Ngày mùng 4 Tết Giáp thìn, xử lý 6.178 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Theo đó, so sánh với ngày 12/2 (mùng 3 Tết) tăng 35 vụ tai nạn giao thông, tăng 7 người chết, tăng 20 người bị thương Trong đó, lĩnh vực đường bộ xảy ra 93 vụ, làm chết 31 người, bị thương 87 người; đường sắt: xảy 1 vụ làm chết 2 người; đường thủy xảy 1 vụ làm chết 1 người.



Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, trong ngày Cảnh sát giao thông (CSGT), công an các đơn vị, địa phương đã kiểm tra, xử lý 13.246 trường hợp; phạt tiền 33 tỷ 384 triệu đồng; tạm giữ 225 xe ô tô, 6.891 xe mô tô; tước 3.266 giấy phép lái xe các loại. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn xử lý 6.178 trường hợp, tốc độ 3.240 trường hợp, ma tuý 17 trường hợp.

Lực lượng CSGT kiểm tra vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: Ngọc Hải

Trước đó, trong ngày 12/2, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông , làm chết 27 người, bị thương 67 người; so với ngày 11/02/2024 giảm 23 vụ tai nạn giao thông, giảm 01 người chết, giảm 20 người bị thương. Các vụ TNGT đều xảy ra trên đường bộ.

Công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, cảnh sát giao thông (CSGT), công an các đơn vị, địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 11.468 trường hợp, tăng 3.6234 trường hợp so với ngày 11/2, trong đó:

Đường bộ kiểm tra phát hiện, xử lý 11.466 trường hợp vi phạm; phạt tiền trên 30,6 tỷ đồng; tạm giữ 254 xe ô tô, 6.241 xe mô tô và 24 phương tiện khác; tước 3.032 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 5.589 trường hợp, tốc độ 2.691 trường hợp, ma tuý 11 trường hợp.

Đường thuỷ kiểm tra phát hiện, xử lý 02 trường hợp vi phạm, phạt tiền 02 triệu đồng.

Trong ngày 12/02 (ngày nghỉ thứ 5 của kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán Giáp Thìn), Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhận được 03 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia. Các cuộc gọi đã được chuyển tới các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý.

Tình hình TTATGT, ngày 12/2, nhiều người dân bắt đầu đi du xuân, xuất hiện tình trạng ùn, ứ tại một số tuyến quốc lộ, cao tốc, nơi tập trung các điểm du lịch, các điểm có lễ hội Xuân, như: cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đặt đầu cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây), Pháp Vân - Cầu Giẽ, cửa ngõ các thành phố lớn có những khu vui chơi, du lịch như Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng….