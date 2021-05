Vì dịch phải thi online, cô giáo chỉ ra những lỗi sai dễ mất điểm khi thi môn Tiếng Anh

Cô Hồng Ngọc là giáo viên tiếng Anh khối THCS của trường Hà Nội - Thăng Long, Hà Đông, Hà Nội. Cô Ngọc cho biết, mùa thi sắp tới có khả năng cao sẽ tổ chức thi online. Vì vậy với kinh nghiệm dạy học, luyện thi và chấm thi hơn 10 năm, cô Ngọc chia sẻ những điều giúp học sinh không bị mất điểm trong các kỳ thi sắp tới. Đặc biệt là với thi chuyên hay thi chất lượng cao thì 0,1 điểm sẽ quyết định việc trượt hay đỗ.

Cô giáo Hồng Ngọc với hơn 10 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh.

Dưới đây là 8 lỗi hay gặp phải sau đây:

Lỗi viết hoa

Tiếng Anh hay tiếng Việt đều có khái niệm danh từ chung - danh từ riêng (proper noun - common noun). Vì vậy nếu danh từ chung mà viết hoa hoặc danh từ riêng mà không viết hoa đều sẽ bị trừ điểm.

Trong tiếng Anh còn có những từ/cụm từ như từ chỉ ngày trong tuần (Monday, Sunday), tháng trong năm (August, October) phải viết hoa, nên học sinh cần ghi nhớ để tránh mất điểm lỗi này.

Ngoài ra, từ I luôn cần viết hoa bất kể đứng đầu câu hay đứng sau liên từ.

Lỗi thiếu dấu câu

Khi chấm bài, cô Ngọc gặp rất nhiều trường hợp không chấm câu khi hết câu, không đặt dấu hỏi cuối câu nếu là câu hỏi. Ngoài ra, còn có một số lỗi thường gặp như câu điều kiện bắt đầu với "If" hoặc mệnh đề với "Although" thiếu dấu phẩy.

Ngược lại, với câu điều kiện mà mệnh đề If đứng sau, mệnh đề chính đứng trước thì không cần sử dụng dấu phẩy giữa 2 mệnh đề.

Những lỗi này giáo viên trên lớp có thể "du di" nhưng khi thi chuyên, thi Ielts hoặc thi online chắc chắn sẽ bị trừ điểm.

Ngoài ra, còn các lỗi thiếu dấu sở hữu cách, dấu ngoặc kép khi dẫn câu nói trực tiếp. Đây cũng là những lỗi sai gây mất điểm.

Lỗi có "s" và thừa "s"

Với các bài nghe và điền từ, việc mắc lỗi này sẽ dẫn tới mất điểm hoàn toàn ở câu hỏi đó. Vì vậy, các thí sinh cần được luyện nghe kỹ để phân biệt số nhiều, số ít, sở hữu cách.

Ngoài ra, với các bài chia động từ ở hiện tại đơn, hãy luôn nhớ công thức sau:

He/She/It/Chủ ngữ số ít + Vs,es

I/You/We/They/Chủ ngữ số nhiều + V

Làm sai bài đọc hiểu vì không thể gạch chân keyword khi thi online

Đối với các bài đọc hiểu, việc gạch chân keyword (từ khóa) đóng vai trò quan trọng trong việc tìm ra đáp án. Tuy nhiên, khi thi online thì rất khó để gạch chân hay take note (ghi chép). Vậy các con nên có thói quen viết keyword kèm thứ tự câu hỏi/thứ tự câu trong bài ra nháp.

Ví dụ bài 4- dòng 4. Keyword

Việc làm này sẽ giúp các con đỡ mất công ghi nhớ keyword và có thể dành thời gian cho các phần bài tiếp theo.

Lỗi chia động từ sai

Với chủ ngữ là "Everything/Everybody" và "Something/Somebody", các đại từ này có thể gợi liên tưởng tới những danh từ số nhiều vì chứa "Every" và "Some". Tuy nhiên, thực tế là các câu chứa đại từ bất định này sẽ có cách chia động từ như với chủ ngữ số ít.

Lỗi chia sai động từ với các danh từ không đếm được

Một số danh từ sau là danh từ không đếm được (uncountable nouns) nhưng thường bị nhầm là danh từ đếm được (countable nouns).

Các danh từ này đều sẽ đi cùng động từ chia theo số ít, kể cả trước các danh từ đó có "Some" hay "Every". Các bạn hãy ghi nhớ các danh từ này để tránh mất điểm đáng tiếc khi làm bài nhé.

Lỗi sai mạo từ với các vật thể được coi là duy nhất

Với các danh từ chỉ các như "sun", "east", "west, " north", "earth", "south", "world" - hãy nhớ luôn sử dụng mạo từ "the" thay vì "a" hoặc "an" vì mạo từ "the" thể hiện tính xác định và duy nhất của các danh từ này.

Lỗi sai chính tả vì sử dụng bộ gõ chữ tiếng Việt

Đây là lỗi sai đáng tiếc và hay gặp khi thi trên máy tính. Lý do là một số máy cài gõ tiếng Việt tự động, dẫn tới khi gõ các chữ "s" hoặc "r", máy sẽ nhận diện đó là các dấu sắc hay dấu hỏi. Hoặc khi thí sinh gõ hai chữ "oo" thì sẽ biến thành "ô", gây mất điểm vì sai chính tả.

Lời khuyên là hãy kiểm tra kỹ bộ gõ máy tính, đảm bảo chuyển về gõ tiếng Anh trước khi thi nhé.

Khi thi chuyên hoặc chất lượng cao thì 0,1 điểm cũng sẽ quyết định con sẽ đỗ hay không. Vậy thì bố mẹ và thầy cô hãy đòi hỏi cao hơn trong cách trình bày của các con.