nhận, tính hoảng loạn trong làn sóng thứ 2 của dịch Covid-19 đã giảm đi nhiều. Thế nhưng, điều đáng nói, sức mua đã có sự ảnh hưởng và sẽ còn kéo dài khi thu nhập của người lao động chưa thực sự phục hồi. Thậm chí sức mua trong giai đoạn cuối năm và năm 2021 vẫn sẽ trì trệ.

"Tôi cảm giác đây không phải là đợt bùng phát cuối cùng mà có thể vẫn còn tiếp diễn, ngay cả vắc xin cũng chưa thực sự giải quyết được vấn đề bởi cần nhiều thời gian hơn để tạo ra loại vắc xin tối ưu với các chủng virus mạnh hơn. Tinh thần trong 1-2 năm tới của chúng tôi là sẽ sống chung với lũ, nước có thể lên và rút như thủy triều".

Dù chặng đường hai năm tới còn nhiều khó khăn, bởi "dịch như thủy triều, ập đến rồi lại rút đi" như lời của Chủ tịch MWG Nguyễn Đức Tài chia sẻ, nhưng ông Nguyễn Đức Tài vẫn không ngừng nghỉ thực hiện các thử nghiệm mới, các dự án mới nhằm gối đầu tăng trưởng trong tương lai.

"Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) không kiểm soát được thủy triều lên xuống ra sao mà chỉ có thể đặt vấn đề làm thế nào để giữ hiệu quả. Khi sức mua giảm xuống mà đi kích cầu là ảo vọng, thậm chí có thể gây ra thiệt hại hơn là có lời. Định hướng rõ ràng của MWG là bảo vệ lợi nhuận, hoặc có thể tăng lợi nhuận chút dù cho doanh thu sẽ giảm đi. Thực tế doanh thu công ty không có gì thú vị nhưng lợi nhuận đang được bảo vệ", ông Nguyễn Đức Tài khẳng định

Về vấn đề cổ tức, ông Tài tiết lộ, vẫn đang trong tầm xem xét. Công ty ưu tiên mục tiêu đảm bảo dòng tiền để vận hành. Để chia cổ tức 15% như các năm trước cần chi 600-800 tỷ đồng tiền và sẽ cân nhắc họp HĐQT khi thấy dòng tiền an toàn.

Thế giới Di động của ông Nguyễn Đức Tài ưu tiên bảo vệ lợi nhuận, bảo vệ dòng tiền dù doanh thu giảm đi khi Covid-19 quay trở lại

Loạt kế hoạch mới của Thế Giới Di Động (HoSE: MWG)

Cụ thể hơn trong kế hoạch kinh doanh của mình, CEO 8x Đoàn Văn Hiểu Em chia sẻ, để gia tăng thị phần, sắp tới, MWG sẽ tăng tốc mở mới các cửa hàng Điện máy Xanh Supermini, "đánh" vào khu vực nông thôn. Các cửa hàng này có diện tích khoảng 120-150m2, có đầy đủ các sản phẩm cơ bản mà mô hình Điện máy Xanh mang đến cho khách hàng.

"Với thử nghiệm 25 cửa hàng tại Tiền Giang, kết quả trả ra rất ấn tượng, doanh thu trung bình vào khoảng 1,1-1,2 tỷ, chi phí tiết giảm đi rất nhiều và lãi gộp khá tốt. Mô hình này dự kiến sẽ nhân rộng ra từ nay đến cuối năm, khoảng 300 cửa hàng tại 3 tỉnh miền Tây và 6 tỉnh miền Đông. Năm sau khoảng hơn 1.000 cửa hàng trên phạm vi toàn quốc", ông Đoàn Văn Hiểu Em cho hay.

Vị lãnh đạo này kỳ vọng với chiến lược trên, thị phần mảng điện máy của MWG sẽ tăng lên mức 60% vào cuối năm 2021, từ mức 40% hiện tại.

Hiện các cửa hàng Điện máy Xanh của MWG đã có mặt ở hầu hết các tỉnh thành, trục đường lớn. Với các cửa hàng Điện máy Xanh lớn (diện tích 800-1.000m2) doanh thu trung bình mỗi tháng 10 tỷ và 4 tỷ với Điện máy Xanh mini (diện tích 300-350m2.

Bên cạnh thị trường nội địa, ở mảng điện máy, Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) cũng đang thử nghiệm ở nước ngoài, cụ thể là thị trường Campuchia. Đến cuối tháng 8, công ty dự kiến có khoảng 11 cửa hàng, cuối tháng 9 khoảng 20 cửa hàng và cuối năm mục tiêu là 50 cửa hàng điện máy.

"Đón nhận của thị trường Campuchia khá ấn tượng, chúng tôi đã nghĩ đến việc có lời. Campuchia có thể là nước nhỏ nhưng sẽ là một thử nghiệm khi ra nước ngoài. Mô hình này nếu thực sự thành công, chúng tôi sẽ nghĩ đến những thị trường khác lớn hơn nhiều so với Campuchia", ông Hiểu Em cho biết.

Đối với ngành kinh doanh đang chững lại như điện thoại, MWG vẫn bày tỏ tự tin, dù thị trường có giảm thì MWG vẫn có cơ hội gia tăng thị phần nhờ chiếm lấy thị trường của những nhà bán lẻ không thể trụ được sau mùa dịch, đồng thời cung cấp thêm các sản phẩm độc quyền, chất lượng...

Mục tiêu của hai chuỗi này trong giai đoạn tới đây là khai thác thêm các dịch vụ giá trị gia tăng như trả góp, chuyển tiền, thu chi hộ các hóa đơn... đồng thời tối ưu hóa chi phí hoạt động. Theo CEO chuỗi Thế giới di động Đoàn Văn Hiểu Em, luồng doanh thu mỗi tháng thu về từ các dịch vụ này lên đến trên 10.000 tỷ đồng, lớn hơn cả doanh thu của toàn tập đoàn. Hoa hồng thu về cũng khá lớn.

Ngoài ra, Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) của ông Nguyễn Đức Tài cũng đang thực hiện chiến lược mở chuỗi cửa hàng thuốc An Khang ngay bên cạnh các cửa hàng Bách hóa Xanh.

"Chúng tôi nhận thấy ở một điểm kinh doanh có thể tạo ra lưu lượng trên 1.000 người lui tới/ngày thì bất kỳ thứ gì cũng có thể bán được. Với lợi thế rất "ngon lành" mà Bách hóa Xanh đã tạo ra tại địa điểm kinh doanh đó, ở những nơi diện tích thoải mái, có thể bố trí được 20-25m2 để tạo ra nhà thuốc An Khang thì MWG sẽ làm. Các nhà thuốc đó khi mở ra ngay lập tức có thể đem về 100-150 lượt hóa đơn bán hàng cho nhà thuốc mỗi ngày, doanh thu 200-300 triệu/tháng", Tổng giám đốc Đoàn Văn Hiểu Em cho hay.