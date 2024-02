Vi phạm nồng độ cồn dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024 ở Quảng Ngãi tăng 160%

Tình hình ANTT đảm bảo

Sáng 15/2, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức họp đầu năm, để nghe báo cáo tình hình của địa phương trước trong và sau Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024; đồng thời có những chỉ đạo trong thời gian tới.

Công an Quảng Ngãi đang thực hiện kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển xe. Ảnh: V.Ngọc.

Tại cuộc họp này, cùng với một số nội dung khác, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thông tin khá cụ thể về tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn trong dịp Tết cổ truyền 2024.

Theo cơ quan Công an tỉnh Quảng Ngãi, tính từ ngày 8 - 14/2/2024, phạm tội về trật tự xã hội xảy ra 7 vụ (tăng 4 vụ so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023), bị thương 6 người, thiệt hại 1 xe mô tô; đã điều tra làm rõ 7/7 vụ và bắt, xử lý 20 đối tượng; về ma túy phát hiện 2 vụ/2 đối tượng (tăng 2 đối tượng so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023).

Tình hình giao thông đường bộ xảy ra 7 vụ/ 3 người chết và 6 người bị thương; không xảy ra tai nạn giao thông đường sắt, đường thủy nội địa và cháy trên địa bản. Tàng trữ pháo nổ trái phép đã phát hiện 1 vụ/1 đối tượng (giảm 2 vụ/2 đối tượng so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023).

Cũng theo cơ quan Công an tỉnh Quảng Ngãi, trong thời gian trên đã tổ chức 484 ca tuần tra, kiểm soát đảm bảo TTATGT, với 2.643 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó phát hiện 1.162 trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ, phạt 4.281.245.000 đồng, tước 425 giấy phép lái xe; tạm giữ 10 xe ô tô và 487 xe mô tô.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi báo cáo về tình hình ANTT trên địa bàn trong dịp Tết cổ truyền 2024. Ảnh: Công Hoàng

Riêng số trường hợp vi phạm nồng độ cồn đã phát hiện và xử lý 514 trường hợp, tăng 160% so với cùng kỳ năm 2023, với tổng số tiền xử phạt khoảng 1,8 tỷ đồng.

Hoạt động vận tải ổn định

Về phía Sở GTVT cho biết, Thanh tra Sở đã tổ chức 75 lượt tuần tra trên tuyến Quốc lộ ủy thác quản lý, 33 lượt kiểm tra tại các bến xe, bến cảng trên địa bàn tỉnh, với sự tham gia của hơn 90 lượt cán bộ, thanh tra viên thực hiện nhiệm vụ.

Lực lượng công an thực hiện tuần tra trên địa bàn phường Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ trong ngày Tết cổ truyền 2024. Ảnh: Công Hoàng

Qua kiểm tra, các tổ công tác đã nhắc nhở 28 lượt tổ chức, cá nhân vi phạm và yêu cầu chấp hành nghiêm túc pháp luật về TTATGT trong dịp Tết; chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm pháp luật về phí và lệ phí.

Đối với hoạt động vận tải đường bộ có lượng xe thông qua bến là 432 lượt xe (trong đó tuyến Quảng Ngãi – TP.HCM đạt 210 lượt xe, chiếm 48,7%); hành khách thông qua bến là 8.560 lượt người (trong đó: tuyến Quảng Ngãi –TP.HCM đạt 4.319 lượt người, chiếm 50,4%), tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2023; khối lượng hàng hoá vận chuyển đạt 29.475 tấn.

CSGT đang xử lý trường hợp vi phạm. Ảnh: V.Ngọc

Vận tải khách công cộng bằng xe buýt với số chuyến khai thác là 652 chuyến xe, lượt hành khách là 12.850 (giảm 3,2%) so với cùng kỳ năm 2023.

Vận tải đường thuỷ tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và đảo Lớn - đảo Bé có lượng tàu thông qua bến cảng 73 lượt tàu (cả đi và về), số lượng hành khách thông qua cảng 6.719 hành khách, tăng 80% so với cùng kỳ năm 2023, khối lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 50 tấn.