Vi phạm giao thông, tạt đầu xe môtô đặc chủng khiến đại úy CSGT ngã gẫy chân

Sáng 10/6, tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Duy Thái (SN 1992, trú tại tổ 19 khu 2A, phường Cao Xanh, TP.Hạ Long) để điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.



Vũ Duy Thái tại cơ quan Công an

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 31/5, đại úy Đinh Văn Nghĩa điều khiển xe môtô đặc chủng chở trung úy Trần Duy Khánh, đều là cán bộ Đội CSGT - Trật tự Công an TP.Hạ Long tiến hành tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Khi đi đến đường Lê Thánh Tông (đoạn thuộc tổ 53 khu 4, phường Bạch Đằng), phát hiện Vũ Duy Thái điều khiển xe máy mang BKS 14B1-500.16 đi cùng chiều không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu, trung úy Trần Quốc Khánh ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, nhưng Thái không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Đại úy Nghĩa điều khiển xe môtô đuổi theo, khi 2 xe chạy song song thì bất ngờ Vũ Duy Thái đánh lái tạt đầu xe của đại úy Nghĩa nhằm bỏ trốn. Cú đánh lái bất ngờ khiến chiếc xe môtô đặc chủng của CSGT bị tạt đầu, mất lái đổ xuống đường. Đại úy Đinh Văn Nghĩa bị gẫy xương chân, còn trung úy trần Duy Khánh bị xây xước nhẹ, xe môtô đặc chủng bị hư hỏng nhẹ.

Sau khi sự việc xảy ra, Vũ Duy Thái đã rồ ga bỏ chạy.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục xác minh làm rõ sự việc để xử lý theo quy định của pháp luật.