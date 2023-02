Lợi nhuận sau thuế ELCOM quý IV/2022 chỉ đạt 900 triệu đồng

Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông ELCOM (ELC) mới đây đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV năm 2022.

Vì đâu doanh thu tăng vọt nhưng lợi nhuận ELCOM lại lao dốc 95% xuống gần 900 triệu đồng. Ảnh ST.

Theo đó, ELC ghi nhận doanh thu thuần quý IV đạt 238 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2021. Cùng với đó, giá vốn bán hàng của Công ty này cũng tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái nên lợi nhuận gộp của ELC giảm 34,4% so với cùng kỳ năm trước ở mức gần 29,8 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính của ELC tăng 171% so với cùng kỳ năm 2021 lên 6,6 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí tài chính cũng tăng vọt 258% so với cùng kỳ năm trước ở mức 1,2 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng của ELC giảm 23% xuống mức gần 13 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 24% xuống 21,5 tỷ đồng.

Kết quả, LNST của ELC đạt 900 triệu đồng, lao dốc đến 95% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân chính đến việc LNST của ELC giảm mạnh là bởi việc biên LN gộp giảm mạnh xuống mức 12,5% so với mức hơn 30% cùng kỳ năm ngoái. Theo doanh nghiệp này, việc giảm này nhiều khả năng do thay đổi về tỷ trọng doanh thu của các mảng có tính chất thương mại cao (an ninh quốc phòng và viễn thông) tăng mạnh trong quý này. Ngoài ra, CP hoạt động cũng không được cắt giảm (tăng CP nhân viên và phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi).

Lũy kế cả năm, ELC ghi nhận doanh thu và LNST lần lượt 863 tỷ đồng, tăng 31% và 37 tỷ đồng, giảm 35% so với năm 2021. Mức doanh thu/LNST này hoàn thành lần lượt 86%/53% kế hoạch của năm 2022 và 108%/90% dự phóng.

Giải trình về LNST năm 2022 của công ty mẹ giảm so với năm 2021 do biến động lãi suất cho vay và giá trị nhân công, vật tư hàng hóa, thiết bị tăng mạnh dẫn đến tỷ suất lợi nhuận gộp giảm. Hợp nhất lợi nhuận sau thuế quý IV và cả năm 2022 của ELC giảm so với cùng kỳ năm 2021 do kết quả kinh doanh của các công ty con trong năm 2022 giảm vì phải chịu hệ lụy nặng nề từ dịch Covid-19 làm ảnh hưởng tới toàn công ty.

Tổng tài sản của ELC trong năm 2022 đạt 1.144 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,08% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương của ELC giảm 52% xuống 72,9 tỷ đồng, Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng 204% lên mức 83 tỷ đồng, phải thu ngắn hạn của khách hàng là 429,6 tỷ đồng.

Tài sản dài hạn tăng nhẹ 21% lên mức 323 tỷ đồng, các khoản đầu tư liên kết, liên doanh giảm 8% so với đầu năm 2022 ở mức 117 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của ELC giảm 15% ở mức 233,4 tỷ đồng, phải trả người bán ngắn hạn tăng 17% ở mức 152,5 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn tăng nhẹ 0,7% lên 9 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu tăng 5% lên mức 911,2 tỷ đồng.

Liên quan đến ELC, mới đây, ông Nguyễn Đức Thiện, Phó chủ tịch HĐQT đăng ký mua 100.000 cổ phiếu ELC, để nâng tỷ lệ sở hữu tại ELC lên 2,18%, tương đương hơn 1,28 triệu đơn vị. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 1/2 đến 28/2.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/2 cổ phiếu ELC đứng ở tham chiếu với 12.400 đồng/cp.